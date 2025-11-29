Harminc évre bezárták a bozótvágó késsel gyilkoló migránst

A spanyol bíróság pénteken felmentette és elmegyógyintézeti elzárásra ítélte azt a marokkói migránst, aki 2023-ban machetével meggyilkolt egy papot – írja a Le Figaro.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, 2023. január 25-én egy marokkói migráns halálra késelt egy papot. Az illető egy machetével megsebesített egy 20 éves egyetemistát az utcán, majd belépett a San Isidro templomba mise közben, és a papra támadt. Ezután Kanjaa egy második templomba ment, üldözőbe vette a sekrestyést, és fejre és nyakra mért vágásokkal megölte.
Ezután megpróbált bejutni egy harmadik templomba is, ám annak ajtaja zárva volt, így végül a rendőrség őrizetbe vette a migránst.
Az ügyészség 50 év börtönbüntetést kért az elkövető ellen, amit azzal magyaráztak, hogy a támadást megelőző hónapokban radikalizálódott és az iszlám legszigorúbb téziseit tette magáévá. Habár a férfi szenvedhetett pszichotikus zavaroktól, az ügyész szerint az az értelmi képességeit „nem szüntette meg teljes mértékben”.
A bíró ennek ellenére felmentett a marokkói illegális bevándorlót a gyilkosság vádja alól, elrendelte azonban, hogy 30 évre egy büntetés-végrehajtási intézet pszichiátriai osztályán helyezzék el.
Az Országos Bíróság felmentette a vádlottat […] teljes körű pszichiátriai beszámíthatatlanságot megállapítva a cselekmény idején, ugyanakkor elrendelte legfeljebb 30 éves elmegyógyintézeti elzárását egy büntetés-végrehajtási intézetben
– közölte a madridi bíróság közleménye. A bírák úgy ítélték meg, hogy Yassine Kanjaa skizofréniában szenved, ami megszüntette a cselekvőképességét. Kanjaa, aki „nincs tudatában az általa elkövetett bűncselekményeknek, és nem mutat megbánást” a bírák szerint, nagy veszélyt jelent a társadalomra, ami elmegyógyintézeti elhelyezéséhez vezetett.