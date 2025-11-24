Hatalmas orosz dróntámadás rázta meg este Harkovot

A régió kormányzója közölte, hogy a sérültek között 11 és 12 éves gyerekek is vannak. A drónok több városrészben csaptak le, három lakóépület teljesen lángba borult, és két kerületben komoly épületkárok keletkeztek. A mentőegységek egész éjjel a túlélők után kutattak – számolt be róla a Kyiv Independent.

Hatalmas orosz dróntámadás rázta meg vasárnap este Harkovot Fotó: AFP

Drónok támadtak Harkovban

A támadás időzítése különösen figyelemre méltó: akkor történt, amikor amerikai, ukrán tisztviselők Genfben éppen egy olyan javaslatot vitattak meg, amely a háború befejezésére irányuló lehetőségeket mérlegelte.

Harkov megye az idei év során fokozott orosz nyomás alá került.

A frontvonaltól távolabb eső városokat és falvakat is egyre gyakrabban érik csapások, ami komoly aggodalmat kelt a helyi lakosság körében. A mostani tragédiát mindössze néhány nappal előzte meg egy másik halálos támadás: november 18-án Beresztin városában egy tizenhét éves lány meghalt, kilencen pedig megsebesültek egy éjszakai orosz rakétatámadásban.