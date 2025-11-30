Az állításokat Lisa Hilton történész, egykori BBC-s műsorvezető tette közzé a The Critic magazinban, hivatkozva egy, a „reggeli hírek veteránjától” származó, állítólagos bennfentes információra. Hilton azt mondta: „Neveket nem említek, de Nigel Farage talán a jövőben elkezdhetné a saját arcát sminkelni, tekintve a rendkívül fantáziadús natúr kozmetikumok kínálatát, amelyekkel az ecsetek tele vannak, amikor sminkelik” – erről a Brussels Signal számolt be.
A BBC azonnal „teljesen hamisnak” minősítette a vádakat, és forrásai ragaszkodtak ahhoz, hogy semmilyen szabotázs nem történt.
A műsorszolgáltató hangsúlyozta, hogy szerkesztősége professzionális. Farage és párttársai nem kívántak nyilatkozni, de szövetségeseik, például a brit aktivista Andy Wigmore „betegnek”, míg a GB News kommentátora, Adam Brooks „aljasnak” nevezte az állításokat.
Nigel Farage baloldali elfogultsággal vádolja a BBC-t
A Reform UK vezetője régóta baloldali elfogultsággal vádolja a BBC-t, és a 2024-es választások óta bojkottálja a televíziós interjúkat. Farage szerint a műsorszolgáltató „politikai szereplőként viselkedett” a korábbi választások során, és pártja kampányol a csatornát finanszírozó televíziós engedélydíj eltörléséért. Bár hivatalos vizsgálatot nem jelentettek be, az ügy felerősítette a vállalat belső kultúrájának alapos vizsgálatára irányuló igényeket.
Az eset továbbá jól illeszkedik a Farage elleni személyes zaklatások sorába – a 2014-es tojásdobálástól kezdve a 2019-es turmixtámadáson keresztül a 2024-es választási incidensekig.
Ennek ellenére a politikus és pártja kiemelkedően népszerű a közvélemény körében: a Reform UK a felmérések szerint 30 százalék körüli támogatottsággal vezet a Konzervatívok és a Munkáspárt előtt, akik nehezen érik el a 20 százalékot.