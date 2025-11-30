Éjjel bekövetkezett, amitől Moszkva hetek óta tartott – ilyen pusztítást még ők sem láttak

A helyi katasztrófavédelmi egység a Telegramon közölte elsőként az információkat, amelyek szerint a támadás több települést is érintett. A beszámolókból kiderül: a legtöbb kár Kubánban keletkezett, ahol lakóházak és ipari létesítmények egyaránt megsérültek a drónok repeszdarabjaitól – írja a Life.

Újabb ukrán dróntámadás rázta meg Oroszországot: lakóházakat és olajfinomítót is találat ért Fotó: AFP

A település egyik lakóházát is találatok érték, amelyek súlyosan megrongálták az épület szerkezetét. A közlemény szerint a becsapódás után azonnal megkezdődött a helyszín biztosítása, valamint a lakók elszállásolásának megszervezése.

A helyi hatóságok kiemelték: a gyors beavatkozásnak és a szerencsés körülményeknek köszönhetően senki sem sérült meg, noha a lakóház lakhatatlanná vált.

Ugyanezen a településen egy társasház is találatot kapott: a drón repeszdarabjai hét lakás ablakait törték be. A katasztrófavédelem szerint a repeszek nagy erővel csapódtak be, több helyiségben szétrepültek az üvegszilánkok, ami súlyos sérüléseket is okozhatott volna, ám a lakók közül senki sem tartózkodott a veszélyeztetett helyiségekben. A lakások ideiglenes helyreállítását megkezdték, az érintettek számára pedig pszichológiai és szociális segítséget is biztosítanak.

A krasznodari térségben részben felfüggesztette a munkáját egy orosz olajfinomító, a létesítmény egyik gázvezetéke megrongálódott,

ami rendkívüli veszélyhelyzetet jelenthetett volna, ám a katasztrófavédelem beszámolója szerint sikerült elkerülni a tüzet és a komolyabb ipari katasztrófát. A finomító területén jelenleg szakemberek vizsgálják a sérülés mértékét és a helyreállítás lehetőségeit. A munkálatok idejére a veszélyeztetett egységet lezárták.

Anapában is becsapódtak drónok

Ott egy nyaralóközösségben álló magánház teteje rongálódott meg részlegesen. A helyi lakók beszámolói szerint a detonációt erős robbanásszerű zaj előzte meg, majd repeszek hullottak a környékre. Az épületben okozott károk azonban nem veszélyeztetik a szerkezet stabilitását, és itt sem történt sérülés.

A hatóságok közlése szerint a mentőszolgálatok és a speciális egységek mindkét helyszínen jelen vannak.

Feladatuk egyrészt a károk pontos felmérése, másrészt a támadás utóhatásainak gyors elhárítása, hogy a lakók mielőbb visszatérhessenek otthonaikba, illetve az ipari létesítmények biztonságosan működhessenek tovább. A helyi hivatalos szervek hangsúlyozták: a térség biztonságát továbbra is kiemelten kezelik, és folyamatosan figyelik a légtérben jelentkező fenyegetéseket.