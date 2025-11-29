Hírlevél

Spanyolország

Harminc évre bezárták a bozótvágó késsel gyilkoló migránst

Olvasási idő: 6 perc
Megúszta a börtönt az a marokkói férfi, aki 2023 januárjában machetével megölt egy sekrestyést és megsebesített egy papot. Az ítélet szerint az elkövető a támadás idején pszichiátriai zavarral küzdött, ezért büntetőjogi értelemben nem volt beszámítható. A bírák szerint a migráns nagy veszélyt jelent a társadalomra, ezért 30 évre pszichiátriai intézetbe zárják.
A spanyol bíróság pénteken felmentette és elmegyógyintézeti elzárásra ítélte azt a marokkói migránst, aki 2023-ban machetével meggyilkolt egy papot – írja a Le Figaro.

A gyilkossággal vádolt madridi migráns harminc évre elmegyógyintézetbe került – illusztráció
Ahogy arról az Origo is beszámolt, 2023. január 25-én egy marokkói migráns halálra késelt egy papot. Az illető egy machetével megsebesített egy 20 éves egyetemistát az utcán, majd belépett a San Isidro templomba mise közben, és a papra támadt. Ezután Kanjaa egy második templomba ment, üldözőbe vette a sekrestyést, és fejre és nyakra mért vágásokkal megölte. 

Ezután megpróbált bejutni egy harmadik templomba is, ám annak ajtaja zárva volt, így végül a rendőrség őrizetbe vette a migránst. 

Az ügyészség 50 év börtönbüntetést kért az elkövető ellen, amit azzal magyaráztak, hogy a támadást megelőző hónapokban radikalizálódott és az iszlám legszigorúbb téziseit tette magáévá. Habár a férfi szenvedhetett pszichotikus zavaroktól, az ügyész szerint az az értelmi képességeit „nem szüntette meg teljes mértékben”.

A bíró ennek ellenére felmentett a marokkói illegális bevándorlót a gyilkosság vádja alól, elrendelte azonban, hogy 30 évre egy büntetés-végrehajtási intézet pszichiátriai osztályán helyezzék el. 

Az Országos Bíróság felmentette a vádlottat […] teljes körű pszichiátriai beszámíthatatlanságot megállapítva a cselekmény idején, ugyanakkor elrendelte legfeljebb 30 éves elmegyógyintézeti elzárását egy büntetés-végrehajtási intézetben

 – közölte a madridi bíróság közleménye. A bírák úgy ítélték meg, hogy Yassine Kanjaa skizofréniában szenved, ami megszüntette a cselekvőképességét. Kanjaa, aki „nincs tudatában az általa elkövetett bűncselekményeknek, és nem mutat megbánást” a bírák szerint, nagy veszélyt jelent a társadalomra, ami elmegyógyintézeti elhelyezéséhez vezetett. 

