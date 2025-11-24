Egy amerikai szenátor kilépne a NATO-ból az európai ellenjavaslatok miatt

Mike Lee amerikai szenátor szerint az európai terveket látva ideje cselekedni. Úgy gondolja, hogy az európai javaslatok harmadik világháborúhoz vezethetnek, így az Egyesült Államoknak ideje lenne kilépni a NATO-ból.

A szenátor szerint Európa terve harmadik világháborúhoz vezethet

Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A politikus szerint az európai vezetők javaslatai az amerikai béketerv kapcsán egyszerűen őrültségek.

The EU plan is crazy, suicidal, escalatory—in a way that could trigger WWIII



It’s time to get out of this mess



It’s time to leave NATO https://t.co/xqtWHL35iB — Mike Lee (@BasedMikeLee) November 23, 2025

Úgy fogalmazott, hogy a módosító javaslatok nem megoldást jelentenek, hanem egy harmadik világháborút kockáztatnánk vele.

Mint arról lapunk is beszámolt, az amerikai kormányzat által előkészített béketerv kapcsán Európában is elindult a mozgolódás. A kontinens vezetése továbbra is a háború pártján áll, ennek okán pedig már javaslatot is tettek a 28 pontos béketerv módosítására. A friss ellenjavaslat több ponton is belenyúlna az amerikai tervezetbe, ezek közül az egyik az ukrán haderő korlátozása. Az európai vezetők szeretnék, ha a korábbi javaslattal szemben 600 000 fő helyett 800 000 főben limitálnák a haderő maximális létszámát.

Ennél azonban problémásabb, hogy az ellenjavaslat hallani sem szeretne a területi cserékről.

Az EU vezetői ugyanis „kapitulációnak” értelmeznek minden, területi cserével járó elképzelést. Az már viszont többször kiderült, hogy ezek nélkül Oroszország nem kíván tárgyalóasztalhoz ülni. A korábbi, Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti alaszkai találkozó egyik sarkalatos kérdése is a területi csere volt.

Habár az elmúlt időszakban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglepően megengedően nyilatkozott a kérdést illetően, a legfrissebb amerikai tervekre válaszul ismét elutasította egy ilyen megállapodás lehetőségét.

Donald Trump hálaadás napjáig adott időt az ukrán elnöknek, hogy beleegyezzen az amerikai tervbe. Az orosz elnök egyébként támogatja a tervet, ami véleménye szerint alapja lehet majd a konfliktus végső rendezésének.