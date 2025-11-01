Hamarosan újabb bevándorlási hullám éri el az EU-t

A szorult helyzetben lévő Pakisztán és Afganisztán közötti béketárgyalások a hét elején kudarcot vallottak Isztambulban. Az eszkalálódó konfliktus több fronton is veszélyezteti az EU-t, azonban ezek közül a migráció lehet a legkiemelkedőbb – írja a Brussel Signal.

A határkonfliktus újabb migrációs hullámmal fenyegeti az EU-t

Fotó: - / AFP

Néhány hónappal a Pakisztán és India közötti feszültségek után a régió újabb kihívással néz szembe, miután ezúttal Afganisztán és Pakisztán között törtek ki összecsapások a határ mentén. A béketárgyalások a hét elején kudarcot vallottak Isztambulban. Iszlámábád írásos garanciákat követel a táliboktól a Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) fegyvereseinek afganisztáni elfojtására, míg Kabul lehetetlennek nevezi ezt, és a légicsapásokat okolja az eszkalációért.

Csak a múlt hétvégén öt pakisztáni katona és 25 TTP-harcos halt meg összecsapásokban. A legutóbbi erőszakhullám akkor robbant ki, amikor pakisztáni repülőgépek október 10-én megtámadták Kabult, megtorolva egy kasmíri bombázást, amelyben 26 civil halt meg.

Pakisztán ENSZ-bizonyítékokra hivatkozva állítja, hogy a tálibok menedéket nyújtanak a TTP fegyvereseinek, mégis olyan dolgokat követel, amelyeket Kabul nem tud érvényesíteni kellően erős központi vezetés hiányában.

A régió habár Európától távol van, mégis meghatározó a kontinens szempontjából, hiszen az itt futó olajvezetékek biztonságának a kérdése kihatással van az energiaárakra. A piaci helyzetnél azonban sokkal nagyobb fenyegetést jelent Európára a konfliktus nyomán fellépő illegális migráció.

Pakisztán körülbelül hárommillió afgánnak ad otthont, akik közül az ország havonta ezreket kitoloncol, hogy aztán ismét elmeneküljenek Afganisztánból. A káosz most tovább súlyosbítja az illegális bevándorlók Iránon, Törökországon és a Balkánon keresztül az EU-ba irányuló áramlása.

2025 első felében 250 000 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be Dél-Ázsiából – ez 30 százalékos növekedés –, amelyből az afgánok több mint 100 000-et tesznek ki.

A konfliktus várhatóan folytatódni fog, még ha nem is alakul nyílt háborúvá, a szakértők szerint számítani kell bombázásokra, robbantásokra és fegyveres összecsapásokra.

Ez azonban azt is jelenti, hogy ha a trendek így folytatódnak, egy menekültcunami szinte biztosan elárasztja Lampedusát, a görög szigeteket és a közép-európai városokat, ami akár a 2015-ös nagy válságnál is nagyobb káoszt okozhat.

A Frontex máris 40 százalékos növekedésről számol be a kelet-mediterrán átkelések számában október eleje óta. Naponta érkeznek hajók, az ellátó rendszerek szenvednek, a biztonsági kockázatok fokozódnak. Ehhez jönnek még az emberi áldozatok: több ezer nő és lány esik áldozatul az emberkereskedelemnek, gyermekek vesznek oda az útón, egész falvak ürülnek ki.