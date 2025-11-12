Hírlevél

Rendkívüli

Álhír, amit az ATV-ben állítottak a gyermekszegénységről – nézze meg a pontos számokat!

Tudta?

Brutális időjárás lesz a következő napokban

transznemű

Megbüntették a Grammy-jelölt énekesnőt, mert nem akart férfit a női öltözőbe

Tish Hyman, afroamerikai leszbikus énekesnő edzőtermi tagságát visszavonták, miután nem engedett be egy férfit – aki nemrégiben vált transznemű nővé – a női öltözőbe. A férfi büntetett előéletű bűnöző, akit korábban családon belüli erőszakért ítéltek el volt felesége megverése miatt, és kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozott.
Az amerikai közösségi médiában vírusként terjednek azok a videók, amelyeken az afroamerikai énekesnő, Tish Hyman hangosan tiltakozik egy hollywoodi edzőteremben egy férfi ellen, aki nemrég vált transzneművé, és a női öltözőt használja.

Tish Hyman, afroamerikai leszbikus énekesnő edzőtermi tagságát visszavonták, miután nem engedett be egy férfit az öltözőbe (Fotó: PARAS GRIFFIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Tish Hyman, afroamerikai leszbikus énekesnő edzőtermi tagságát visszavonták, miután nem engedett be egy férfit az öltözőbe (Fotó: PARAS GRIFFIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Maradjatok távol a női öltözőtől! Nem akarjuk ezt! Meg kellene vonni a konditermi tagságát!

– kiáltja a 42 éves leszbikus nő az egyik felvételen. Majd hozzáteszi:

Nő vagyok, és minden jogom megvan ahhoz, hogy ne akarjak férfit az öltözőbe, amikor meztelen vagyok! Meztelen lányok vannak ott!

A tiltakozás ellenére a férfi rezzenéstelenül bemegy a női öltözőbe – írja a NIUS.

Felháborodás miatt vonták vissza a tagságát

Egyik Instagram-bejegyzésében Hyman azt írta, hogy ő és más nők több írásos panaszt is tettek az edzőteremnél, mert a férfi rendszeresen belépett a női öltözőbe és zaklatta őket.

Egy másik, járókelők által rögzített videón Hyman látható, amint a Gold’s Gym személyzetével vitatkozik, mielőtt eltávolítanák:

Férfiak! Felnőtt férfiak nagy pénisszel a női öltözőben! És ezért rúgnak ki engem. A lányoknak tudniuk kell erről!

A Grammy-díjra jelölt énekesnőt ezt követően kizárták az edzőteremből, tagságát visszavonták.

Családon belüli erőszak és kábítószer-kereskedelem miatt elítélték

Közben sokkoló részletek kerültek nyilvánosságra a magát nőnek kiadó férfiról: a 32 éves Grant Freemant 2022-ben egy év börtönbüntetésre ítélték Ohióban, miután beismerte, hogy brutálisan megverte akkori feleségét és eltörte az állkapcsát – írja a New York Post bírósági iratokra hivatkozva.

Freeman hosszú bűnlajstrommal rendelkezik, többek között korábbi családon belüli erőszak, kábítószer-kereskedelem és letartóztatásnak való ellenszegülés miatt

– mind Ohióban.

Kaliforniai törvény: senkit sem lehet kizárni a neme miatt

Hyman elmondta, hogy az edzőterem semmit sem tett Freeman viselkedésének megállítására. A személyzet azzal indokolta tétlenségét, hogy jogilag kötelesek engedélyezni a férfi – aki nőnek vallja magát – számára a női öltöző használatát.

A kaliforniai törvények szerint a vállalkozások nem tagadhatják meg senkitől a „teljes és egyenlő szolgáltatásokat, ellátást, juttatásokat vagy létesítményeket” a neme, nemi identitása vagy nemi kifejeződése alapján.

 

