Heves harcok zajlanak: bevetették a Különleges Műveleti Erőket – videó

Az Ukrán Fegyveres Erők Különleges Műveleti Erőinek (SOF) Ellenállási Mozgalma, együttműködésben a SOF mélységi csapásmérő egységeivel, megsemmisített egy orosz S–400 „Triumf” légvédelmi rakétaindítót és egy lőszerraktárt az ideiglenesen megszállt Krímben – számolt be róla az Ukrinform a Különleges Műveleti Erők parancsnokságának Facebook-bejegyzése alapján.

A különleges műveleti erők a Krímben mértek csapást (Photo by Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images)

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

A közlemény szerint a különleges művelet utolsó szakasza 2025. október 6-án zajlott le, azonban az információt műveleti biztonsági okokból korábban nem hozták nyilvánosságra.

A Különleges Műveleti Erők Ellenállási Mozgalmának tagjai hírszerzési adatokat szereztek az orosz 18. hadsereg lőszerraktárának helyéről, amely a Szimferopol közelében fekvő Udacsne faluban található. A további különleges felderítés megerősítette az ellenséges fegyverarzenál jelenlétét.

Október 6-án éjjel a lőszerraktárt a Különleges Műveleti Erők drónjai támadták meg.

Ugyanezen a napon a SOF egységei megsemmisítették egy mobil S–400 „Triumf” légvédelmi rakétarendszer indítóberendezését is. A légvédelmi eszköz a Jevpatoria közelében fekvő Ujutne faluban volt telepítve. Az S–400-as rendszer hosszú hatótávolságon képes légi célpontok felderítésére és megsemmisítésére, az orosz erők pedig ezt a rendszert Ukrajna elleni támadásokhoz is használják – írja az Ukrinform.

Az Ukrinform jelentése szerint november 6-án éjjel a Különleges Műveleti Erők drónokkal több logisztikai, valamint üzemanyag- és energiaellátási létesítményt támadtak meg a Krímben.

A támadások mára virradó éjjel is folytatódtak. Összesen 185 harci összecsapás zajlott az ukrán védelmi erők és az orosz csapatok között – számolt be az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara.

„Összesen 185 harci érintkezés történt. Az oroszok egy rakétatámadást és 37 légicsapást hajtottak végre, 41 rakétát indítottak, valamint 71 irányított bombát dobtak le. Emellett 3 667 kamikaze drónt vetettek be, és 3 732 tüzérségi támadást hajtottak végre csapataink állásai, illetve lakott területek ellen”

– áll a közleményben.

Az Ukrinform jelentése szerint a Harkivi és Donyecki területeken az orosz erők továbbra is aktív rohamtevékenységet folytatnak, kisebb gyalogos csoportokat bevetve.