Hatalmas jobboldali győzelem jöhet Franciaországban

Akár Jordan Bardelláról, akár Marine Le Penről van szó, a Nemzeti Tömörülés jelöltje továbbra is a 2027-es franciaországi elnökválasztás legnagyobb esélyese. Az Elabe intézet által készített felmérés szerint Jean-Luc Mélenchon is jelentős előrelépést mutat, míg Bruno Retailleau csak egy helyben topog.

Franciaországban a Nemzeti Tömörülés már félúton van a hatalom felé vezető úton

Fotó: ADNAN FARZAT / NurPhoto

Franciaország 2027

A következő francia elnökválasztás esélyeit felmérő forgatókönyvek szerint – ha most tartanák, akkor – Jordan Bardella 35 és 37,5 százalék közötti eredményt érne el. A Nemzeti Tömörülés vezetője új lendületet vett, és ötszáz nappal a választás előtt már jelentősen átvette a vezetést a lehetséges elnökjelöltek között. Marine Le Pen szintén nagyon jól áll (34 százalék), azonban ő – a jelenlegi állás szerint – nem indulhat a választáson, mivel egy ítélet alapján öt évre eltiltották ettől. Írtunk róla, hogy megszólalt Marine Le Pen a márciusi ítélethirdetés után, a fellebbviteli tárgyalása pedig január 13. és február 12. között lesz.

A Nemzeti Tömörülés két vezető arcának sikerét az erős mozgósítási képességükkel magyarázzák.

Mindez úgy történik, hogy közben nem gyengítik a jobboldali jelölteket

– jegyezte meg Bernard Sananes, az Elabe intézet elnöke. Míg 2022-ben ez a blokk a szavazatok 32-35 százalékát gyűjtötte. A mostani felmérés szerint ez a szám meghaladja a 40 százalékot. Nemzeti Tömörülés eközben tovább folytatja szavazóbázisának egységesítését. A párt immár a nyugdíjas szavazók egyharmadának támogatását is megszerezte, miközben korábban ez a csoport távol tartotta magát tőlük. Ez korábban a párt egyik legnagyobb hátránya volt.

Édouard Philippe a felmérés legnagyobb vesztese – ez a kutatás második fő tanulsága. Azonos feltételek mellett áprilishoz képest 5 százalékpontot veszített, és most 15,5 százalékon áll. Bár minden forgatókönyv szerint továbbra is a második helyet foglalja el és így a legnagyobb esélye van bejutni a második fordulóba, ez számára rendkívül aggasztó jel neki – írja a La Tribune.