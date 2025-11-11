Megkezdődött a magdeburgi gázoló pere

Tavaly nem sokkal karácsony előtt, december 20-án az 50 éves Taleb A. egy bérautóval száguldott át a zsúfolt magdeburgi karácsonyi vásáron, a 48 kilométer/órás sebességet is elérve.

2024. december 21-én a mentőalakulatok dolgozói láthatók egy zárva tartó karácsonyi vásáron a kelet-németországi Magdeburgban, ahol egy autó belehajtott a tömegbe (Fotó: AFP/John Macdougall)

Nagyjából egyperces tombolása során számos embert elütött.

Az ügyészség az elkövetőt többek között hat rendbeli gyilkossággal és 338 rendbeli gyilkossági kísérlettel vádolja.

A Szaúd-Arábiából származó, 50 éves vádlott a tárgyaláson egy üvegfallal elválasztott kabinban hallgatta végig a főügyészség vádiratát, arckifejezése közönyös maradt. Az ügyészség szerint a támadás tudatosan előkészített, aljas indokból elkövetett merénylet volt, írja a Tagesschau.

Egy percig tartott a rémálom

A vád szerint Taleb A. több héten át készítette elő a támadást. A gázolás mindössze egy percig és négy másodpercig tartott, de ezalatt a férfi egy kilencéves fiút és öt nőt – 45 és 75 év közöttieket – ölt meg. A több mint 300 sérült közül 29-en fizikailag nem sérültek meg, ám az ügyészség az ő esetükben is megállapította a gyilkossági kísérletet.

Az ügyész szerint az elkövető „vélt sérelmek és frusztráció” miatt cselekedett: korábbi jogi ügyeinek eredményeivel volt elégedetlen, és önkényesen választott áldozatokat, hogy „figyelmet kapjon a saját igazságtalanságérzetére”.

A vádlott vallomása több mint másfél órán át tartott, de a tárgyra alig tért ki. Ehelyett politikusokról, vallási előítéletekről és nőkkel szembeni erőszakról beszélt, saját faluját emlegetve Szaúd-Arábiában.

A gázoló nem mutatott megbánást

Egy ponton a vádlott a laptopját is a magasba tartotta, amelyen ez a felirat állt: „Szeptember 2026”. Amikor a bíró megkérdezte, mit jelent, Taleb A. azt válaszolta, hogy akkor tartják a tartományi választásokat Szászországban. A jelenlévő áldozatok és hozzátartozók döbbenten figyelték a jelenetet – többen elfordították tekintetüket vagy fejüket csóválták.

Bírósági tisztviselők kísérték Taleb Al Abdulmohsen szaúdi vádlottat miután 2025. november 10-én elhagyta a magdeburgi bíróság épületét (Fotó: AFP/ Odd Andersen)

A vádlottat hétfő reggel helikopterrel szállították a burgi börtönből Magdeburgba. A tárgyalás biztonsági kockázatai miatt a tartományi bíróság egy ideiglenes csarnokot alakított ki, és rendkívül szigorú védelmi intézkedéseket vezetett be. A területet szögesdrótos kerítés, mobil útakadályok és több száz rendőr biztosította.