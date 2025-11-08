Évente több száz bűnözőt engednek szabadon tévedésből Nagy-Britanniában

Brahim Kaddour-Cherif, a 24 éves algériai férfi több mint egy héttel ezelőtt szabadult ki tévedésből a Wandsworth börtönből. Nagy-Britannia hatóságai csak napokkal később észlelték a hibát, akkor viszont hajtóvadászatot indítottak a férfi után. Végül egy járókelő felismerte és jelentette a férfit Islington kerületben, Észak-Londonban, ahol a rendőrség őrizetbe vette – számol be róla a The Telegraph brit napilap.

Az algériai migráns után hajtóvadászatot indítottak Nagy-Britannia hatóságai (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Az eset különösen kínos a baloldali brit kormány számára, hiszen David Lammy igazságügyi miniszter nemrég vezette be a „valaha volt legszigorúbb” ellenőrzési rendszert, miután két héttel korábban egy másik migráns szexuális bűnelkövetőt, Hadush Kebatut is tévesen engedték szabadon a chelmsfordi börtönből.

Kaddour-Cherif letartóztatásakor azt állította, nem az ő hibája volt ami történt, a bíró mondta neki, hogy szabadon távozhat. A férfi ekkor betörés miatt került a rácsok mögé, de korábban szeméremsértés miatt is összetűzésbe került a törvénnyel. Kiderült, hogy a brit belügyminisztérium már öt évvel ezelőtt olyan személyként azonosították, mint olyan személyt, aki illegálisan az országban maradt vízuma lejárta után, és ki kellett volna toloncolni az országból.

Az ügy rávilágít a brit bevándorlási és büntetés-végrehajtási rendszer súlyos hiányosságaira. Lammy elismerte, hogy komoly válságban van a brit börtönrendszer. A statisztikák szerint a tévedésből szabadon engedett rabok száma több mint duplájára nőtt egy év alatt, 115-ről 266-ra.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy ugyanabból a börtönből, ahonnan Kaddour-Cherif szabadult, egy másik elítéltet, William Smith-t is tévedésből engedtek el hétfőn. Ő azonban önként jelentkezett a hatóságoknál.

Egy néhány nappal korábbi eset, Hadush Kebatu szabadon engedése is komoly visszhangot váltott ki. A 41 éves etióp bevándorló, akit egy 14 éves lány elleni szexuális támadás miatt ítéltek el, 48 órával a téves szabadon bocsátása után került újra őrizetbe. A belügyminisztérium végül 500 fontot fizetett neki, hogy visszavonja menedékkérelmét és ne indítson újat, ami késleltethette volna kitoloncolását.

A sorozatos hibák rámutatnak a brit igazságszolgáltatási rendszer mélyebb problémáira. A miniszterelnök szóvivője szerint „egy téves szabadon bocsátás is sok”, és az eseteket egy független vizsgálat keretében elemzik majd.

Az ügyek hátterében álló okok között szerepel a börtönök túlterheltsége, a bürokrácia nehézkessége és a különböző hatóságok közötti kommunikáció hiányosságai. A Wandsworth börtön igazgatója, Andy Davy éppen távol volt az intézménytől Kaddour-Cherif szabadon engedésekor, mivel őt bízták meg a Kebatu-ügy belső kivizsgálásával.