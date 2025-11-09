Betelt a pohár: Nagy-Britannia brutális szigorításokra készül

A BBC értesülései szerint a belügyminiszter várhatóan a hónap végén jelentős átalakításokat fog bejelenteni a bevándorlási és menekültügyi rendszerben. Az Egyesült Királyság magasszintű delegációt is küldött a hírek szerint Koppenhágába, hogy a szigorú dán–rendszert megvizsgálják.

Az Egyesült Királyság hamarosan szigorít

Fotó: RAAYID NECATI ASLAM / ANADOLU

Shabana Mahmood új intézkedéseinek egy részét a dán rendszer mintájára fogja mintázni – amelyet Európa egyik legszigorúbb rendszerének tartanak.

Úgy tudni, a tisztviselők vizsgálták Dánia szigorúbb családi újraegyesítési szabályait, és azt, hogy a legtöbb migránsnak csak ideiglenes tartózkodási engedélyt adnak az országban. Mahmood csökkenteni akarja azokat az ösztönzőket, amelyek az embereket az Egyesült Királyságba vonzzák, miközben megkönnyíti azok kiutasítását, akiknek nincs joguk az országban tartózkodni.

Pártjában azonban egyesek ellenzik a dán utat, egy baloldali Munkáspárti képviselő szerint az túl „kemény” lenne, és a szélsőjobboldali irányzatot idézné.

A Munkáspárt szeptemberi konferenciáján Mahmood megígérte , hogy „mindent megtesz”, hogy visszaszerezze Nagy-Britannia határainak ellenőrzését.

A hírek szerint a minisztert lenyűgözte, hogy Dánia 40 éves mélypontra csökkentette a sikeres menedékkérelmek számát – a 2020-as év kivételével, a világjárvány miatti utazási korlátozások közepette. A források szerint Mahmood múlt hónapban magas rangú belügyminisztériumi tisztviselőket küldött Koppenhágába, hogy megvizsgálják, milyen tanulságokat lehetne alkalmazni az Egyesült Királyságban.

Dániában azok a menekültek, akiket személyesen célba vett egy külföldi rezsim, valószínűleg védelmet kapnak, de a legtöbb ember, aki sikeresen menedékjogot kapott konfliktusok elől menekülve, most már csak ideiglenesen maradhat az országban.Amikor a dán kormány biztonságosnak nyilvánítja a származási országukat, visszaküldhetik őket.

Azok számára, akik hosszabb ideje tartózkodnak Dániában, meghosszabbították a letelepedési jogok megszerzéséhez szükséges időt és feltételeket. Nagy-Britannia tehát úgy fest belefáradt a migráns áradatba, azonban kérdés, hogy ez elég lesz a helyzet megoldásához.