Megrendezték a valaha volt legnagyobb üzleti fórumot Magyarország és Izrael között 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével. Szijjártó Péter szerint Magyarországon biztonságban van a zsidó közösség.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a háború sújtotta térségre is tekintettel megerősítette a stratégiai együttműködést Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel a Puskás Arénában tartott közös sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Az együttműködés a két ország között gazdasági szempontból már nemcsak a régi klasszikus területeken működik jól, hanem kiterjedt a teljesen modern gazdasági területekre is: a kutatás-fejlesztési, technológiai együttműködésre, az űrkutatásra vagy éppen a védelmi iparra

– sorolta.

Illetve említést tett néhány zászlóshajó-projektről is, például hogy a Continest Technologies már a siker reményével tud részt venni az izraeli hadsereg tenderein, a 4iG a védelmi és űriparban épített ki komoly bázisokat, de Izrael víziszárnyas-importjának 97 százalékát is egy magyar cég, a Palmi-Top adja.

Németország is visszaállíthatja a sorkatonaságot

Horvátország után jöhetnek a németek. Történelmi megállapodás született Berlinben: a német kormánykoalíció pártjai, a szociáldemokrata SPD és a konzervatív CDU/CSU megegyeztek a katonai szolgálat reformjáról, jöhet a sorkatonaság.

Boris Pistorius német védelmi miniszter eltökélt szándéka a sorkatonaság újbóli bevezetése

Fotó: Sebastian Willnow / dpa Picture-Alliance/AFP

A németek által kialakítandó rendszer fokozatosan visszahozhatja a sorkatonaság intézményét Németországban. A négyfokozatú modell a békeidős toborzástól egészen a háborús általános hadkötelezettségig terjed.

A reform alapját egy négyfokozatú modell képezi.

Az első szint szerint minden 18 éves fiatal megkeresést kap a katonai szolgálatról, és önként jelentkezhet a Bundeswehrbe.

A második szakaszban, ha túl kevés az önkéntes, a hadsereg célzottan toborozhat bizonyos régiókban vagy szakterületeken.

A harmadik fokozatban – amelyhez már a Bundestag döntése szükséges – sorsolásos behívás és kötelező alternatív szolgálat is bevezethető.

A negyedik, végső szint háborús helyzetre vonatkozik, amikor általános hadkötelezettség lép életbe.

Európa háborús lázban ég

Ez nem a béke felé vezető út – épp ellenkezőleg. Ez a háborúpárti politika része, amit Brüsszel évek óta tudatosan épít: a fegyverszállítások, a szankciós kényszerpálya és a békepártiakra nehezedő politikai nyomásgyakorlás olyan spirált indított el, amely mára oda vezetett, hogy az európai országok sorra vezetik be a katonai sorkötelezettséget – hangsúlyozza Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.