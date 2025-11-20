Végleges döntés: Olaszország kiadja az Északi Áramlat ukrán szabotőrét

Új fordulatot vett az Északi Áramlat felrobbantása ügyében zajló nyomozás: Olaszország legmagasabb bírói fóruma jóváhagyta annak az ukrán férfinak a kiadatását, aki a gyanú szerint kulcsszerepet játszott a merénylet előkészítésében. A védők hiába kérték a folyamat leállítását arra hivatkozva, hogy nem kaptak teljes iratbetekintést, a bíróság ezt elutasította. Eközben Lengyelországban egy másik ukrán gyanúsítottat időközben szabadon engedtek – őt ugyanis nem adták ki a németeknek –írja a Handelsblatt.

Új fordulatot vett az Északi Áramlat felrobbantása ügyében zajló nyomozás Fotó: AFP

Északi Áramlat felrobbantása: ítélet született

Most véget ért a hónapok óta tartó jogi huzavona: szerdán este az olasz legfelsőbb bíróság végleg elutasította a védelem fellebbezését, ezzel pedig semmi sem akadályozza meg, hogy Szerhij Kuznyecovot átadják a német hatóságoknak. Az ukrán állampolgárt a német szövetségi ügyészség azzal gyanúsítja, hogy három évvel ezelőtt ő irányította azt a csoportot, amely felrobbantotta az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 gázvezetékeket a Balti-tengeren.

A döntést megelőzően ügyvédje, Nicola Canestrini szerdán délelőtt jelent meg a római bíróságon, ahol megpróbálta megtámadni a korábbi, bolognai ítéletet.

Az ottani bíróság ugyanis már szeptemberben rábólintott a kiadatásra, később pedig – egy új eljárás után – október végén ismét megerősítette azt. A bíróság mostani döntése ezzel végleg lezárta az ügy olaszországi szakaszát.

Canestrini szerint védence néhány napon belül Németországba kerülhet.

A férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van Olaszországban, ahová augusztus végén érkezett nyaralni családjával az Adriai-tenger partjára – ekkor vették őrizetbe az ellene kiadott európai elfogatóparancs alapján. Kuznyecov továbbra is tagadja, hogy köze lenne a gázvezetékek felrobbantásához. Ügyvédje szerint a kiadatás ténye nem jelenti a jogi küzdelem végét.

Bármennyire is nagy a csalódás, bízom a németországi felmentésben

– közölte Canestrini. Azt is hangsúlyozta, hogy a védelmet eddig nem engedték teljes körű betekintéshez az ügy irataiba, ám Németországban erre végre lehetőségük lesz. Ott kollégái újra előterjeszthetik és tovább fejleszthetik azokat a jogi érveket, amelyeket eddig csak részben tudtak bemutatni. A második bolognai ítélet után Kuznyecov tizenkét napos éhségsztrájkba kezdett, állítása szerint alapjogainak megsértése miatt.