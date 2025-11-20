Durva figyelmeztetés – Európát háborúra készíti a francia vezérkari főnök

A 107. polgármesteri kongresszus zárásaként Mandon nem kertelt:

Fabien Mandon (Fotó: Maires de France)

„A helyzet különösen súlyos. A világ biztonsági környezete összeomlóban van” – jelentette ki.

Beszéde sokkolta a teremben ülő városvezetőket.

A világ összeomlóban van – Európának fel kell készülnie

A vezérkari főnök azzal indított, hogy a nemzetközi helyzet gyors ütemben romlik: az Egyesült Államok kivonult Európából és Ázsiára koncentrál, Kína 2027-re Tajvan megtámadására készül, Oroszország szerinte 2030-ra készülhet összeütközésre a NATO-val, a Száhel-övezet szétesett, a terrorszervezetek az afrikai kontinensen erősödnek, a Közel-Keleten a gázai terrorakciók óta gyakorlatilag régiós háború zajlik.

A francia légierő már most is bevetéseket hajt végre a jemeni partoknál a kereskedelmi hajók védelmében, írta a Maires de France.

Háború fenyeget: „El kell fogadnunk, hogy áldozatokkal járhat”

A beszéd legsokkolóbb része az volt, amikor Mandon azt mondta:

Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem vagyunk készen, veszélyben vagyunk.

A vezérkari főnök szerint Franciaország technológiai és katonai képességei elegendők ahhoz, hogy elrettentse Moszkvát, ám ehhez „lelki erőre és nemzeti eltökéltségre” van szükség. Célja: három–négy éven belül olyan felkészültséget elérni, amelytől Oroszország letesz esetleges terjeszkedési törekvéseiről.

Francia katonák (Fotó: AFP/Frederic Dides)

A polgármesterekre hárítanák a lakosság felkészítését

Mandon szerint a francia hadsereg – 200 ezer aktív katona – nem elég. A vezérkari főnök kétszeresére növelné a tartalékos állományt, 80 ezer főre. Ehhez azonban a polgármesterek segítségére van szükség, mert ők a „legfontosabb kapocs” a lakosság felé.

Feladatuk többek között: a lakosság tájékoztatása a biztonsági helyzetről, a katonák és családjaik letelepedésének segítése (óvoda, iskola, lakhatás), a helyi hadgyakorlatok támogatása, területbiztosítás, együttműködés a katonai parancsnokságokkal.

A beszéd sok polgármestert megdöbbentett; többen „sokkolónak”, „aggasztónak” nevezték.