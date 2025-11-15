Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális jelentés érkezett Ukrajnáról, hatalmas a baj

Friss

Durva lehűlés jön, téliesre fordul az időjárás

objektum

Drónok támadtak meg egy fontos objektumot Rjazanban - videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
November 15-én reggel tömeges dróntámadás érte az oroszországi Rjazan városát. A városban robbanásokat hallottak és több helyen tűz ütött ki a dróntámadások következtében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
objektumtámadásdrón

Éjszaka a rjazani régióban légi riadót rendeltek el a drónok fenyegetése miatt. Hajnalban a monitoringcsatornák figyelmeztették a helyieket, hogy nagy számú pilóta nélküli repülőgép érkezik minden irányból a helyi olajfinomítóhoz Rjazanban - írta a 24 Kanal.

Dróntámadás érte a rjazan-i olajfinomítót Forrás: X.com
Dróntámadás érte a rjazan-i olajfinomítót Forrás: X.com

Hajnali négy órakor kezdődött a támadás az olajfinomító ellen. A helyi lakosok több mint 10 robbanásról számoltak be.

A közösségi médiaoldalakon több videó és fotó is megjelent a támadásról és az azt követő tűzről. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!