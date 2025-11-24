Izrael figyelmeztet: percek kérdése lehet, hogy újraindul a háború

Az elmúlt napokban ismét kiéleződött a helyzet a Gázai övezetben. Izraeli tisztségviselők szerint a Hamász palesztin terrorszervezet napi szintű provokációi és a külföldi csapatok hiánya miatt Izrael kénytelen lehet „befejezni amit elkezdett” az övezetben – hívja fel a figyelmet a The Telegraph brit napilap.

A Gázai övezetben a Hamász napi szinten sérti meg a tűzszünetet a humanitárius kapuknál is (Fotó: Anadolu via AFP)

Látjuk, hogy a Hamász fokozza támadásait ellenünk Gázában, és folyamatosan feszegeti a határokat

– mondta egy névtelenséget kérő izraeli illetékes.

Elfogadhatatlan számunkra, hogy ez így folytatódjon. Ha a Hamász nem hagyja abba a tűzszünet napi szintű megsértését, Izraelnek be kell mennie és be kell fejeznie a munkát. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez fog történni

– figyelmeztetett.

Alig egy héttel ezelőtt az ENSZ Biztonsági Tanácsa támogatta Donald Trump gázai béketervét, amely egy nemzetközi stabilizációs erő bevetését irányozza elő a palesztin terrorcsoport lefegyverzésére. Eddig azonban csak Törökország és Indonézia ajánlotta fel nyilvánosan, hogy csapatokat küld Gázába.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök többször is elutasította, hogy török csapatok lépjenek Gáza területére, tekintettel az ország Hamászhoz fűződő kapcsolataira. Indonézia pedig közölte, hogy erői csak „egészségügyi és újjáépítési” feladatokra összpontosítanának.

Az izraeli tisztviselő szerint „nagyszerű” lenne, ha hamarosan külföldi csapatok érkeznének Gázába a Hamász lefegyverzésének kikényszerítésére.

A dolgok nagyon lassan haladnak, és Izrael számára luxus, hogy várakozzon és nézze, ahogy a Hamász megerősödik és fokozza támadásait az izraeli katonák ellen. Idő kérdése, mikor kell bemennünk és lefegyvereznünk a Hamászt egyszer s mindenkorra

– hívta fel a figyelmet.

Egy másik izraeli illetékes szerint „nagyon, nagyon valószínű”, hogy Izraelnek kell lefegyvereznie a Hamászt az Egyesült Államok támogatásával.

Az a helyzet, hogy az egész nemzetközi közösség valamiféle némaságba burkolózik azzal kapcsolatban, ami Gázában történik

– tette hozzá.

Ha a tűzszünet megszakad, az nagy sokk lesz számukra, nagy meglepetés. De a Hamász minden egyes nap súlyos jogsértéseket követ el, mint például ezen a hétvégén is

– emelte ki.