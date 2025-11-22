Hírlevél

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint óriási tétje volt Orbán Viktor és Donald Trump két héttel ezelőtti találkozójának: ha a miniszterelnök nem ér el megállapodást, Magyarország energiabiztonsága hosszú távon veszélybe került volna, a rezsiszámlák pedig akár a háromszorosukra is emelkedhettek volna karácsonyra.
Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a miniszterelnök és az amerikai elnök két héttel ezelőtti tárgyalása döntő jelentőségű volt Magyarország energiabiztonsága szempontjából.

Szijjártó Péter: Orbán Viktor megállapodása mentette meg a magyar energiabiztonságot (Fotó: MTI)
Nagy tétje volt Donald Trump és Orbán Viktor két héttel ezelőtti találkozójának, ami Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés megvédése volt

– írta Szijjártó Péter.

Ha Orbán Viktor nem tudott volna megállapodást elérni, akkor Magyarország energiabiztonsága hosszú távon került volna veszélybe, az energiaszámlák pedig karácsonyra a háromszorosukra emelkedtek volna

– emelte ki a tárcavezető, hozzátéve:

Ezen megállapodás része volt az olaj- és gázszankciók alóli mentesség mellett az új paksi atomerőmű építésének szankciók alóli mentessége is. A miniszterelnök ebben az ügyben is sikert ért el, így felgyorsíthatjuk az új paksi blokkok építését, és ezzel garantáljuk Magyarország hosszú távú energiabiztonságát és azt, hogy meg tudjuk védeni Európa legalacsonyabb energiaárait. Az első beton öntéséhez szükséges előkészítő munkák menetrend szerint folyamatban vannak, február első hetében pedig már az első beton is lekerül a földbe.

 

