Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Andrius Kubilius

A EU védelmi biztosa szerint elemi érdek Ukrajna felvétele

Tegnap, 12:51
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszelben megtartották az EU bővítési fórumát, amin egészen meglepő kijelentések is elhangoztak. Andrius Kubilius védelmi biztos szerint az EU-nak elemi biztonsági érdeke Ukrajna felvétele.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Andrius KubiliusUkrajnaEurópai Unió

Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi és űrügyi biztosa is felszólalt Brüsszelben az EU bővítési fórumán. A politikus szerint jelenleg Ukrajna hadseregének van csak aktív harctéri tapasztalata, így az Európai Unió elemi érdeke az ukránok felvétele – írja a European West Balkan

Ukrajna csatlakozása elemi érdeke az EU-nak a biztos szerint
Ukrajna csatlakozása elemi érdeke az EU-nak a biztos szerint 
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Jelenleg Európában két, csatában edzett hadsereg van: az orosz, csatában próbára tett hadsereg, amely sokkal erősebb, mint 2022-ben volt, és az ukrán, csatában próbára tett hadsereg. Készen állunk szembenézni egy csatában próbára tett orosz hadsereggel? Én ezért mondom, hogy nagy hiba lenne, ha nem állnának mellettünk jól integrált ukrán védelmi képességek

– jelentette ki Kubilius a fórumon. 

A védelmi biztos azonban itt nem állt meg, miután szerinte a végső cél Oroszország és Belarusszia átalakítása. Kubilius szerint ugyanis Európának „nem szabadna örökké együtt élnie egy orosz autoriter rendszer fenyegetésével”. 

Kubilius véleménye szerint az ukránok felvétele megváltoztathatja a helyzetet Európa azon részén, ennek pedig „jelentős hatása lehet, és inspiráló példát mutathat Oroszország és Belarusszia társadalma számára”. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!