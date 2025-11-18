Hírlevél

Frederiksen

Megbukhat a háborúpárti dán kormányfő: a választók a baloldalról a jobboldal felé sodródnak

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Történelmi fordulat előtt áll Dánia: könnyen lehet, hogy először a modern választástörténetben elveszíti Koppenhágát a több mint száz éve uralkodó szociáldemokrata baloldal. A keddi önkormányzati voksolás előtt a közvélemény-kutatások szerint a Mette Frederiksen miniszterelnökhöz hű jelöltnek alig maradt esélye a győzelemre.
FrederiksenkormányháborúpártinépszerűtlenségDániaUkrajna

Mette Frederiksen az utóbbi években Európa egyik leginkább háborúpárti, Ukrajnát feltétel nélkül támogató vezetőjévé vált, a dán kormány fegyverszállítmányokkal és katonai megerősítésekkel állt Kijev mögé. A jelek szerint a koppenhágai választóknál ez is hozzájárult a növekvő elégedetlenséghez, amely most politikai szempontból üthet vissza.

Frederiksen
Mette Frederiksen dán miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/AFP/ristian Tuxen Ladegaard Berg)

1938 óta minden főpolgármestert a szociáldemokraták adtak a dán fővárosban. Most azonban a párt jelöltje – aki köztudottan személyes jó barátja Frederiksennek – alig tudja megtartani saját törzsbázisát, írja a The Guardian.

A baloldal hagyományos fellegvárában nemcsak az ellenzéki pártok, hanem a volt kormánypárti szavazók is kiábrándultak. A dán politikai elemzők szerint Frederiksen megosztó politikája, a migráció, a radikális hangnem és a háborús retorika egyre több választót taszít. Bent Winther, a Berlingske újságírója szerint a koppenhágai főpolgármesteri verseny „most először teljesen nyitott, a történelem szele süvít a városháza körül”.

A baloldal már a szociáldemokraták nélkül alakíthat többséget

A TV2 számára készült Megafon-mérés azt mutatja, hogy a Zöld Baloldal (SF), a Vörös–Zöld Szövetség valamint az Alternatíva már a szociáldemokraták támogatása nélkül is többséget szerezhetnek.

A Zöld Baloldal jelöltje, Sisse Marie Welling akár Koppenhága új főpolgármestere is lehet.

An election campaign poster for Sisse Marie Welling of the Green Left is seen in Copenhagen, Denmark, on October 29, 2025. Municipal and regional elections are planned to take place in Denmark on November 18. (Photo by Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto) (Photo by Kristian Tuxen Ladegaard Berg / NurPhoto via AFP)
A zöld baloldalhoz tartozó Sisse Marie Welling kampányplakátja Koppenhágában, Dániában 2025. október 29-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Kristian Tuxen Ladegaard Berg)

A baloldal saját jelöltjei is a miniszterelnök ellen fordultak

Karoline Lindgaard, az Alternatíva polgármesterjelöltje keményen fogalmazott:

A szociáldemokraták jobbra tolódtak, populista párttá váltak a bevándorlás, a környezetvédelem és a szociális ellátás ügyében.

Hozzátette:

Ez cinikus manőver volt, amellyel a szélsőjobbtól akarták elvenni a szavazókat. A valóság az, hogy saját választóikat terelték át a jobboldalhoz.

A politikus szerint a város lakói úgy érzik, hogy Frederiksen pártja cserben hagyta Koppenhágát – a korábbi főpolgármester zaklatási botránya, a lakhatási válság elmélyülése és a környezetvédelmi célok feladása miatt.

Frederiksen és a dán kormány népszerűsége mélypontján – visszaüthet a háborúpárti politika

Peter Thisted Dinesen, a Koppenhágai Egyetem politológusa szerint nagy esély van rá, hogy a szociáldemokraták elbukják a fővárost.

A kutató szerint ennek oka a kormány elitellenes, szélsőségeket idéző retorikája, az országos elégedetlenség a kabinet politikájával és Frederiksen túlzottan konfrontatív külpolitikája, amelyben a miniszterelnök a legerősebben áll ki az EU-ban Ukrajna katonai támogatása mellett.

Dinesen úgy fogalmazott: „Komoly fáradtság érződik a szociáldemokraták kormányzásával szemben.”

A professzor szerint a kabinettől elpártoló szavazók egy része ma már a jobboldali Dán Néppárt felé fordul, amely kemény álláspontot képvisel a migráció kérdésében. 

 

