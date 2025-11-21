Gyomorforgató bűncselekménnyel vádolják a demokrata képviselőt

A miami vádesküdtszék vádat emelt Sheila Cherfilus-McCormick floridai demokrata képviselő ellen, mert a gyanú szerint milliókat sikkasztott el a szövetségi katasztrófavédelmi alapból (FEMA), hogy abból illegális kampánytámogatásokat finanszírozzon – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.

A szövetségi katasztrófavédelmi alapból sikkaszthatott a floridai képviselő (Fotó: AFP)

Az igazságügyi minisztérium szerdán tette közzé a vádiratot, amely szerint a kongresszusi képviselő akár 53 év börtönbüntetést is kaphat, ha bűnösnek találják.

A vádak szerint Cherfilus-McCormick testvérével, Edwin Cherfilus-szal és több társukkal együtt összesen 5 millió dollárt lopott el a FEMA pénzalapjából. Az ügyészség állítása szerint a gyanúsítottak több számlán keresztül irányították át a pénzt, hogy elfedjék annak eredetét.

A vádirat szerint a jogellenesen eltulajdonított összeg jelentős részét a képviselő 2021-es kongresszusi kampányának támogatására, illetve személyes célokra használták fel.

A botrány nem előzmények nélküli: a Howard Egyetemen végzett politikust már 2023-ban is vizsgálta a Képviselőház Etikai Bizottsága a 2022-es választásokhoz köthető kampányfinanszírozási szabálytalanságok gyanúja miatt. Ennek ellenére Cherfilus-McCormickot 2024-ben harmadszor is újraválasztották, jelenleg a Képviselőház Veteránügyi Bizottságának, valamint a Külügyi Bizottságnak is tagja.

Az ügy komoly felháborodást váltott ki az amerikai közéletben.

A katasztrófa-segélyalapok saját haszonszerzésre való felhasználása különösen önző, cinikus bűncselekmény

– fogalmazott Pam Bondi legfőbb ügyész.

Senki sem állhat a törvény felett, legkevésbé azok a hatalmasságok, akik személyes haszonszerzés céljából kirabolják az adófizetőket. Követni fogjuk az ügy tényállását, és igazságot fogunk szolgáltatni

– tette hozzá.

Ez az egyik legsúlyosabb közbizalommal való visszaélés, amit valaha láttam

– szögezte le Greg Steube floridai republikánus képviselő, aki egyúttal közölte, hogy indítványozza Cherfilus-McCormick elmarasztalását az összes kongresszusi bizottságból való kizárását.