Izrael figyelmeztet: percek kérdése lehet, hogy újraindul a háború

Az elmúlt napokban ismét kiéleződött a helyzet a Gázai övezetben. Izraeli tisztségviselők szerint a Hamász palesztin terrorszervezet napi szintű provokációi és a külföldi csapatok hiánya miatt Izrael kénytelen lehet „befejezni amit elkezdett” az övezetben – hívja fel a figyelmet a The Telegraph brit napilap.
Látjuk, hogy a Hamász fokozza támadásait ellenünk Gázában, és folyamatosan feszegeti a határokat
– mondta egy névtelenséget kérő izraeli illetékes.
Elfogadhatatlan számunkra, hogy ez így folytatódjon. Ha a Hamász nem hagyja abba a tűzszünet napi szintű megsértését, Izraelnek be kell mennie és be kell fejeznie a munkát. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez fog történni
– figyelmeztetett.
Alig egy héttel ezelőtt az ENSZ Biztonsági Tanácsa támogatta Donald Trump gázai béketervét, amely egy nemzetközi stabilizációs erő bevetését irányozza elő a palesztin terrorcsoport lefegyverzésére. Eddig azonban csak Törökország és Indonézia ajánlotta fel nyilvánosan, hogy csapatokat küld Gázába.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök többször is elutasította, hogy török csapatok lépjenek Gáza területére, tekintettel az ország Hamászhoz fűződő kapcsolataira. Indonézia pedig közölte, hogy erői csak „egészségügyi és újjáépítési” feladatokra összpontosítanának.
Az izraeli tisztviselő szerint „nagyszerű” lenne, ha hamarosan külföldi csapatok érkeznének Gázába a Hamász lefegyverzésének kikényszerítésére.
A dolgok nagyon lassan haladnak, és Izrael számára luxus, hogy várakozzon és nézze, ahogy a Hamász megerősödik és fokozza támadásait az izraeli katonák ellen. Idő kérdése, mikor kell bemennünk és lefegyvereznünk a Hamászt egyszer s mindenkorra
– hívta fel a figyelmet.
Egy másik izraeli illetékes szerint „nagyon, nagyon valószínű”, hogy Izraelnek kell lefegyvereznie a Hamászt az Egyesült Államok támogatásával.
Az a helyzet, hogy az egész nemzetközi közösség valamiféle némaságba burkolózik azzal kapcsolatban, ami Gázában történik
– tette hozzá.
Ha a tűzszünet megszakad, az nagy sokk lesz számukra, nagy meglepetés. De a Hamász minden egyes nap súlyos jogsértéseket követ el, mint például ezen a hétvégén is
– emelte ki.
Izrael a hétvégén fokozta támadásait a Hamász ellen, válaszul több incidensre, amikor izraeli csapatok kerültek tűz alá. Szombaton az izraeli haderő (IDF) közölte, hogy a csapataikat fegyveresek támadták meg Rafah keleti részén, amely jelenleg izraeli ellenőrzés alatt áll. Tizenegy fegyveres palesztint megöltek, hatot pedig elfogtak – közölték.
Észak-Gázában a hadsereg azt jelentette, hogy „négy terroristát azonosítottak, akik átlépték a sárga vonalat és az izraeli csapatok felé közeledtek, közvetlen fenyegetést jelentve számukra”.
A csapatok a légierővel együttműködve tüzet nyitottak a fenyegetés elhárítására, és két terroristát likvidáltak
– tette hozzá egy tisztviselő.
Az IDF később egy felvételt tett közzé, amelyen az látható, hogy egy Hamász-tag kiszállt autójából és tüzet nyitott egy „humanitárius útvonalra” a „sárga vonalon” túl. Az IDF viszonozta a tüzet és megölte a férfit.
Barak Ravid izraeli újságíró egy amerikai tisztviselőt idézett, aki szerint a Hamász támadása „egy nemrég újranyitott humanitárius segélykapu területén történt”.
Izraelnek van egy, a közvetítőkkel egyeztetett politikája, miszerint a tűzszüneti jogsértésekre azonnali válasz érkezik
– tette hozzá.
Izrael azt is közölte, hogy megölte Alaa' Haddadeh-et, a Hamász termelési központjának ellátási vezetőjét, aki „központi információforrás” volt a terrorcsoport számára. Ő segítette a fegyverek átadását a Hamász parancsnokságától a terepi parancsnokoknak az IDF csapatok elleni felhasználásra. Egy a Hamászhoz köthető Telegram-fiók megerősítette, hogy Haddadeh-et izraeli csapás ölte meg.
Vasárnap Izrael hónapok óta először indított támadást Bejrútban, célba véve a Hezbollah de facto katonai vezetőjét, Haytham Ali Tabatabait. Az izraeli miniszterelnök hivatala megerősítette a libanoni főváros szívében végrehajtott csapást, közölve, hogy Ali Tabatabai irányította a Hezbollah felfegyverkezését és újrafegyverkezését.
Baszem Naim, a Hamász tisztviselője elmondta, hogy a terrorcsoport szerint Netanjahu „erőteljesen azon dolgozik, hogy a dolgokat a tűzszünet megszüntetése felé terelje”.
Mi elkötelezettek vagyunk a megállapodás mellett, maximális erőfeszítéseket teszünk és teljes nemzeti felelősséget vállalunk, hogy minden esélyt megadjunk a megállapodás sikerének, és felszólítjuk a közvetítőket, köztük az amerikaiakat, hogy vállalják felelősségüket és kényszerítsék az izraelieket kötelezettségeik tiszteletben tartására a megállapodás szerint
– mondta Naim.