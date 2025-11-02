Európa újra fegyverkezik – Németország háborús korszakot hirdetett!

A fegyverkezési tervet a Boris Pistorius vezette védelmi minisztérium dolgozta ki, és a brüsszeli Politico értesülései szerint összesen 320 nagyobb fegyverkezési projektet tartalmaz – a harckocsiktól kezdve a rakétarendszereken át egészen a műholdas felderítésig és a kibervédelemig.
A program célja, hogy a Bundeswehr, Németország hadserege, évtizedes lemaradását behozza, és a NATO legütőképesebb erői közé tartozzon, írja az Exxpress.
A német kormány a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése után hirdette meg az úgynevezett „történelmi fordulat” politikáját, amely a védelem radikális megerősítését célozza. Mostanra ez konkrét számokban is testet ölt:
– 377 milliárd euró katonai kiadás 2034-ig,
– ebből 182 milliárd jut hazai hadiipari vállalatoknak,
– 160 cég részesül a megrendelésekből,
a költségvetés védelmi része pedig már most meghaladja a GDP 2 százalékát, és tovább nőhet.
Amerika marad a fő beszállító
Bár Berlinben sokat beszélnek az „európai stratégiai autonómiáról”, a valóság továbbra is más képet mutat. A beszerzési lista szerint a legfontosabb rendszerek amerikai technológián alapulnak: az új F–35-ös vadászgépek, a rakétavédelmi rendszerek, valamint a digitális kommunikációs és kiberbiztonsági eszközök döntő része is az Egyesült Államokból érkezik.
Elemzők szerint Németország ezzel lényegében megerősíti katonai függőségét Washingtontól – miközben nyíltan a „független európai védelem” jelszavát hirdeti.
Belső feszültségek: iskolák helyett fegyverek?
A gigaberuházás ugyanakkor komoly belpolitikai vitákat váltott ki. Miközben a német állam soha nem látott összegeket költ fegyverkezésre, a lakosság mindennapi életében más képet látni: leromlott utak, tanárhiánnyal küzdő iskolák, és túlterhelt szociális rendszer. Sok német szerint a kormány a külpolitikai ambíciókat az állampolgárok jóléte elé helyezi.
A kritikusok úgy vélik, a 377 milliárdos program inkább a hadiipar és az amerikai partnerek érdekeit szolgálja, mintsem Németország biztonságát.
A védelmi minisztérium ezzel szemben azzal érvel, hogy a program „a szabadság és a béke biztosítéka” – és nélkülözhetetlen az orosz fenyegetéssel szemben.
Fegyverkezési korszak Európában
A német haderőfejlesztés nem elszigetelt jelenség: több európai ország, köztük Lengyelország és Franciaország is rekordösszegű katonai kiadásokat tervez. A kontinensen egyre világosabban látszik, hogy a háború árnyékában visszatér a fegyverkezési verseny – miközben Európa gazdasága lassul, a nyugati társadalmak pedig feszültségektől terhesek.
A háborús pszichózis egyre erősödik Európa-szerte
A politikusok európai fiatalokat küldenének a háborúba. Történelmi megállapodás született nemrégiben Berlinben a sorkatonaságról is: a német kormánykoalíció pártjai, a szociáldemokrata SPD és a konzervatív CDU/CSU megegyeztek a katonai szolgálat reformjáról, így jöhet a sorkatonaság. A reform alapját egy négyfokozatú modell képezi. A negyedik, végső szint háborús helyzetre vonatkozik, amikor általános hadkötelezettség lép életbe.
„Európa nem áll háborúban de ez már nem is béke” – jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.
A brüsszeli elit is egyre többször és egyre nyíltabban beszél az európai katonai beavatkozásról.
Az Európai Unió vezetői, élen Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság bíróság által elmarasztalt elnökével, illetve Manfred Weberrel, az Európai Néppárt háborúpárti vezetőjével mindent megtesznek, hogy szítsák a háborús pszichózist.
„Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége” – hangoztatta korábban Von der Leyen egy korábbi beszédében. Az Európai Bizottság elnöke májusban az Európai Parlamentben arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök további támadásokat indíthat, ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köthet békét Oroszországgal.
De a néppárti Manfred Weber sem maradt le a háborús uszításban: szerinte „az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen”
Ezen kijelentéseket hallva nem csoda, hogy Németország ma már a fegyverkezést tartja a legfontosabb feladatának.