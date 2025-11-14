Új többség alakul ki Brüsszelben, amely Európa gazdasági szuverenitásának helyreállítására összpontosít

Az Európai Parlament jobboldali képviselőcsoportjai – a Patrióták Európáért, a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) és az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) – megszavazták a jobbközép Európai Néppárt (EPP) javaslatát, amely visszavonná az uniós vállalatokra vonatkozó fenntarthatósági és gondossági szabályokat. A javaslatot 382 igen és 249 nem szavazattal fogadták el – számolt be róla a Brussels Signal.

Az Európai Parlament jobboldali képviselőcsoportjai elfogadták az EPP javaslatát Fotó: AFP

A módosítás érinti a vállalati fenntarthatósági jelentéstételről szóló irányelvet (CSRD), valamint a vállalati fenntarthatósági kellő gondosságról szóló irányelvet (CSDDD).

Az irányelvek célja, hogy a vállalatok részletesen beszámoljanak teljes ellátási láncukról, beleértve a szén-dioxid-kibocsátást, a szennyezést, a munkaügyi gyakorlatokat és az emberi jogi hatásokat.

⭐️ | A major victory for workers, farmers and industry.



Today, Patriots for Europe broke the old coalition’s deadlock and opened the path to replace the Green Deal straitjacket with a competitiveness-driven agenda.



We proved that another majority — and another policy for Europe… pic.twitter.com/mjU2IA9PZ5 — Patriots for Europe (@PatriotsEP) November 13, 2025

Új politikai többség alakul az Európai Parlamentben

A Patrióták Európáért képviselői üdvözölték a döntést, amely szerintük egy új politikai többség kialakulását jelzi az Európai Parlamentben. Anders Vistisen, a Patrióták EP-képviselője szerint a Néppárt felismerte előző koalícióinak kudarcát, és most egy olyan többséghez csatlakozott, amely az európai gazdasági szuverenitás és az ipari bázis megerősítésére összpontosít.

Mary Khan, az ENS képviselője szerint a döntés lehetővé teszi a jobboldali többség számára, hogy módosítsa a „káros zöld megállapodásra” vonatkozó jogszabályokat és támogassa a vállalatokat.

A szavazást követően az Újítsuk meg Európát (RE) nevű liberális frakció és a szocialista képviselők kritizálták a lépést, bírálva az EP politikai szövetségeinek gyakori változtatását. Pascal Canfin, a párt képviselője szerint lehetetlen következetesen vezetni az EP-t, ha a koalíciók naponta változnak.

Támadásba lendültek a brüsszeli álcivilek

A szavazás napján a brüsszeli székhelyű civilszervezet, a The Good Lobby elindította „jobboldali nyomkövető” programját, amely az EPP-t célozza meg az együttműködés miatt az EP jobboldali frakcióival, és figyelmeztetett a jogszabályi változtatások és az érdekszövetségek lehetséges következményeire.