Európa újra fegyverkezik – Németország háborús korszakot hirdetett!

Európa újra fegyverkezik – Németország háborús korszakot hirdetett!

25 perce
Olvasási idő: 9 perc
Berlin új korszakot hirdetett a hadseregben – miközben az ország belső rendszerei roskadoznak. Egy kiszivárgott kormányzati dokumentum szerint a német szövetségi kormány a következő évtizedben 377 milliárd eurót kíván költeni különböző fegyver- és haditechnikai beszerzésekre. Ez minden korábbinál nagyobb volumenű katonai beruházás, amely még nemzetközi összevetésben is megdöbbentő.
A fegyverkezési tervet a Boris Pistorius vezette védelmi minisztérium dolgozta ki, és a brüsszeli Politico értesülései szerint összesen 320 nagyobb fegyverkezési projektet tartalmaz – a harckocsiktól kezdve a rakétarendszereken át egészen a műholdas felderítésig és a kibervédelemig. 

Fegyverkezés
Boris Pistorius (SPD), német védelmi miniszter és John Healey, az Egyesült Királyság védelmi minisztere sajtótájékoztatót tart a lossiemouthi királyi légibázison a Poseidon P8 tengeri járőr repülőgép előtt (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

A program célja, hogy a Bundeswehr, Németország hadserege, évtizedes lemaradását behozza, és a NATO legütőképesebb erői közé tartozzon, írja az Exxpress.

A német kormány a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése után hirdette meg az úgynevezett „történelmi fordulat” politikáját, amely a védelem radikális megerősítését célozza. Mostanra ez konkrét számokban is testet ölt:

– 377 milliárd euró katonai kiadás 2034-ig,

– ebből 182 milliárd jut hazai hadiipari vállalatoknak,

– 160 cég részesül a megrendelésekből,

a költségvetés védelmi része pedig már most meghaladja a GDP 2 százalékát, és tovább nőhet.

Amerika marad a fő beszállító

Bár Berlinben sokat beszélnek az „európai stratégiai autonómiáról”, a valóság továbbra is más képet mutat. A beszerzési lista szerint a legfontosabb rendszerek amerikai technológián alapulnak: az új F–35-ös vadászgépek, a rakétavédelmi rendszerek, valamint a digitális kommunikációs és kiberbiztonsági eszközök döntő része is az Egyesült Államokból érkezik.

Elemzők szerint Németország ezzel lényegében megerősíti katonai függőségét Washingtontól – miközben nyíltan a „független európai védelem” jelszavát hirdeti.

Belső feszültségek: iskolák helyett fegyverek?

A gigaberuházás ugyanakkor komoly belpolitikai vitákat váltott ki. Miközben a német állam soha nem látott összegeket költ fegyverkezésre, a lakosság mindennapi életében más képet látni: leromlott utak, tanárhiánnyal küzdő iskolák, és túlterhelt szociális rendszer. Sok német szerint a kormány a külpolitikai ambíciókat az állampolgárok jóléte elé helyezi.

A kritikusok úgy vélik, a 377 milliárdos program inkább a hadiipar és az amerikai partnerek érdekeit szolgálja, mintsem Németország biztonságát.

 A védelmi minisztérium ezzel szemben azzal érvel, hogy a program „a szabadság és a béke biztosítéka” – és nélkülözhetetlen az orosz fenyegetéssel szemben.

Fegyverkezési korszak Európában

A német haderőfejlesztés nem elszigetelt jelenség: több európai ország, köztük Lengyelország és Franciaország is rekordösszegű katonai kiadásokat tervez. A kontinensen egyre világosabban látszik, hogy a háború árnyékában visszatér a fegyverkezési verseny – miközben Európa gazdasága lassul, a nyugati társadalmak pedig feszültségektől terhesek.

A háborús pszichózis egyre erősödik Európa-szerte

A politikusok európai fiatalokat küldenének a háborúba. Történelmi megállapodás született nemrégiben Berlinben a sorkatonaságról is: a német kormánykoalíció pártjai, a szociáldemokrata SPD és a konzervatív CDU/CSU megegyeztek a katonai szolgálat reformjáról, így jöhet a sorkatonaság. A reform alapját egy négyfokozatú modell képezi. A negyedik, végső szint háborús helyzetre vonatkozik, amikor általános hadkötelezettség lép életbe.

„Európa nem áll háborúban de ez már nem is béke” – jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.

A brüsszeli elit is egyre többször és egyre nyíltabban beszél az európai katonai beavatkozásról.

European Commission President Ursula von der Leyen (R) speaks with EPP President Manfred Weber (L) prior to a debate on the conclusions of the European Council meeting of December 19, 2024, as part of a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on January 22, 2025. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Manfred Weberrel az EPP elnökével (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Az Európai Unió vezetői, élen Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság bíróság által elmarasztalt elnökével, illetve Manfred Weberrel, az Európai Néppárt háborúpárti vezetőjével mindent megtesznek, hogy szítsák a háborús pszichózist.

„Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége” – hangoztatta korábban Von der Leyen egy korábbi beszédében. Az Európai Bizottság elnöke májusban az Európai Parlamentben arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök további támadásokat indíthat, ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köthet békét Oroszországgal.

De a néppárti Manfred Weber sem maradt le a háborús uszításban: szerinte „az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen”

Ezen kijelentéseket hallva nem csoda, hogy Németország ma már a fegyverkezést tartja a legfontosabb feladatának.

 

