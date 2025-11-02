Ukrajnai dróntámadás után kigyulladt egy orosz olajtanker a Fekete-tenger partján

A dróntámadásról az orosz Telegram-csatornákon megjelent fotók és videók hatalmas tűzoszlopokat mutatnak, amelyek a Fekete-tenger partján fekvő kikötőből csaptak fel, írta a The Kyiv Independent.

A támadás helyszíne (Fotó: Képernyőfotó)

A helyi hatóságok megerősítették, hogy dróntámadás történt, amelyben a terminál infrastruktúrája, egy hajó és több épület is megsérült.

A Krasznodari régió válságstábja közölte, hogy a támadásban nem történt személyi sérülés, de a kár jelentős lehet. A lángokat órákig oltották.

Dróntámadás: fontos olajexport-központ volt a célpont

A tuapszei olajkikötő Oroszország egyik legfontosabb exportpontja: innen indulnak szállítmányok a Fekete-tengeren át a nemzetközi piacokra. A Rosznyeft által üzemeltetett terminál kulcsszerepet játszik Moszkva háborús gazdaságában, hiszen az olaj- és gázexportból származó bevételek jelentik az orosz költségvetés fő forrását.

A támadás a háború egyre inkább az orosz hátországot is elérő szakaszát jelzi.

Az elmúlt hónapokban Ukrajna sorozatos dróntámadásokat hajtott végre oroszországi ipari létesítmények ellen – elsősorban olajfinomítók, üzemanyag-raktárak és logisztikai központok ellen.

Ukrán drónháború mélyen az orosz területen

Az ukrán hírszerzés (HUR) már korábban elismerte, hogy a Tuapsze elleni szeptemberi támadás is az ő műve volt, amikor tengeri drónokkal próbálták megbénítani a terminál működését. A mostani akció e műveletek folytatásának tűnik.

A Kyiv Independent ukrán portál szerint a mostani dróntámadások Oroszország több régióját is érintették. A Krasznodari incidens után robbanásokat és füstöt jelentettek Orjol városából is.

Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta hivatalosan a történteket, de a támadás illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja, hogy megbénítsa az orosz energialogisztikát, és ezzel csökkentse Moszkva háborús bevételeit.