Megbüntették a Grammy-jelölt énekesnőt, mert nem akart férfit a női öltözőbe

Az amerikai közösségi médiában vírusként terjednek azok a videók, amelyeken az afroamerikai énekesnő, Tish Hyman hangosan tiltakozik egy hollywoodi edzőteremben egy férfi ellen, aki nemrég vált transzneművé, és a női öltözőt használja.

Tish Hyman, afroamerikai leszbikus énekesnő edzőtermi tagságát visszavonták, miután nem engedett be egy férfit az öltözőbe (Fotó: PARAS GRIFFIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Maradjatok távol a női öltözőtől! Nem akarjuk ezt! Meg kellene vonni a konditermi tagságát!

– kiáltja a 42 éves leszbikus nő az egyik felvételen. Majd hozzáteszi:

Nő vagyok, és minden jogom megvan ahhoz, hogy ne akarjak férfit az öltözőbe, amikor meztelen vagyok! Meztelen lányok vannak ott!

A tiltakozás ellenére a férfi rezzenéstelenül bemegy a női öltözőbe – írja a NIUS.

Tish Hyman confronted Grant Freeman, who identifies as a woman, in a Gold's Gym women's locker room in LA— sparking a viral controversy.



Hyman's membership was revoked, while Freeman, with a criminal history including a 2022 guilty plea for savagely beating his ex-wife (causing…

Felháborodás miatt vonták vissza a tagságát

Egyik Instagram-bejegyzésében Hyman azt írta, hogy ő és más nők több írásos panaszt is tettek az edzőteremnél, mert a férfi rendszeresen belépett a női öltözőbe és zaklatta őket.

Egy másik, járókelők által rögzített videón Hyman látható, amint a Gold’s Gym személyzetével vitatkozik, mielőtt eltávolítanák:

Férfiak! Felnőtt férfiak nagy pénisszel a női öltözőben! És ezért rúgnak ki engem. A lányoknak tudniuk kell erről!

A Grammy-díjra jelölt énekesnőt ezt követően kizárták az edzőteremből, tagságát visszavonták.

Családon belüli erőszak és kábítószer-kereskedelem miatt elítélték

Közben sokkoló részletek kerültek nyilvánosságra a magát nőnek kiadó férfiról: a 32 éves Grant Freemant 2022-ben egy év börtönbüntetésre ítélték Ohióban, miután beismerte, hogy brutálisan megverte akkori feleségét és eltörte az állkapcsát – írja a New York Post bírósági iratokra hivatkozva.

Freeman hosszú bűnlajstrommal rendelkezik, többek között korábbi családon belüli erőszak, kábítószer-kereskedelem és letartóztatásnak való ellenszegülés miatt

– mind Ohióban.

🚨 THE BEVERLY HILLS GYM SCANDAL YOU’RE NOT SUPPOSED TO TALK ABOUT



A trans-identifying biological male, formerly Grant Freeman, was accused of exposing himself in a women’s locker room.



Women complained, one of them, singer Tish Hyman, was kicked out for speaking up.



Turns… pic.twitter.com/lEzflLqnag — The Undercurrent (@NotTheirScript) November 7, 2025

Kaliforniai törvény: senkit sem lehet kizárni a neme miatt

Hyman elmondta, hogy az edzőterem semmit sem tett Freeman viselkedésének megállítására. A személyzet azzal indokolta tétlenségét, hogy jogilag kötelesek engedélyezni a férfi – aki nőnek vallja magát – számára a női öltöző használatát.

A kaliforniai törvények szerint a vállalkozások nem tagadhatják meg senkitől a „teljes és egyenlő szolgáltatásokat, ellátást, juttatásokat vagy létesítményeket” a neme, nemi identitása vagy nemi kifejeződése alapján.