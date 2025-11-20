Nyugat-Európa fegyverekből él, mégis a békét hirdeti

Hírlevél

Az Euractiv cikke szerint Nyugat-Európa ma már azért nem érdekelt a békében, mert a fegyvergyártásból él, és ez hatalmas üzlet lett számára. A kontinens hadiipara rekordokat dönt, miközben a vezetők a nyilvánosság előtt békéről beszélnek.
fegyverhadigazdaságibéketeremtésfegyverexportőrEurópaEgyesült Államok

Az Euractiv írása szerint a nyugat-európai államok gazdasági érdeke mára szorosan összefonódott a fegyveriparral: a háborús helyzetből profitálnak, ezért nem sietnek a béketeremtéssel. A számok döbbenetesek: az európai fegyverimport 155 százalékkal ugrott meg, a gyártók évtizedekre előre betáblázott megrendelésekkel dolgoznak, és a kontinens nagy része amerikai fegyverekkel fegyverkezik. A szállítmányok nemcsak Ukrajnába, hanem Ázsiába, a Közel-Keletre és afrikai konfliktuszónákba is eljutnak. A helyzet rávilágít az EU egyik legnagyobb ellentmondására: békét hirdet, miközben a fegyveriparból húz jelentős hasznot.

A védelmi gyárak Európa-szerte maximális kapacitással dolgoznak: ömlenek a megrendelések, az exportengedélyek pedig történelmi csúcsot érnek el. A jelenség mértékét jól mutatja a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) legfrissebb jelentése, amely szerint 

az európai államok nagy fegyverimportja 155 százalékkal ugrott meg 2015-2019 és 2020-2024 között. 

Mindez úgy történt, hogy a globális fegyverforgalom gyakorlatilag alig változott – a világ összesített importja mindössze 0,6 százalékkal csökkent. Az európai és amerikai keresletet más régiók visszaesése mosta el, így a kontinens egyedülálló kilengést produkált.

A számok egyértelműek: Európa nemcsak vásárol, de exportál is, méghozzá egyre nagyobb mennyiségben. 

Franciaország, Németország és Olaszország stabilan őrzi vezető szerepét, és folyamatosan erősíti dominanciáját a fegyveriparban. A háttérben pedig egy gyorsan változó biztonsági környezet áll. Oroszország ukrajnai inváziója, a stratégiai autonómiáról szóló újabb brüsszeli viták és a NATO-ban megfogalmazott aggodalmak turbófokozatra kapcsolták a védelmi kereskedelmet. A hivatalos kommunikáció ugyan a feszültség csökkentéséről szól, a zárt tárgyalótermekben mégis milliárd eurós üzletek köttetnek.

Az üzletág ráadásul kifejezetten jövedelmező. Az Egyesült Államok továbbra is a világ legnagyobb fegyverexportőre, a globális átadások 43 százalékával. Utána Franciaország következik 9,6, majd Németország 5,6 százalékkal. A nyugati blokk együtt a teljes világexport közel háromnegyedét adja. A legnagyobb európai gyártók – köztük az olasz Leonardo, a francia Thales Group, a német Rheinmetall és az Airbus Defence & Space – a SIPRI top 100-as listájának élmezőnyében vannak. 

Csak 2023-ban mintegy 632 milliárd dollárnyi bevételt termelt a globális fegyveripar, amelyből ezek a cégek hatalmas szeletet hasítanak ki.

A fegyverek célállomásai több csoportra oszlanak

Az első Európa maga

Ukrajna – immár közel négy éve harcolva az orosz invázió ellen – 2020 és 2024 között a világ legnagyobb fegyverimportőrévé vált, a globális mennyiség 8,8 százalékával. Emellett az európai NATO-országok is rekordtempóban fegyverkeznek: az amerikai szállítmányok aránya az előző időszak 52 százalékáról 64 százalékra ugrott.

A második célterület Ázsia és a Közel-Kelet

India, Katar és több öböl-menti állam továbbra is fontos vásárló maradt, még akkor is, ha a régió összesített importja csökkent.

A harmadik kategória világosan megmutatja Európa kettős mércéjét

Egyiptom és Szudán példája jelzi, hogy a kontinens által rögzített korlátozások ellenére európai és szövetséges gyártmányú fegyverek továbbra is jelen vannak erőszakos konfliktusokban. 

A hivatalos európai jelentések is elismerik: a végfelhasználók nyomon követése sokszor lehetetlen a titkos szerződések és bonyolult beszállítói hálózatok miatt.

Miközben a kormányok a békéről beszélnek, a gyakorlatban egy olyan rendszer működik, amelyben a fegyverexport csökkentése politikailag és gazdaságilag sem érdeke az államoknak. A kritikusok szerint a helyzet egyre súlyosabb dilemmát mutat: a nyertesek a védelmi vállalatok és az állami költségvetések, a vesztesek pedig a hitelesség és azok a civilek, akik a világ legveszélyesebb térségeiben élnek.

