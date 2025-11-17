Eltűntnek hitt fertőzések törtek ki az ukrán fronton

Katonai orvosok a The Telegraphnak elmondták, hogy a drónháború szinte teljesen ellehetetlenítette a sebesültek kimentését – így olyan fertőzések terjednek, amelyekre évtizedek óta nem volt példa. „Olyan sérülésszövődményeket látunk, amelyekkel élő ember a modern háborúkban még nem találkozott” – mondta Alex, egy külföldi önkéntes katonaorvos Zaporizzsja térségéből.
Ilyen hosszú kimentési idők az elmúlt 50 évben nem voltak – valószínűleg a második világháború óta sem, sőt talán még akkor sem. És olyan betegségekkel szembesülünk, amelyek korábban nem fordultak elő.
A gázgangréna egy rendkívül súlyos izomfertőzés, amelyet elsősorban Clostridium baktériumok okoznak – a név a bőr alatt képződő gázbuborékokra utal.
Ezek a baktériumok oxigénhiányos, elhalt szövetben szaporodnak, és heves fájdalmat, duzzanatot, elszíneződést, valamint jellegzetes „ropogó”, pattogó érzést okoznak, ahogy a gáz mozog a bőr alatt.
A közönséges gangréna általában rossz vérellátás miatt alakul ki, nem képződik gáz, és jóval lassabban terjed, mint a gázgangréna.
A fertőzés tipikusan súlyos sérülések – mély lőtt sebek, repesz okozta roncsolások – után jelenik meg, főként akkor, ha a sérültek nem jutnak időben ellátáshoz, ami Ukrajnában mindennapos probléma.
Olyan emberek kerülnek be a kórházba, akik hetek óta sebesülten hevernek valamelyik föld alatti stabilizációs ponton, ahol csak arra van lehetőségünk, hogy életben tartsuk őket
– mondta Alex. „A gázgangrénáról az ember még az iskolában tanul… itt viszont látjuk is, mert ezek a sebek túl sokáig maradnak ellátatlanul.”
A betegség kezelése rendkívül nehéz, és még a legfejlettebb kórházakban sem garantált a gyógyulás.
Normális esetben a kezelés sebészi kimetszésből – az elhalt szövet eltávolításából – és erős intravénás antibiotikumokból áll
– magyarázta Lindsey Edwards, a King’s College London mikrobiológusa.
Ez egy extrém módon életveszélyes fertőzés: kezelés nélkül gyakorlatilag minden eset halálos.
Ukrajnában azonban a sebkimetszés és a célzott antibiotikum-kezelés sokszor lehetetlen a sérülések után, mert nincs hozzáférés laboratóriumokhoz.
„Normálisan ilyenkor megvizsgálnánk a kórokozókat, tenyésztenénk, megnéznénk, van-e antibiotikum-rezisztencia” – mondta Edwards.
Azt is letesztelnénk, melyik gyógyszer hat a legjobban… egy frontvonal melletti rögtönzött tábori kórházban viszont erre semmi lehetőség nincs.
A gázgangrénát történelmileg az első világháborúhoz kötik: a sáros lövészárkok, a trágyával kezelt mezők, a mély sebek és az elmaradó sebészi ellátás tökéletes terepet adtak a fertőzés terjedésének. Antibiotikumok akkor még nem voltak, és a sebkezelés kezdetleges volt.
„Azóta azért vált ritkábbá, mert gyorsabban látjuk el a sebeket, korábban kerül sor műtétre, rendelkezésre állnak az antibiotikumok, és összességében jobb a sebkezelés” – magyarázta Alastair Beaven, ortopéd orvos és a brit 202 Field Hospital tisztje, aki Afganisztánban is szolgált. „Csakhogy ehhez komoly orvosi háttér, logisztika és gyors kiürítési képesség kell.”
A második világháborúban az antibiotikumok bevezetése látványosan csökkentette a fertőzések halálozását.
Ma azonban Ukrajnában az evakuálási nehézségek és a gyógyszerellátási problémák miatt olyan betegségek térnek vissza, amelyekre azt hitték, már csak történelem.
Ráadásul az antibiotikum-rezisztencia – részben a háborús sérülések, a késedelmes vagy befejezetlen kezelések, az egészségügyi rendszer szétesése és a széles spektrumú antibiotikumok túlzott használata miatt Ukrajnában meredeken nő.