Tömeges dróntámadás ért két orosz régiót – halottak és sérültek

Az ukrán pilóta nélküli repülőeszközök kedd éjszaka összehangolt, nagyszabású dróntámadást indítottak a Krasznodari terület (Kuban) és a Rosztovi régió ellen – közölték orosz hatósági források. A támadások több települést érintettek, civil áldozatokat követeltek, és jelentős károkat okoztak lakóházakban, valamint ipari létesítményekben.
Jurij Szluszar, a Rosztovi terület kormányzója közölte: a dróntámadások következtében három ember életét vesztette, nyolcan pedig megsebesültek. A sérültek és az áldozatok mind Taganrog és a Neklinovszkij járás lakói. A támadás több épületben kárt tett: két paneltömb, valamint egy magánlakóház homlokzata és ablakai rongálódtak meg Taganrogban. Az ipari övezetben egy raktár teljes terjedelmében kigyulladt. Két magánlakás is károsodott: az egyikben tűz ütött ki, a másiknál a külső gázvezeték sérült meg, ami szintén tüzet okozott – számolt be róla a RIA Novosztyi.

Kijev drónjai ismét polgári célpontokra csaptak le Oroszországban
Kijev drónjai ismét polgári célpontokra csaptak le Oroszországban Fotó: AFP

Az orosz Védelmi Minisztérium beszámolója szerint az éjszaka folyamán összesen 16 drónt lőttek le a régió felett működő légvédelmi egységek.

A Krasznodari terület sem úszta meg a támadást. A kormányzó szerint hat ember sérült meg, közülük négyen Novorosszijszkban. A városban öt többlakásos és két magánház kapott találatot vagy sérült meg a robbanások következtében.

Krasznodar központjában többemeletes épületek közelében találtak dróndarabokat, három épület ablakai is betörtek. 

Tuapsze városában egy lakóház teteje gyulladt ki, a tüzet sikerült időben eloltani. Itt egy közeli intézmény biztonsági őre is megsérült a repeszek miatt. Gelendzsikben két magánház rongálódott meg, és egy férfi is megsérült, aki éppen az utcán tartózkodott a becsapódás pillanatában. Sérülései nem életveszélyesek.

Ukrainian firefighters extinguish a fire at the site of a food warehouse following a Russian missile strike in Kyiv early on October 25, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
Tuapsze városában egy lakóház teteje gyulladt ki, a tüzet sikerült időben eloltani Fotó: AFP

A Védelmi Minisztérium szerint a légvédelem összesen 76 drónt semmisített meg a régió felett.

A hatóságok továbbra is vizsgálják a támadások pontos körülményeit, miközben a helyreállítási munkálatok több településen már megkezdődtek.

A hétvégén az oroszok drónjai csaptak le

Hatalmas orosz dróntámadás rázta meg vasárnap este Harkovot: a légicsapásban négy ember életét vesztette, további tizenheten megsérültek, köztük két gyermek is. A helyi hatóságok szerint több lakóépület és egy infrastrukturális létesítmény is kigyulladt, a romok alatt még további áldozatokat keresnek.

 

