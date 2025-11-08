Egyre több karácsonyi vásár van veszélyben

A tömeges migráció és az iszlamizáció hatásai egyre erőteljesebben érezhetők Németországban, ami komoly változásokat hoz a mindennapi életben és a hagyományos ünnepek megtartásában is. Tíz évvel ezelőtt a politikusok még azt ígérték, hogy a bevándorlás nem fogja megváltoztatni Németországot, mára azonban nyilvánvalóvá vált, hogy ez az ígéret nem teljesült – írja az Exxpress osztrák hírportálon megjelent véleménycikkében Pauline Voss, a NiUS német hírportál helyettes főszerkesztője.

Németország mindennapi életében és ünnepeibe is változást hozott az illegális migráció (Fotó: AFP)

Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy számos helyen elmaradnak a hagyományos karácsonyi vásárok és más ünnepi rendezvények a terrorfenyegetettség miatt megnövekedett biztonsági költségek következtében.

Overath városában például idén nem rendezik meg a karácsonyi vásárt, mert a szervezők és az önkormányzat nem tudtak megegyezni a biztonsági intézkedések finanszírozásáról. Ez csak egy a sok hasonló eset közül, ahol a terrorveszély miatt kell lemondani a népszerű eseményekről.

A köztereken is érezhető a változás: a korábban esténként is élénk utcákon 20 óra után már alig látni nőket, helyettük gyakran agresszíven viselkedő arab férficsoportok uralják a teret. Az iskolákban is megjelent az iszlamizáció hatása: a fejkendőt nem viselő lányokat zaklatják, a ramadánt nem tartó gyerekeknek magyarázkodniuk kell. A muszlim többségű negyedekben a homoszexuálisok és zsidók már nem merik nyíltan vállalni identitásukat.

A gazdasági következmények is súlyosak: a tartományok és önkormányzatok nehezen birkóznak meg a migránsok elhelyezésének költségeivel. A szociális rendszerek túlterheltek, a juttatásokat csökkenteni, a járulékokat emelni kell. A statisztikák szerint ma már az állampolgári alapjövedelem (Bürgergeld) csaknem felét külföldiek kapják, a 15-25 éves korosztályban pedig több jut a bevándorlóknak, mint a német fiataloknak.

A helyzet különösen aggasztó a fiatal generáció szempontjából. A szülők kénytelenek végignézni, ahogy gyermekeik már kisiskolás korukban rosszabb körülmények között élnek, mint ők annak idején, részben az iskolákban és óvodákban tapasztalható erőteljes iszlamizáció miatt.

Bár felszínesen nézve sok minden megmaradt a régi életformából – még mindig tartunk ünnepeket, nagyrendezvényeket, az utcák tele vannak munkába vagy iskolába igyekvő emberekkel –, aki jobban szemügyre veszi a helyzetet, láthatja a különbségeket egy szabad és egy nem szabad társadalom között. A terrorfenyegetettség miatt bevezetett biztonsági intézkedések, például a több tonnás útakadályok a karácsonyi vásárokon, folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az iszlamisták szemében életünkkel fizethetünk keresztény ünnepeink megtartásáért – hívja fel a figyelmet a német újságíró.