Az FBI gyorsan lépett: terrorakciót hiúsítottak meg az USA-ban

A New Jersey-i Montclairből származó 19 éves Tomas Jimenez-Guzelt és a washingtoni Kentben élő 19 éves Saed Mirreh-t a héten vették őrizetbe egy New Jersey-i ügyben.

Az FBI felszámolt egy Michigantől New Jerseyig húzódó, ISIS-hez köthető hálózatot – illusztráció (Fotó: MANDEL NGAN / AFP)

Az igazságügyi minisztérium szerdán jelentette be az új vádakat, a nyomozást „kiterjedt szövetségi vizsgálatnak” nevezve, amely olyan szélsőségesekre irányult, akik titkosított üzenetküldő alkalmazásokat használtak a kommunikációra. Alina Habba amerikai ügyész szerint a New Jersey-i vádlottak „hűséget fogadtak az ISIS-nek”, és „rendszeres kapcsolatban álltak a michigani csoporttal”.

A Michigan keleti kerületében november 5-én benyújtott 93 oldalas vádirat Ayob Asamil Nassert és két testvért, Mohmed Alit és Majed Mahmoudot azzal vádolja, hogy összeesküvést követtek el az ISIS anyagi támogatására – írja a Fox News.

Az ügyészek szerint a trió AR-15 típusú puskákat, sörétes puskákat, kézifegyvereket és körülbelül 1680 darab lőszert halmozott fel, és a tervüket „pumpkin” néven emlegették – ez a halloweeni támadás kódneve volt. Szintén vádat emeltek a New Jersey-i 21 éves Milo Sedarat ellen.

A nyomozók szerint a gyanúsítottak Detroit környéki lőtereken gyakoroltak, ISIS-propagandát osztottak meg, és arról beszéltek, hogy célpontként szóba kerülhetnek ferndale-i LMBTQ-bárok és egy zsidó központ. Október 31-i razziák során az FBI taktikai mellényeket, GoPro-kamerákat és tárakat foglalt le lakásokból és egy U-Haul raktáregységből.

Newarkban Jimenez-Guzelt és Mirreh-t azzal vádolják, hogy összeesküvést követtek el egy külföldi terrorszervezet anyagi támogatására – jelentette az Associated Press. Jimenez-Guzelt további vádpont is terheli, miután a nyomozók kedden a Newark Liberty Nemzetközi Repülőtéren vették őrizetbe, amikor állítólag Törökország felé indult, hogy Szíriába jusson tovább. Az AP által idézett bírósági dokumentumok szerint utazási terveik „felgyorsultak az október 31-i michigani letartóztatások után”, akiknek a gyanúsítottak „rendszeresen üzeneteket küldtek”.

Dearborn, MI Halloween ISIS inspired terror plot stopped - Mohmed Ali & Majed Mahmoud have been arrested and found with AR-15s, shotguns, 1,600 rounds of ammunition, tactical vests, 24 empty magazines and two GoPro cameras.



Authorities believe they were targeting LGBT bars. pic.twitter.com/Sl3kD8TPi1 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) November 3, 2025

A vádiratok titkosított WhatsApp-csoportbeszélgetésekről számolnak be, „Muslimeen” néven, ahol a gyanúsítottak állítólag ISIS-anyagokat osztottak meg, lőfegyveres edzéseket szerveztek és a „pumpkin” időzítéséről beszéltek.

A hatóságok szerint a két csoport valójában egyetlen hálózat része volt: némelyikük belföldi támadásokat tervezett, mások pedig külföldre akartak utazni, hogy az ISIS-hez csatlakozzanak.

A michigani gyanúsítottak továbbra is őrizetben vannak Detroitban; Jimenez-Guzel és Mirreh Newarkban és Seattle-ben álltak bíróság elé.