Az északiaknak is elegük lett Zelenszkijből

Az ukrán elnöknek van mitől félnie, hiszen már a svéd külügyminiszter is kibeszél a kánonból. Maria Malmer Stenergard szerint fel kell oldani a zárolt orosz vagyont, mert véleménye szerint fenntarthatatlan, hogy az északi országok fizessék a legtöbbet – írja a Politico.

Az északi országoknak is elege lett

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Az északi országok nem vállalhatnak aránytalanul nagy részt Ukrajna támogatásából – figyelmeztetett Svédország külügyminisztere a lapnak adott interjújában. „Néhány ország szinte az összes terhet magára veszi. Ez nem igazságos, és hosszú távon nem fenntartható.” – mondta Maria Malmer Stenergard Brüsszelben.

Az a tény, hogy a kevesebb mint 30 millió lakosú északi országok csoportosulása az összesen közel egy milliárd lakost számláló NATO-országok támogatásának egyharmadát biztosítják idén, nem fenntartható. Semmilyen módon nem ésszerű. És sokat elárul arról, amit az északi országok tesznek – de még többet arról, amit a többiek nem tesznek.

– fogalmazott a politikus.

Stenergard szokatlanul őszinte megjegyzései egy olyan valóságot tükröznek, amelyet az EU diplomatái ritkán ismernek el nyilvánosan: hogy a blokk vezetőinek szenvedélyes beszédei ellenére, amelyek Ukrajna támogatását szorgalmazták, a pénzügyi és katonai hozzájárulások fizetésénél nem ilyen szenvedélyesek az országok.

A friss korrupciós botrány, amelyben maga Volodimir Zelneszkij ukrán elnök is érintett lehet feltehetőleg nem segít ezen a helyzeten.

Stenergard ugyanakkor bírálta azokat a vezetőket, akik beszédeikben Ukrajna-párti álláspontot képviselnek, de retorikájukat nem tudják pénzzel alátámasztani: „Ha úgy döntötök, hogy elmentek a választókerületetekbe, és ilyen beszédeket mondtok, amelyekben azt mondjátok, hogy Ukrajna nemcsak a saját szabadságáért harcol, hanem a miénkért is, akkor a nemzetet is segítenetek kell” – mondta.

Brüsszel egyébként a kirobbant korrupciós botrány ellenére fokozni akarja a támogatások összegét.

Az Európai Bizottság ezen a héten körlevelet küldött szét, amelyben három lehetőséget vázolt fel Ukrajna támogatására: kettő szerint az uniós országoknak kellene nagyobb mértékben hozzájárulniuk a háború sújtotta ország támogatásához, míg a harmadik a Belgiumban befagyasztott mintegy 170 milliárd euró értékű orosz vagyon felhasználását szorgalmazza.