Megbukhat a háborúpárti dán kormányfő: a választók a baloldalról a jobboldal felé sodródnak

Mette Frederiksen az utóbbi években Európa egyik leginkább háborúpárti, Ukrajnát feltétel nélkül támogató vezetőjévé vált, a dán kormány fegyverszállítmányokkal és katonai megerősítésekkel állt Kijev mögé. A jelek szerint a koppenhágai választóknál ez is hozzájárult a növekvő elégedetlenséghez, amely most politikai szempontból üthet vissza.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/AFP/ristian Tuxen Ladegaard Berg)

1938 óta minden főpolgármestert a szociáldemokraták adtak a dán fővárosban. Most azonban a párt jelöltje – aki köztudottan személyes jó barátja Frederiksennek – alig tudja megtartani saját törzsbázisát, írja a The Guardian.

A baloldal hagyományos fellegvárában nemcsak az ellenzéki pártok, hanem a volt kormánypárti szavazók is kiábrándultak. A dán politikai elemzők szerint Frederiksen megosztó politikája, a migráció, a radikális hangnem és a háborús retorika egyre több választót taszít. Bent Winther, a Berlingske újságírója szerint a koppenhágai főpolgármesteri verseny „most először teljesen nyitott, a történelem szele süvít a városháza körül”.

A baloldal már a szociáldemokraták nélkül alakíthat többséget

A TV2 számára készült Megafon-mérés azt mutatja, hogy a Zöld Baloldal (SF), a Vörös–Zöld Szövetség valamint az Alternatíva már a szociáldemokraták támogatása nélkül is többséget szerezhetnek.

A Zöld Baloldal jelöltje, Sisse Marie Welling akár Koppenhága új főpolgármestere is lehet.

A zöld baloldalhoz tartozó Sisse Marie Welling kampányplakátja Koppenhágában, Dániában 2025. október 29-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Kristian Tuxen Ladegaard Berg)

A baloldal saját jelöltjei is a miniszterelnök ellen fordultak

Karoline Lindgaard, az Alternatíva polgármesterjelöltje keményen fogalmazott:

A szociáldemokraták jobbra tolódtak, populista párttá váltak a bevándorlás, a környezetvédelem és a szociális ellátás ügyében.

Hozzátette:

Ez cinikus manőver volt, amellyel a szélsőjobbtól akarták elvenni a szavazókat. A valóság az, hogy saját választóikat terelték át a jobboldalhoz.

A politikus szerint a város lakói úgy érzik, hogy Frederiksen pártja cserben hagyta Koppenhágát – a korábbi főpolgármester zaklatási botránya, a lakhatási válság elmélyülése és a környezetvédelmi célok feladása miatt.

Frederiksen és a dán kormány népszerűsége mélypontján – visszaüthet a háborúpárti politika

Peter Thisted Dinesen, a Koppenhágai Egyetem politológusa szerint nagy esély van rá, hogy a szociáldemokraták elbukják a fővárost.

A kutató szerint ennek oka a kormány elitellenes, szélsőségeket idéző retorikája, az országos elégedetlenség a kabinet politikájával és Frederiksen túlzottan konfrontatív külpolitikája, amelyben a miniszterelnök a legerősebben áll ki az EU-ban Ukrajna katonai támogatása mellett.

Dinesen úgy fogalmazott: „Komoly fáradtság érződik a szociáldemokraták kormányzásával szemben.”