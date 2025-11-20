Végleges döntés: Olaszország kiadja az Északi Áramlat ukrán szabotőrét

Új fordulatot vett az Északi Áramlat felrobbantása ügyében zajló nyomozás: Olaszország legmagasabb bírói fóruma jóváhagyta annak az ukrán férfinak a kiadatását, aki a gyanú szerint kulcsszerepet játszott a merénylet előkészítésében. A védők hiába kérték a folyamat leállítását arra hivatkozva, hogy nem kaptak teljes iratbetekintést, a bíróság ezt elutasította. Eközben Lengyelországban egy másik ukrán gyanúsítottat időközben szabadon engedtek – őt ugyanis nem adták ki a németeknek –írja a Handelsblatt.
Északi Áramlat felrobbantása: ítélet született
Most véget ért a hónapok óta tartó jogi huzavona: szerdán este az olasz legfelsőbb bíróság végleg elutasította a védelem fellebbezését, ezzel pedig semmi sem akadályozza meg, hogy Szerhij Kuznyecovot átadják a német hatóságoknak. Az ukrán állampolgárt a német szövetségi ügyészség azzal gyanúsítja, hogy három évvel ezelőtt ő irányította azt a csoportot, amely felrobbantotta az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 gázvezetékeket a Balti-tengeren.
A döntést megelőzően ügyvédje, Nicola Canestrini szerdán délelőtt jelent meg a római bíróságon, ahol megpróbálta megtámadni a korábbi, bolognai ítéletet.
Az ottani bíróság ugyanis már szeptemberben rábólintott a kiadatásra, később pedig – egy új eljárás után – október végén ismét megerősítette azt. A bíróság mostani döntése ezzel végleg lezárta az ügy olaszországi szakaszát.
Canestrini szerint védence néhány napon belül Németországba kerülhet.
A férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van Olaszországban, ahová augusztus végén érkezett nyaralni családjával az Adriai-tenger partjára – ekkor vették őrizetbe az ellene kiadott európai elfogatóparancs alapján. Kuznyecov továbbra is tagadja, hogy köze lenne a gázvezetékek felrobbantásához. Ügyvédje szerint a kiadatás ténye nem jelenti a jogi küzdelem végét.
Bármennyire is nagy a csalódás, bízom a németországi felmentésben
– közölte Canestrini. Azt is hangsúlyozta, hogy a védelmet eddig nem engedték teljes körű betekintéshez az ügy irataiba, ám Németországban erre végre lehetőségük lesz. Ott kollégái újra előterjeszthetik és tovább fejleszthetik azokat a jogi érveket, amelyeket eddig csak részben tudtak bemutatni. A második bolognai ítélet után Kuznyecov tizenkét napos éhségsztrájkba kezdett, állítása szerint alapjogainak megsértése miatt.
Hétfős csapattal hajthatták végre a merényletet
A német nyomozók meggyőződése szerint Kuznyecov egy hétfős csoport vezetője volt, amelyből négyen búvárok voltak. A vád szerint a csapat Németországban bérelt egy „Andromeda” nevű vitorlást, és erről hajtották végre a robbantásokat a Balti-tengeren.
A nyomozás során több bizonyítékot is vizsgálnak, amelyek a hajóhoz és a legénységhez köthetők.
Egy másik, szintén ukrán gyanúsítottat korábban Lengyelországban tartóztattak le. Ott azonban a bíróság elutasította a kiadatást, így az a férfi ma már szabadlábon van. Kuznyecov kiadatása után várhatóan a hamburgi bíróság fogja tárgyalni az ügyet.