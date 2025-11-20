Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

háború

Durva figyelmeztetés – Európát háborúra készíti a francia vezérkari főnök

Tegnap, 14:40
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Franciaországban példátlanul kemény figyelmeztetéssel fordult a polgármesterekhez Fabien Mandon, a francia hadsereg vezérkari főnöke: szerinte a nemzetnek három–négy éven belül készen kell állnia egy Oroszországgal való esetleges konfrontációra, és a lakosságot nyíltan fel kell készíteni a háborús kockázatokra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
háborúcivil áldozatokvezérkari főnökFranciaországfigyelmeztetésEurópa

A 107. polgármesteri kongresszus zárásaként Mandon nem kertelt: 

háború
Fabien Mandon (Fotó: Maires de France)

„A helyzet különösen súlyos. A világ biztonsági környezete összeomlóban van” – jelentette ki. 

Beszéde sokkolta a teremben ülő városvezetőket.

A világ összeomlóban van – Európának fel kell készülnie

A vezérkari főnök azzal indított, hogy a nemzetközi helyzet gyors ütemben romlik: az Egyesült Államok kivonult Európából és Ázsiára koncentrál, Kína 2027-re Tajvan megtámadására készül, Oroszország szerinte 2030-ra készülhet összeütközésre a NATO-val, a Száhel-övezet szétesett, a terrorszervezetek az afrikai kontinensen erősödnek, a Közel-Keleten a gázai terrorakciók óta gyakorlatilag régiós háború zajlik. 

A francia légierő már most is bevetéseket hajt végre a jemeni partoknál a kereskedelmi hajók védelmében, írta a Maires de France.

Háború fenyeget: „El kell fogadnunk, hogy áldozatokkal járhat”

A beszéd legsokkolóbb része az volt, amikor Mandon azt mondta:

Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem vagyunk készen, veszélyben vagyunk.

A vezérkari főnök szerint Franciaország technológiai és katonai képességei elegendők ahhoz, hogy elrettentse Moszkvát, ám ehhez „lelki erőre és nemzeti eltökéltségre” van szükség. Célja: három–négy éven belül olyan felkészültséget elérni, amelytől Oroszország letesz esetleges terjeszkedési törekvéseiről.

Soldiers from the 35th Parachute Artillery Regiment drive a vehicle during maneuvers as part of an artillery demonstration day at the French Army camp of Canjuers, in the Var department, south-eastern France, on October 20, 2025. The artillery demonstration day is organised by the French Army (Armee de Terre) and European defence industry group KNDS. (Photo by Frederic DIDES / AFP)
Francia katonák (Fotó: AFP/Frederic Dides)

A polgármesterekre hárítanák a lakosság felkészítését

Mandon szerint a francia hadsereg – 200 ezer aktív katona – nem elég. A vezérkari főnök kétszeresére növelné a tartalékos állományt, 80 ezer főre. Ehhez azonban a polgármesterek segítségére van szükség, mert ők a „legfontosabb kapocs” a lakosság felé.

Feladatuk többek között: a lakosság tájékoztatása a biztonsági helyzetről, a katonák és családjaik letelepedésének segítése (óvoda, iskola, lakhatás), a helyi hadgyakorlatok támogatása, területbiztosítás, együttműködés a katonai parancsnokságokkal.

A beszéd sok polgármestert megdöbbentett; többen „sokkolónak”, „aggasztónak” nevezték.

A megszólaló városvezetők közül többen elismerték a fenyegetések valóságát, de kétségüket fejezték ki arról, hogyan lehet erről a lakossággal kommunikálni. Volt, aki azt mondta:

A probléma valós, de hogyan mondjam el az embereknek, hogy készüljenek fel a gyermekeik elvesztésére?

Mások szerint a településeknek és polgármestereknek sincs elegendő eszközük, hiszen a rendőrség, a tűzoltók, a helyi szolgálatok is túlterheltek. Vosges megye vezetői „bátor, de súlyos beszédnek” nevezték Mandon felszólalását, és jelezték: országos szintű stratégia és közös kommunikációs terv hiányában a lakosság nem fogja érteni a helyzetet.

Példátlan figyelmeztetés Európa közepén

A francia vezérkari főnök nyílt háborús vészjelzése jól mutatja, milyen mértékben változott meg Európa biztonsági helyzete az elmúlt években. A francia hadvezetés szerint néhány év múlva kritikus időszak jön Európa életében – és a lakosságot is fel kell készíteni erre.

A beszéd Franciaországban is komoly vitát robbantott ki: vajon tényleg háborúra kell készülni, vagy a hadsereg próbál nyomást gyakorolni a politikára?

Egy azonban biztos: ilyen nyers, háborúval és veszteségekkel számoló üzenetet rég hallott Európa vezető katonai parancsnokától.

Szijjártó Péter fontos bejelentése egyenesen Brüsszelből
Kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek egy magas rangú uniós politikus
Deutsch Tamás: Ukrajnában a háborús maffia korrupcióra szórta el az EU-tól kapott milliárdokat

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!