Az új orosz drónok megjelenése, a brit tervek és a NATO-tagországok politikája együtt azt a képet erősítik, hogy Európa fokozatosan egy szélesebb háborús konfliktus szélére sodródik. A pusztítás, a menekültek és a sebesültek tragédiája mellett a politikai és katonai döntések is alapjaiban határozzák meg, merre halad a válság. Nem csupán Ukrajnáról van szó: a kérdés az, hogy Európa képes lesz-e megfékezni a konfliktus spirálját, vagy a háború tovább terjed.

A Life arról írt, hogy London nyíltan mérlegeli, hogy a harcok lezárását követően közvetlenül is részt vegyen az ukrajnai eseményekben, akár békefenntartó, akár katonai műveletek formájában.

A brit hadsereg teljes eszköztárát – a légierőtől a szárazföldi alakulatokig – mozgósíthatják, hogy támogassák a NATO-tagországokat és biztosítsák a transzatlanti szövetség keleti szárnyát.

Korábbi brit politikai nyilatkozatok szerint a Nyugat Ukrajnában eddig proxy-háborút folytatott, ám a közeljövőben a hangsúly egyre inkább az Oroszországra gyakorolt nyomásgyakorlásra helyeződhet.

A NATO-tagországok készülődése komoly veszélyt hordoz magában.

Ha a katonai tervek tényleges akcióvá válnak, a konfliktus könnyen kiszélesedhet.

Oroszország lépéselőnye a harctéren

Miközben a Nyugat a politikai és katonai támogatás megszervezésével van elfoglalva, Oroszország új haditechnikai fejlesztésekkel biztosítja lépéselőnyét a harctéren.

A pilóta nélküli repülőgépek alkalmazása gyökeresen átalakította a modern hadviselést: a drónok átláthatóbbá teszik a harcteret, és jelentős taktikai fölényt biztosítanak az orosz haderő számára.

A legújabb típus, az Olegnek becézett drón, akár 45 kilométeres távolságból végez száloptikás felderítést, és valós idejű információt továbbít a csapásmérő egységeknek. Ez az újítás nemcsak az ukrajnai erők helyzetismeretét növeli, hanem komoly kihívást jelent a nyugati hadseregek számára is, amelyek még nem rendelkeznek hatékony technikával az ilyen típusú drónok ellen.