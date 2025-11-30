Valami nagyon nagy baj készül Franciaországban – december 2-án leállhat az élet

December 2-án megbénulhat az élet a franciáknál, miután több szakszervezet is sztrájkot jelentett be aznapra. Franciaországban az érintettek a költségvetés módosítását szeretnék elérni, miután véleményük szerint az előnytelen a közszférában dolgozóknak – írja a Le Figaro.

Franciaországban megállhat az élet

A december 2-i, keddi nemzeti akciónap várhatóan több kulcsfontosságú ágazatban is fennakadásokat okoz majd a CGT , az FSU és a Solidaires szakszervezetek koalíciójának felhívását követően. A tervek szerint az oktatás, a közlekedés és a kormányhivatalok működése is leállhat Franciaországban. A sztrájkkal a szervezetek nyomást szeretnének gyakorolni a kormányzatra a 2026-os költségvetés módosítása érdekében. Mint ismeretes Franciaországban óriási felháborodást váltott ki a tervezett rekord mértékű megszorítási csomag.

Szeptemberben százezrek vonultak utcára az új megszorító intézkedések ellen tiltakozva.

Bár az újonnan kinevezett miniszterelnök, Sebastien Lecornu gyorsan visszavonta az egyik legvitatottabb javaslatot, a két munkaszüneti nap eltörlését, a többi tervezett intézkedés mellett továbbra is kitart. Ezek között szerepel a munkanélküli-segélyek átalakítása, a nyugdíjak inflációtól való elválasztása és az egészségügyi önrész növelése. A tiltakozások hátterében Franciaország törékeny államháztartása áll.

A tavalyi költségvetési hiány a GDP 5,8 százalékát is elérte, ami közel kétszerese az EU által megengedett 3 százalékos plafonnak. Az államadósság meghaladja a 3,3 billió eurót, ami a gazdasági teljesítmény körülbelül 114 százaléka.

A szakszervezetek „társadalmilag igazságtalannak” tarját a költségvetési tervezetet amelynek megvitatása december közepéig folytatódik. Követeléseik között szerepel a közszféra bérbefagyasztásának megszüntetését, a bérek általános emelése, a létszámleépítések leállítása és az orvosi térítési díjak megduplázásának eltörlését. A sztrájk elsősorban a közlekedést, az oktatást és bizonyos kormányzati hivatalokat érinti, régiónként eltérő mértékben.

A közlekedési szektorban jelentősen csökkentett szolgáltatás várható. Az RATP-nél (párizsi tömegközlekedési hálózat) december 1-jén, hétfő 18:00 órától december 3, szerda 7:00 óráig tart majd a sztrájk. Számos metró-, busz- és villamosvonal korlátozott menetrend szerint közlekedhet.

Az oktatás is a leginkább érintett ágazatok közé tartozik. Tanárhiány várható mind az általános, mind a középiskolákban. Egyes iskolák minimális szolgáltatást nyújthatnak, míg mások a helyi hatóságok döntéseitől függően teljesen bezárva maradhatnak.