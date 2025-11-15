Drónok támadtak meg egy fontos objektumot Rjazanban - videó

November 15-én reggel tömeges dróntámadás érte az oroszországi Rjazan városát. A városban robbanásokat hallottak és több helyen tűz ütött ki a dróntámadások következtében.
Éjszaka a rjazani régióban légi riadót rendeltek el a drónok fenyegetése miatt. Hajnalban a monitoringcsatornák figyelmeztették a helyieket, hogy nagy számú pilóta nélküli repülőgép érkezik minden irányból a helyi olajfinomítóhoz Rjazanban - írta a 24 Kanal.
Hajnali négy órakor kezdődött a támadás az olajfinomító ellen. A helyi lakosok több mint 10 robbanásról számoltak be.
A közösségi médiaoldalakon több videó és fotó is megjelent a támadásról és az azt követő tűzről.
