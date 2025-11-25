Friedrich Merz nem számít áttörésre az ukrajnai béketárgyalásokban – és még büszke is erre

A kulisszák mögött zajló európai nyomásgyakorlás hatására az amerikai javaslatból minden NATO-t és uniós országot érintő pontot kiszedtek, erről Johann Wadephul külügyminiszter beszélt nyíltan. Ursula von der Leyen igyekszik derűlátónak mutatkozni, „stabil alapokról” és „egységről” beszél, de ő is elismeri: a most kialakított békekeret csak egy váz, amelyből egyelőre nem lesz gyors megállapodás. A genfi folyamat tehát folytatódik, de a háború lezárására továbbra sincs valós esély. Friedrich Merz német kancellár szerint továbbra sem szabad gyors áttörésre számítani az ukrajnai béketárgyalásokon, hiába kaptak új lendületet a genfi amerikai–ukrán egyeztetések.

Friedrich Merz német kancellár szerint továbbra sem szabad gyors áttörésre számítani az ukrajnai béketárgyalásokon Fotó: AFP

Friedrich Merz nem számít áttörésre

A német vezető – aki az EU és Afrika csúcstalálkozójának szünetében, Luandában értékelte a folyamatot – arról beszélt: Európa számára a szuverenitás és a biztonsági garanciák a döntő szempontok, és ezeket nem lehet „sebességre” cserélni – erről ír a Kyiv Post.

Merz szerint a politikai előrehaladás most elsősorban attól függ, hajlandó-e Oroszország valóban belépni a békefolyamat következő szakaszába, és leülni a tárgyalóasztalhoz.

A német kancellár hangsúlyozta, hogy Ukrajna érdekei Európa érdekei is, ezért minden megállapodást közösen kell védeni és felépíteni. Úgy fogalmazott: bár a genfi tárgyalások adtak ugyan egyfajta új lendületet, a helyzet továbbra is „rendkívül nehéz”, és a következő valódi mérföldkő csak akkor érkezhet el, ha Moszkva hajlandó ténylegesen tárgyalni.

Merz leszögezte, hogy Ukrajnát semmilyen körülmények között nem lehet egyoldalú területi engedményekre kényszeríteni, mert minden érdemi egyezség alapja a szuverenitás tisztelete kell legyen.

A genfi tárgyalások során az amerikai és az ukrán képviselők állítólag már egy felülvizsgált, továbbfejlesztett béketerv-tervezeten dolgoztak, amely az amerikai kormány álláspontja szerint megerősített biztonsági garanciákat biztosítana Kijev számára. Ugyanakkor az európai vezetők látványos sikerként mutatják be, hogy az eredeti amerikai javaslatból eltávolították mindazokat az elemeket, amelyek Európát vagy a NATO-t érintették volna.

Johann Wadephul német külügyminiszter ezt a módosítást egyenesen „döntő sikernek” nevezte.

A Deutschlandfunknak adott interjújában arról beszélt, hogy nem születhet olyan megállapodás, amelybe európai államok vagy maga Ukrajna nincs teljes körűen bevonva. Wadephul szerint

Kijevnek magának kell eldöntenie, milyen engedményeket tart elfogadhatónak, és Európa feladata az, hogy ezt a döntést garantált biztonsági háttérrel támogassa.

A miniszter azt is kiemelte, hogy pozitív jelzésként értékelik: Marco Rubio amerikai külügyminiszter enyhítette a tárgyalásokra nehezedő időnyomást, ami szerinte alapfeltétele annak, hogy valóban tartós megállapodás jöjjön létre.