Elveszett egy generáció Ausztriában

Egyre súlyosabb a helyzet Ausztria iskoláiban, és különösen Bécsben, ahol az iskolaudvarokon szinte már nem is hallani német szót – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.
Egyrészt gyors társadalmi fejlődés zajlik, másrészt tisztában kell lennünk azzal, hogy az általunk kínált iskolai oktatás már nem tart lépést a változásokkal
– emelte ki Thomas Krebs, Bécs vezető tanárképviselője.
Az Osztrák Integrációs Alap adatai alátámasztják ezt a megfigyelést: míg a 2006/2007-es tanévben a diákok mindössze 9 százaléka volt külföldi állampolgár, addig a 2023/2024-es tanévre ez az arány már 20 százalékra emelkedett. Bécsben különösen magas, 37 százalékos ez az arány.
A nyelvi kihívások mellett a vallási összetétel is jelentősen megváltozott. Az iszlám vallás immár a legnagyobb vallási csoportot alkotja a bécsi állami iskolákban: a diákok 41,2 százaléka muszlim, míg a keresztény felekezetekhez tartozók aránya 34,5 százalékra csökkent.
Christian Klar, egy floridsdorfi középiskola tapasztalt igazgatója szerint bár a német köznyelvet beszélik a diákok, az nem ugyanaz, mint a tankönyvek és az órák nyelvezete, így a gyerekek egyszerűen nem értik, amit olvasnak.
A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a bécsi diákok csaknem fele, 49 százaléka nem a németet használja elsődleges nyelvként otthon. Ez a jelenség komoly kihívást jelent az oktatási rendszer számára, hiszen a hatékony tanuláshoz elengedhetetlen a megfelelő szintű nyelvtudás.
Az ellenzéki pártok, a Szabadságpárt (FPÖ) és az Osztrák Néppárt (ÖVP) egyaránt kritizálják a városvezetés oktatáspolitikáját. Maximilian Krauss, az FPÖ bécsi frakcióvezetője és oktatási szóvivője borús jövőképet fest:
Egy elveszett generáció áll előttünk, akik nem részesülhetnek megfelelő iskolai oktatásban, mert még a tanítási nyelvet sem értik, és ennek következtében sokan közülük munkanélküliek lesznek, és valójában ők lesznek a holnap segélyezettjei. Ez a katasztrofális rendszer az elmúlt évek helytelen és ellenőrizetlen bevándorlási politikájának eredménye
– fogalmazott a politikus.
Harald Zierfuss, az ÖVP frakcióvezetője és oktatási szóvivője konkrét példát is említ: egy Bécs városa által támogatott óvodában négy év után sem tudtak a gyerekek „egy szót sem németül”. Zierfuss szerint ez jól mutatja, hogy „a szociáldemokraták (SPÖ) és a NEOS pártok vezetése alatt kudarcot vallott az ellenőrzés, az elmúlt években egyszerűen félrenéztek és kisebbítették ezt a problémát, sőt, bizonyos mértékig rasszistának bélyegeztek minket azért, amit feltártunk”.
A helyzet megoldására tett kísérletek eddig kevés eredményt hoztak. Christoph Wiederkehr, korábbi NEOS városi tanácsos és jelenlegi oktatási miniszter januárban bejelentette, hogy többek között több ezer önkéntest szeretne toborozni olvasási mentorként az óvodákba, és háromszázról ötszázra növelné a nyelvi támogatást nyújtó szakemberek számát a bölcsődékben. Ez utóbbi célkitűzést már 2020-as hivatalba lépésekor is megfogalmazta, de azóta sem valósult meg.