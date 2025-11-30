Listát tett közzé a Fehér Ház – de nem olyat, amire bárki számított

Az új aloldalon kiemelt helyet kaptak a CBS News, a The Independent és a The Boston Globe. A Fehér Ház szerint ezek a médiumok „tévesen ábrázolták és eltúlozták” Donald Trump elnök kijelentéseit, valamint álhírt terjesztettek arról, hogy Trump „illegális parancsokat adott a katonáknak”, miközben minden parancsát „jogszerűnek” minősítették – erről ír az Anadolu hírügynökség.

„Félrevezető, elfogult és leleplezett” – a Fehér Ház új oldalt indított a médiabűnösökről Fotó: AFP

A Fehér Ház szigorúbban lép fel az álhírekkel szemben

A „Bűnügyi Szégyen Csarnokába” kerültek további nagy amerikai médiacégek is, így a Washington Post, a CBS News, a CNN és az MSNBC. A Fehér Ház szerint ezek az orgánumok „hamis és félrevezető híreket” közöltek. Az aloldal ezen kívül más kategóriákat is létrehozott, mint az „elfogult hírek” vagy az „álhírek”, amelyekbe szintén több ismert médium került. A „Visszasértő” kategóriában szerepelnek többek között a Washington Post, a CNN, a CBS News, az Axios és a New York Times.

A lista célja az átláthatóság növelése és a közvélemény figyelmeztetése a Fehér Ház szerint félrevezető információkat közlő forrásokra.

Az oldal létrehozását sok elemző és újságíró kritizálta, mondván, hogy politikai eszközként szolgálhat a kormányzati kritikus médiumok elleni kampányban. A Fehér Ház viszont azzal érvel, hogy az aloldal egyszerűen tájékoztató funkciót lát el, és a nyilvánosságot hivatott figyelmeztetni a „félrevezető és elfogult” tudósításokra.

Az új menüpont indítása újabb lépésnek számít a médiával szembeni feszült viszonyban, amely az elmúlt években az amerikai politikai élet egyik kiemelt vitapontjává vált. A kritikus hangok szerint az ilyen nyilvántartások alááshatják a sajtó függetlenségét, míg a támogatók szerint szükséges az álhírek és torzított tudósítások feltárása.

Az amerikai elnök előző hivatali idejének négy éve alatt is folyamatosan küzdött az általa „fake news" médiának nevezett baloldali, fősodratú sajtóval.