Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Felmossák a padlót Zelenszkijjel – ezt már nem tudja elkenni

Egyesült Államok

Egy amerikai szenátor kilépne a NATO-ból az európai ellenjavaslatok miatt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mike Lee amerikai szenátor közösségi oldalán azt írta: az Egyesült Államoknak ki kellene lépnie a NATO-ból. A politikus ezt az európai javaslatok kapcsán jelentette ki, amelyek szerinte akár a harmadik világháborúhoz is vezethetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyesült ÁllamokbéketervEurópa

Mike Lee amerikai szenátor szerint az európai terveket látva ideje cselekedni. Úgy gondolja, hogy az európai javaslatok harmadik világháborúhoz vezethetnek, így az Egyesült Államoknak ideje lenne kilépni a NATO-ból. 

A szenátor szerint Európa terve harmadik világháborúhoz vezethet
A szenátor szerint Európa terve harmadik világháborúhoz vezethet 
Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A politikus szerint az európai vezetők javaslatai az amerikai béketerv kapcsán egyszerűen őrültségek.

Úgy fogalmazott, hogy a módosító javaslatok nem megoldást jelentenek, hanem egy harmadik világháborút kockáztatnánk vele. 

Mint arról lapunk is beszámolt, az amerikai kormányzat által előkészített béketerv kapcsán Európában is elindult a mozgolódás. A kontinens vezetése továbbra is a háború pártján áll, ennek okán pedig már javaslatot is tettek a 28 pontos béketerv módosítására. A friss ellenjavaslat több ponton is belenyúlna az amerikai tervezetbe, ezek közül az egyik az ukrán haderő korlátozása. Az európai vezetők szeretnék, ha a korábbi javaslattal szemben 600 000 fő helyett 800 000 főben limitálnák a haderő maximális létszámát. 

Ennél azonban problémásabb, hogy az ellenjavaslat hallani sem szeretne a területi cserékről. 

Az EU vezetői ugyanis „kapitulációnak” értelmeznek minden, területi cserével járó elképzelést. Az már viszont többször kiderült, hogy ezek nélkül Oroszország nem kíván tárgyalóasztalhoz ülni. A korábbi, Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti alaszkai találkozó egyik sarkalatos kérdése is a területi csere volt. 

Habár az elmúlt időszakban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglepően megengedően nyilatkozott a kérdést illetően, a legfrissebb amerikai tervekre válaszul ismét elutasította egy ilyen megállapodás lehetőségét. 

Donald Trump hálaadás napjáig adott időt az ukrán elnöknek, hogy beleegyezzen az amerikai tervbe. Az orosz elnök egyébként támogatja a tervet, ami véleménye szerint alapja lehet majd a konfliktus végső rendezésének. 

Lionel Messi visszatért Barcelonába
Kirúgta edzőjét a Videoton
Mosoly, integetés, aláírások: így érkeztek meg Szoboszlaiék a válogatotthoz – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!