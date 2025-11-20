Az Euractiv írása szerint a nyugat-európai államok gazdasági érdeke mára szorosan összefonódott a fegyveriparral: a háborús helyzetből profitálnak, ezért nem sietnek a béketeremtéssel. A számok döbbenetesek: az európai fegyverimport 155 százalékkal ugrott meg, a gyártók évtizedekre előre betáblázott megrendelésekkel dolgoznak, és a kontinens nagy része amerikai fegyverekkel fegyverkezik. A szállítmányok nemcsak Ukrajnába, hanem Ázsiába, a Közel-Keletre és afrikai konfliktuszónákba is eljutnak. A helyzet rávilágít az EU egyik legnagyobb ellentmondására: békét hirdet, miközben a fegyveriparból húz jelentős hasznot.

Nyugat-Európa fegyverekből él, mégis a békét hirdeti Fotó: AFP

A védelmi gyárak Európa-szerte maximális kapacitással dolgoznak: ömlenek a megrendelések, az exportengedélyek pedig történelmi csúcsot érnek el. A jelenség mértékét jól mutatja a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) legfrissebb jelentése, amely szerint

az európai államok nagy fegyverimportja 155 százalékkal ugrott meg 2015-2019 és 2020-2024 között.

Mindez úgy történt, hogy a globális fegyverforgalom gyakorlatilag alig változott – a világ összesített importja mindössze 0,6 százalékkal csökkent. Az európai és amerikai keresletet más régiók visszaesése mosta el, így a kontinens egyedülálló kilengést produkált.

A számok egyértelműek: Európa nemcsak vásárol, de exportál is, méghozzá egyre nagyobb mennyiségben.

Franciaország, Németország és Olaszország stabilan őrzi vezető szerepét, és folyamatosan erősíti dominanciáját a fegyveriparban. A háttérben pedig egy gyorsan változó biztonsági környezet áll. Oroszország ukrajnai inváziója, a stratégiai autonómiáról szóló újabb brüsszeli viták és a NATO-ban megfogalmazott aggodalmak turbófokozatra kapcsolták a védelmi kereskedelmet. A hivatalos kommunikáció ugyan a feszültség csökkentéséről szól, a zárt tárgyalótermekben mégis milliárd eurós üzletek köttetnek.

Az üzletág ráadásul kifejezetten jövedelmező. Az Egyesült Államok továbbra is a világ legnagyobb fegyverexportőre, a globális átadások 43 százalékával. Utána Franciaország következik 9,6, majd Németország 5,6 százalékkal. A nyugati blokk együtt a teljes világexport közel háromnegyedét adja. A legnagyobb európai gyártók – köztük az olasz Leonardo, a francia Thales Group, a német Rheinmetall és az Airbus Defence & Space – a SIPRI top 100-as listájának élmezőnyében vannak.