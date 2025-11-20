A EU védelmi biztosa szerint elemi érdek Ukrajna felvétele

Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi és űrügyi biztosa is felszólalt Brüsszelben az EU bővítési fórumán. A politikus szerint jelenleg Ukrajna hadseregének van csak aktív harctéri tapasztalata, így az Európai Unió elemi érdeke az ukránok felvétele – írja a European West Balkan.

Ukrajna csatlakozása elemi érdeke az EU-nak a biztos szerint

Jelenleg Európában két, csatában edzett hadsereg van: az orosz, csatában próbára tett hadsereg, amely sokkal erősebb, mint 2022-ben volt, és az ukrán, csatában próbára tett hadsereg. Készen állunk szembenézni egy csatában próbára tett orosz hadsereggel? Én ezért mondom, hogy nagy hiba lenne, ha nem állnának mellettünk jól integrált ukrán védelmi képességek

– jelentette ki Kubilius a fórumon.

A védelmi biztos azonban itt nem állt meg, miután szerinte a végső cél Oroszország és Belarusszia átalakítása. Kubilius szerint ugyanis Európának „nem szabadna örökké együtt élnie egy orosz autoriter rendszer fenyegetésével”.