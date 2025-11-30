A BBC tagad, a botrány nő: meghökkentő vád Farage sminkeléséről

Az állításokat Lisa Hilton történész, egykori BBC-s műsorvezető tette közzé a The Critic magazinban, hivatkozva egy, a „reggeli hírek veteránjától” származó, állítólagos bennfentes információra. Hilton azt mondta: „Neveket nem említek, de Nigel Farage talán a jövőben elkezdhetné a saját arcát sminkelni, tekintve a rendkívül fantáziadús natúr kozmetikumok kínálatát, amelyekkel az ecsetek tele vannak, amikor sminkelik” – erről a Brussels Signal számolt be.

A BBC sminkesei állítólag testnedveket használtak Nigel Farage-on Fotó: AFP

A BBC azonnal „teljesen hamisnak” minősítette a vádakat, és forrásai ragaszkodtak ahhoz, hogy semmilyen szabotázs nem történt.

A műsorszolgáltató hangsúlyozta, hogy szerkesztősége professzionális. Farage és párttársai nem kívántak nyilatkozni, de szövetségeseik, például a brit aktivista Andy Wigmore „betegnek”, míg a GB News kommentátora, Adam Brooks „aljasnak” nevezte az állításokat.

BBC presenter Lisa Hilton has revealed that makeup artists at the channel were putting “human saliva” and “other bodily fluids” on Nigel Farage’s face.



This is not just disgusting, it is criminal. There must be a full investigation.



Scrap the licence fee. Enough is enough. pic.twitter.com/IqUp6HM83h — Nicholas Lissack (@NicholasLissack) November 28, 2025

Nigel Farage baloldali elfogultsággal vádolja a BBC-t

A Reform UK vezetője régóta baloldali elfogultsággal vádolja a BBC-t, és a 2024-es választások óta bojkottálja a televíziós interjúkat. Farage szerint a műsorszolgáltató „politikai szereplőként viselkedett” a korábbi választások során, és pártja kampányol a csatornát finanszírozó televíziós engedélydíj eltörléséért. Bár hivatalos vizsgálatot nem jelentettek be, az ügy felerősítette a vállalat belső kultúrájának alapos vizsgálatára irányuló igényeket.

Az eset továbbá jól illeszkedik a Farage elleni személyes zaklatások sorába – a 2014-es tojásdobálástól kezdve a 2019-es turmixtámadáson keresztül a 2024-es választási incidensekig.

Ennek ellenére a politikus és pártja kiemelkedően népszerű a közvélemény körében: a Reform UK a felmérések szerint 30 százalék körüli támogatottsággal vezet a Konzervatívok és a Munkáspárt előtt, akik nehezen érik el a 20 százalékot.