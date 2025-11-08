Gyermekpornográfiáért elítélt drag queen kavart botrányt Berlinben

Spranger elmondta, hogy csak a sajtóból értesült a történtekről, meghívót nem kapott, és nem is vett részt az eseményen. Hozzátette, hogy jogi alapja nem volt az érintettek előzetes átvilágításának. „Az, hogy valaki, akit korábban elítéltek gyermekpornográfiáért, továbbra is ilyen tevékenységet folytat, véleményem szerint rendkívül súlyos” – fogalmazott a szenátor, aki megvizsgáltatja, milyen jogi lehetőségek vannak annak megakadályozására, hogy hasonló eset újra előforduljon – írja a Junge Freiheit.

A képen a gyermekpornográfia terjesztéséért elítélt drag queen, „Jurassica Parka” (Forrás: Youtube-videókép)

Az ügy azért is váltott ki tiltakozást, mert „Jurassica Parka”-t nemrég jelölték a „Tisztelet Díjra”. Thorsten Weiß, az AfD frakcióvezető-helyettese a berlini Szenátus ülésén arra kérdezett rá, miként fordulhatott elő, hogy Olszinski – annak ellenére, hogy 2023-ban elítélték gyermekpornográf anyagok birtoklása, megszerzése és terjesztése miatt – idén nyáron moderátorként részt vehetett egy, a berlini rendőrséggel közösen szervezett jótékonysági eseményen.

Spranger válaszában megvédte a rendezvény célját, mondván: az „a gyűlölet-bűncselekmények elleni kiállásról szólt”, és a bevételt jótékonysági célokra fordították. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy „alaposan elemezni” kívánja az ügy körülményeit. Weiß egy másik kérdésében arra is rákérdezett, miért jelölte a „Berlini Queer Szövetség” – amelynek tagja a Szenátus Szociális Ügyek Osztálya és a rendőrség is – Olszinskit és a „Nollendorfplatz Neighborhood Tour” nevű szervezetét a Tisztelet Díjra, röviddel azután, hogy ismertté vált bűnügyi múltja. Cansel Kiziltepe (SPD) szociális szenátor közölte: a díjról egy független zsűri dönt, amelynek munkájába a Szenátusnak nincs beleszólása.

++Jurassica Parka, 2023 bereits rechtskräftig verurteilt wegen Kinderpornografie!++



Wie kann es sein, dass eine Person, die laut Berichten bereits 2023 wegen kinderpornografischer Schriften rechtskräftig verurteilt wurde, 2024 bei einer vom Senat mitfinanzierten… pic.twitter.com/6CQg1M8DDj — Vanessa Behrendt MdL (@MdlBehrendt) October 23, 2025

A gyermekpornográfia ügyében indított nyomozást az ügyészség idén újraindította. Olszinskit 2023-ban már elítélték gyermekpornográf anyagok birtoklása és terjesztése miatt.

A „Jurassica Parka” néven fellépő előadó a berlini dragszcéna ismert alakja, aki az elmúlt években több államilag támogatott szervezettel – köztük a HateAid-del – működött együtt, és rendszeres szereplője volt a Christopher Street Day felvonulásainak is.