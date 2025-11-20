Durva figyelmeztetés – Európát háborúra készíti a francia vezérkari főnök

A 107. polgármesteri kongresszus zárásaként Mandon nem kertelt:
„A helyzet különösen súlyos. A világ biztonsági környezete összeomlóban van” – jelentette ki.
Beszéde sokkolta a teremben ülő városvezetőket.
A világ összeomlóban van – Európának fel kell készülnie
A vezérkari főnök azzal indított, hogy a nemzetközi helyzet gyors ütemben romlik: az Egyesült Államok kivonult Európából és Ázsiára koncentrál, Kína 2027-re Tajvan megtámadására készül, Oroszország szerinte 2030-ra készülhet összeütközésre a NATO-val, a Száhel-övezet szétesett, a terrorszervezetek az afrikai kontinensen erősödnek, a Közel-Keleten a gázai terrorakciók óta gyakorlatilag régiós háború zajlik.
A francia légierő már most is bevetéseket hajt végre a jemeni partoknál a kereskedelmi hajók védelmében, írta a Maires de France.
Háború fenyeget: „El kell fogadnunk, hogy áldozatokkal járhat”
A beszéd legsokkolóbb része az volt, amikor Mandon azt mondta:
Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem vagyunk készen, veszélyben vagyunk.
A vezérkari főnök szerint Franciaország technológiai és katonai képességei elegendők ahhoz, hogy elrettentse Moszkvát, ám ehhez „lelki erőre és nemzeti eltökéltségre” van szükség. Célja: három–négy éven belül olyan felkészültséget elérni, amelytől Oroszország letesz esetleges terjeszkedési törekvéseiről.
A polgármesterekre hárítanák a lakosság felkészítését
Mandon szerint a francia hadsereg – 200 ezer aktív katona – nem elég. A vezérkari főnök kétszeresére növelné a tartalékos állományt, 80 ezer főre. Ehhez azonban a polgármesterek segítségére van szükség, mert ők a „legfontosabb kapocs” a lakosság felé.
Feladatuk többek között: a lakosság tájékoztatása a biztonsági helyzetről, a katonák és családjaik letelepedésének segítése (óvoda, iskola, lakhatás), a helyi hadgyakorlatok támogatása, területbiztosítás, együttműködés a katonai parancsnokságokkal.
A beszéd sok polgármestert megdöbbentett; többen „sokkolónak”, „aggasztónak” nevezték.
A megszólaló városvezetők közül többen elismerték a fenyegetések valóságát, de kétségüket fejezték ki arról, hogyan lehet erről a lakossággal kommunikálni. Volt, aki azt mondta:
A probléma valós, de hogyan mondjam el az embereknek, hogy készüljenek fel a gyermekeik elvesztésére?
Mások szerint a településeknek és polgármestereknek sincs elegendő eszközük, hiszen a rendőrség, a tűzoltók, a helyi szolgálatok is túlterheltek. Vosges megye vezetői „bátor, de súlyos beszédnek” nevezték Mandon felszólalását, és jelezték: országos szintű stratégia és közös kommunikációs terv hiányában a lakosság nem fogja érteni a helyzetet.
Példátlan figyelmeztetés Európa közepén
A francia vezérkari főnök nyílt háborús vészjelzése jól mutatja, milyen mértékben változott meg Európa biztonsági helyzete az elmúlt években. A francia hadvezetés szerint néhány év múlva kritikus időszak jön Európa életében – és a lakosságot is fel kell készíteni erre.
A beszéd Franciaországban is komoly vitát robbantott ki: vajon tényleg háborúra kell készülni, vagy a hadsereg próbál nyomást gyakorolni a politikára?
Egy azonban biztos: ilyen nyers, háborúval és veszteségekkel számoló üzenetet rég hallott Európa vezető katonai parancsnokától.