Harminc évre bezárták a bozótvágó késsel gyilkoló migránst

A spanyol bíróság pénteken felmentette és elmegyógyintézeti elzárásra ítélte azt a marokkói migránst, aki 2023-ban machetével meggyilkolt egy papot – írja a Le Figaro.

A gyilkossággal vádolt madridi migráns harminc évre elmegyógyintézetbe került – illusztráció

Fotó: AMILTON NEVES / AFP

Ahogy arról az Origo is beszámolt, 2023. január 25-én egy marokkói migráns halálra késelt egy papot. Az illető egy machetével megsebesített egy 20 éves egyetemistát az utcán, majd belépett a San Isidro templomba mise közben, és a papra támadt. Ezután Kanjaa egy második templomba ment, üldözőbe vette a sekrestyést, és fejre és nyakra mért vágásokkal megölte.

Ezután megpróbált bejutni egy harmadik templomba is, ám annak ajtaja zárva volt, így végül a rendőrség őrizetbe vette a migránst.

Az ügyészség 50 év börtönbüntetést kért az elkövető ellen, amit azzal magyaráztak, hogy a támadást megelőző hónapokban radikalizálódott és az iszlám legszigorúbb téziseit tette magáévá. Habár a férfi szenvedhetett pszichotikus zavaroktól, az ügyész szerint az az értelmi képességeit „nem szüntette meg teljes mértékben”.

📢 La Audiencia Nacional absuelve a Yassine Kanjaa del homicidio del sacristán en Algeciras al considerar que actuó con alteración psiquiátrica. Permanecerá en un centro psiquiátrico penitenciario hasta 30 años, sin posibilidad de salir sin autorización judicial. pic.twitter.com/kQuwcEYNqt — Viva Campo de Gibraltar (@VCampoGibraltar) November 28, 2025

A bíró ennek ellenére felmentett a marokkói illegális bevándorlót a gyilkosság vádja alól, elrendelte azonban, hogy 30 évre egy büntetés-végrehajtási intézet pszichiátriai osztályán helyezzék el.

Az Országos Bíróság felmentette a vádlottat […] teljes körű pszichiátriai beszámíthatatlanságot megállapítva a cselekmény idején, ugyanakkor elrendelte legfeljebb 30 éves elmegyógyintézeti elzárását egy büntetés-végrehajtási intézetben

– közölte a madridi bíróság közleménye. A bírák úgy ítélték meg, hogy Yassine Kanjaa skizofréniában szenved, ami megszüntette a cselekvőképességét. Kanjaa, aki „nincs tudatában az általa elkövetett bűncselekményeknek, és nem mutat megbánást” a bírák szerint, nagy veszélyt jelent a társadalomra, ami elmegyógyintézeti elhelyezéséhez vezetett.