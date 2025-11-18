Hírlevél

orosz drónok

Rejtélyes drónok lepték el Európa reptereit – nő az aggodalom a kontinensen

Éjszakánként már nemcsak Kijev és az ukrán légtér felett zúgnak a drónok: Európa-szerte egyre több repülőtér, katonai bázis és kritikus infrastruktúra fölött bukkannak fel ismeretlen eredetű szerkezetek. A jelenség nyomán több NATO-ország is attól tart: Oroszország újabb „hibrid hadműveletet” indított a kontinens ellen.
Szeptember 9-én mintegy húsz orosz drón repült át Ukrajnán és csapódott be Lengyelországban, négy repteret lezárva. NATO-gépek szálltak fel, több drónt lelőttek, a roncsok pedig szétszóródtak az ország több régiójában. 

Drónok
Drónok sértették meg Lengyelország légterét  (Fotó: AFP/Slowo Podlasia/Piotr Pyrkosz)

Ez volt az egyik legsúlyosabb légtérsértés a háború kezdete óta, írja a BBC.

A balti államok, Lengyelország és Finnország azóta nyíltan sürgetik egy úgynevezett „drónfal” kiépítését Oroszország irányába.

Drónok mindenhol

A helyzetet súlyosbítja, hogy Belgiumtól Dániáig, Norvégiától Németországig egyre több „civilnek álcázott”, de ismeretlen eredetű drón jelenik meg repterek és katonai létesítmények fölött. Fegyver nincs rajtuk – de a titkos indítás miatt nem lehet tudni, ki irányítja őket.

Belgium különösen célpont: itt működik a NATO és az EU központja, valamint itt tartanak több száz milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont – amit Ukrajna támogatására fordítanának. Nem véletlen, hogy Brüsszel és Liège repterei körül is feltűntek drónok.

A britek már ellendrón-egységeket küldtek Belgiumba a védelem megerősítésére.

Mit tudna a „drónfal”?

A tervezett európai drónfal nem egy fizikai fal, hanem egy több ezer kilométeres, radarral és zavarórendszerekkel felszerelt védelmi hálózat lenne a Balti-tengertől a Fekete-tengerig.

Célja, hogy időben észlelje a drónokat, kövesse a repülésüket, majd „soft kill” (zavarás) vagy „hard kill” (megsemmisítés) módszerekkel semlegesítse őket.

Az EU 2027-re tenné működőképessé – de szakértők szerint ez rendkívül ambiciózus határidő. A kihívás óriási. Több ezer kilométernyi határt kellene lefedni, olcsó, tömeges dróntámadásokat kell kivédeni, miközben a hagyományos légvédelmi eszközök túl drágák a folyamatos használatra. Ráadásul a dróntechnológia gyorsabban fejlődik, mint a védelem – egyfajta fegyverkezési spirál jött létre.

Illusztráció Drónok az égen (Fotó: ANP/AFP/Robin Utrecht)

Mennyire kell aggódni?

A szakértők szerint a drónfal szükséges, de nem csodafegyver. Nem lesz tökéletesen áthatolhatatlan, és rendkívül költséges, de a NATO orosz célpontok elleni támadásainak bármilyen felvetése hihetetlenül kockázatos és eszkalálódó lenne.

A valódi kérdés: meddig tolerálja Európa a drónincidenseket anélkül, hogy keményen reagálna az állítólagos elkövetőre – Oroszországra? Egyes elemzők szerint a „nyilakat” lelövik ugyan, de a „íjászt” nem merik célba venni – mert az már a NATO–Oroszország háború veszélyét hordozná.

Európa tehát két rossz között választhat: több milliárdos drónfal, vagy az állandó légtérsértések kockázata.

