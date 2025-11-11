Hírlevél

Megkezdődött a magdeburgi gázoló pere

Majdnem egy évvel a magdeburgi karácsonyi vásáron elkövetett halálos gázolás után hétfőn megkezdődött a per az elkövető, Taleb A. ellen. A gázoló férfi a tárgyaláson beismerte, hogy ő ült az autó volánjánál, de ezen túl csak összefüggéstelen, zavaros kijelentéseket tett, és semmiféle megbánást nem tanúsított.
Tavaly nem sokkal karácsony előtt, december 20-án az 50 éves Taleb A. egy bérautóval száguldott át a zsúfolt magdeburgi karácsonyi vásáron, a 48 kilométer/órás sebességet is elérve. 

Gázoló
2024. december 21-én a mentőalakulatok dolgozói láthatók egy zárva tartó karácsonyi vásáron a kelet-németországi Magdeburgban, ahol egy autó belehajtott a tömegbe (Fotó: AFP/John Macdougall)

Nagyjából egyperces tombolása során számos embert elütött.

Az ügyészség az elkövetőt többek között hat rendbeli gyilkossággal és 338 rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolja.

A Szaúd-Arábiából származó, 50 éves vádlott a tárgyaláson egy üvegfallal elválasztott kabinban hallgatta végig a főügyészség vádiratát, arckifejezése közönyös maradt. Az ügyészség szerint a támadás tudatosan előkészített, aljas indokból elkövetett merénylet volt, írja a Tagesschau.

Egy percig tartott a rémálom

A vád szerint Taleb A. több héten át készítette elő a támadást. A gázolás mindössze egy percig és négy másodpercig tartott, de ezalatt a férfi egy kilencéves fiút és öt nőt – 45 és 75 év közöttieket – ölt meg. A több mint 300 sérült közül 29-en fizikailag nem sérültek meg, ám az ügyészség az ő esetükben is megállapította a gyilkossági kísérletet.

Az ügyész szerint az elkövető „vélt sérelmek és frusztráció” miatt cselekedett: korábbi jogi ügyeinek eredményeivel volt elégedetlen, és önkényesen választott áldozatokat, hogy „figyelmet kapjon a saját igazságtalanságérzetére”.

A vádlott vallomása több mint másfél órán át tartott, de a tárgyra alig tért ki. Ehelyett politikusokról, vallási előítéletekről és nőkkel szembeni erőszakról beszélt, saját faluját emlegetve Szaúd-Arábiában. 

A gázoló nem mutatott megbánást

Egy ponton a vádlott a laptopját is a magasba tartotta, amelyen ez a felirat állt: „Szeptember 2026”. Amikor a bíró megkérdezte, mit jelent, Taleb A. azt válaszolta, hogy akkor tartják a tartományi választásokat Szászországban. A jelenlévő áldozatok és hozzátartozók döbbenten figyelték a jelenetet – többen elfordították tekintetüket vagy fejüket csóválták.

Judicial officers escort Saudi Arabian defendant Taleb Al Abdulmohsen towards a helicopter (unseen) after he left the temporary courthouse in Magdeburg, eastern Germany on November 10, 2025, after the opening of his trial over the deadly Magdeburg Christmas market attack in December 2024. The Saudi medical doctor is accused of driving an SUV through a Christmas market in a rampage in the eastern German city of Magdeburg on December 20, 2024. The attack killed a nine-year-old boy and five women aged between 45 and 75. He will face six counts of murder and 338 counts of attempted murder in a trial expected to last until at least March. Prosecutors charge that Abdulmohsen - a harsh critic of Islam and an adherent of far-right views and radical conspiracy theories - was motivated by "dissatisfaction and frustration". (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Bírósági tisztviselők kísérték Taleb Al Abdulmohsen szaúdi vádlottat miután 2025. november 10-én elhagyta a magdeburgi bíróság épületét (Fotó: AFP/ Odd Andersen)

A vádlottat hétfő reggel helikopterrel szállították a burgi börtönből Magdeburgba. A tárgyalás biztonsági kockázatai miatt a tartományi bíróság egy ideiglenes csarnokot alakított ki, és rendkívül szigorú védelmi intézkedéseket vezetett be. A területet szögesdrótos kerítés, mobil útakadályok és több száz rendőr biztosította.

Elmaradhat az idei karácsonyi vásár is

A tragédia után Magdeburg idei karácsonyi vására is veszélybe került: a város polgármestere, Simone Borris, közölte, hogy a hatóságok egyelőre nem adtak engedélyt a rendezvényre. A tartományi közigazgatási hivatal a biztonsági koncepciót elégtelennek találta, és nem járult hozzá a jóváhagyáshoz.

Az indoklás szerint a vásár „potenciális célpontot jelenthet egy újabb támadás számára”, bár a hatóságok nem részletezték, milyen konkrét fenyegetésről lehet szó.

Más városokban is elmaradnak a karácsonyi vásárok: Overathban és Kerpenben (Észak-Rajna-Vesztfália) túl magasak a kiegészítő biztonsági intézkedések költségei. 

 

