Katonai orvosok a The Telegraphnak elmondták, hogy a drónháború szinte teljesen ellehetetlenítette a sebesültek kimentését – így olyan fertőzések terjednek, amelyekre évtizedek óta nem volt példa. „Olyan sérülésszövődményeket látunk, amelyekkel élő ember a modern háborúkban még nem találkozott” – mondta Alex, egy külföldi önkéntes katonaorvos Zaporizzsja térségéből.

Eltűntnek hitt fertőzések törtek ki az ukrán fronton (Fotó: FLORENT VERGNES / AFP)

Ilyen hosszú kimentési idők az elmúlt 50 évben nem voltak – valószínűleg a második világháború óta sem, sőt talán még akkor sem. És olyan betegségekkel szembesülünk, amelyek korábban nem fordultak elő.

A gázgangréna egy rendkívül súlyos izomfertőzés, amelyet elsősorban Clostridium baktériumok okoznak – a név a bőr alatt képződő gázbuborékokra utal.

Ezek a baktériumok oxigénhiányos, elhalt szövetben szaporodnak, és heves fájdalmat, duzzanatot, elszíneződést, valamint jellegzetes „ropogó”, pattogó érzést okoznak, ahogy a gáz mozog a bőr alatt.

A közönséges gangréna általában rossz vérellátás miatt alakul ki, nem képződik gáz, és jóval lassabban terjed, mint a gázgangréna.

A fertőzés tipikusan súlyos sérülések – mély lőtt sebek, repesz okozta roncsolások – után jelenik meg, főként akkor, ha a sérültek nem jutnak időben ellátáshoz, ami Ukrajnában mindennapos probléma.

Olyan emberek kerülnek be a kórházba, akik hetek óta sebesülten hevernek valamelyik föld alatti stabilizációs ponton, ahol csak arra van lehetőségünk, hogy életben tartsuk őket

– mondta Alex. „A gázgangrénáról az ember még az iskolában tanul… itt viszont látjuk is, mert ezek a sebek túl sokáig maradnak ellátatlanul.”

A betegség kezelése rendkívül nehéz, és még a legfejlettebb kórházakban sem garantált a gyógyulás.

Normális esetben a kezelés sebészi kimetszésből – az elhalt szövet eltávolításából – és erős intravénás antibiotikumokból áll

– magyarázta Lindsey Edwards, a King’s College London mikrobiológusa.

Ez egy extrém módon életveszélyes fertőzés: kezelés nélkül gyakorlatilag minden eset halálos.

Ukrajnában azonban a sebkimetszés és a célzott antibiotikum-kezelés sokszor lehetetlen a sérülések után, mert nincs hozzáférés laboratóriumokhoz.