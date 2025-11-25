Titkos béketárgyalás kezdődött – eldőlhet az ukrajnai háború sorsa

A hadsereg vezetője a vasárnap az Egyesült Államok és Ukrajna között kialkudott békekeretet viszi az orosz félnek – közölte egy magas rangú amerikai tisztviselő. A találkozó fontos lépés a Trump-kormányzat legutóbbi erőfeszítésében a háború lezárására. Valószínűleg Driscoll egyhetes útjának legnehezebb állomása lesz – amely során Kijevbe és Genfbe is ellátogatott –, mivel egy vitatott tervet mutat be anélkül, hogy vele tartana az amerikai diplomaták és katonai tisztviselők nagyobb csoportja, akik a hétvégén kísérték – írja a Politico.

Dan Driscoll Abu-Dzabiban találkozik orosz tisztviselőkkel, hogy megvitassák az Ukrajna elleni háború befejezésére irányuló béketervet (Fotó: CHERISS MAY / NurPhoto)

Driscoll egy olyan tervet visz, amely az eredeti amerikai béketervet 28 pontról körülbelül 19-re csökkenti, miután módosították azokat a követeléseket, amelyek Ukrajna Donbasz régiójának Oroszországnak történő átadására és más, Ukrajna területét érintő érzékeny kérdésekre vonatkoztak

– közölték a tárgyalásokat ismerő források, akik névtelenséget kértek, mert érzékeny egyeztetésekről van szó. Ezeket a kérdéseket Donald Trump elnöknek és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek hagyták megvitatni.

US army secretary Dan Driscoll is holding talks in Abu Dhabi with Ukraine’s military intelligence chief and a Russian delegation as Washington pushes for a deal to end the Kremlin’s war. https://t.co/Yh3voE3mPs pic.twitter.com/BfBZTRtIx5 — Financial Times (@FT) November 25, 2025

„Trump elnök teljes csapata, köztük Rubio miniszter, Witkoff különmegbízott és sok más munkatárs tíz hónapja együtt dolgozik azon, hogy véget vessen ennek az értelmetlen és pusztító háborúnak” – közölte a külügyminisztérium.

Driscoll hétfő este érkezett Abu-Dzabiba. A múlt hét egy részét Kijevben töltötte, ahol találkozott Zelenszkijjel és több nagykövettel, majd Rubióval és másokkal Genfben európai vezetőkkel tárgyalt.

Az orosz tisztviselők egyértelművé tették követeléseiket, és az eredeti amerikai javaslat több pontban összhangban állt velük. A 28 pontos béketerv korlátozta volna az ukrán hadsereg méretét, megtiltotta volna Ukrajna NATO-csatlakozását, valamint előírta volna olyan területek átadását Oroszországnak, amelyeket az nem tart ellenőrzés alatt a csaknem négy éve tartó invázió során. Kijev és a NATO-partnerek elutasították ezeket a pontokat.

A hétvégén az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország és más EU-intézmények képviselői külön egyeztettek az amerikai és ukrán féllel, miután a két ország tárgyalt egymással.