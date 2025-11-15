Drónok támadtak meg egy fontos objektumot Rjazanban - videó

Éjszaka a rjazani régióban légi riadót rendeltek el a drónok fenyegetése miatt. Hajnalban a monitoringcsatornák figyelmeztették a helyieket, hogy nagy számú pilóta nélküli repülőgép érkezik minden irányból a helyi olajfinomítóhoz Rjazanban - írta a 24 Kanal.

Dróntámadás érte a rjazan-i olajfinomítót Forrás: X.com

Hajnali négy órakor kezdődött a támadás az olajfinomító ellen. A helyi lakosok több mint 10 robbanásról számoltak be.

Росіяни заявили про дронову атаку на Рязань, де знаходиться один з найбільших НПЗ – відео https://t.co/B55mUu2b1X#liga #новини — LIGA.net (@LIGAnet) November 15, 2025

A közösségi médiaoldalakon több videó és fotó is megjelent a támadásról és az azt követő tűzről.