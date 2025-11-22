Orbán Viktor megállapodása mentette meg a magyar energiabiztonságot

Ezen megállapodás része volt az olaj- és gázszankciók alóli mentesség mellett az új paksi atomerőmű építésének szankciók alóli mentessége is. A miniszterelnök ebben az ügyben is sikert ért el, így felgyorsíthatjuk az új paksi blokkok építését, és ezzel garantáljuk Magyarország hosszú távú energiabiztonságát és azt, hogy meg tudjuk védeni Európa legalacsonyabb energiaárait. Az első beton öntéséhez szükséges előkészítő munkák menetrend szerint folyamatban vannak, február első hetében pedig már az első beton is lekerül a földbe.