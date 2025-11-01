Hírlevél

Oroszország

Háborús készülődés Európában – Orbán békét sürget, Brüsszel újra a tagállamokat terhelné

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Miközben Németország a sorkatonaság visszaállítását tervezi, az Európai Unió hadi üzemmódba kapcsol, és újabb, 140 milliárd eurós jóvátételi hitelt készül Ukrajnának biztosítani. Orbán Viktor ezzel szemben a béke ügyét viszi tovább – a pápa is támogatja Magyarország kezdeményezését, míg Oroszország új rakétarendszerrel és kemény figyelmeztetéssel válaszol a nyugati lépésekre.
Oroszországorosz–ukrán háborúOrbán Viktorbékesorkatonaság

Megrendezték a valaha volt legnagyobb üzleti fórumot Magyarország és Izrael között 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével. Szijjártó Péter szerint Magyarországon biztonságban van a zsidó közösség.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a háború sújtotta térségre is tekintettel megerősítette a stratégiai együttműködést Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel a Puskás Arénában tartott közös sajtótájékoztatón
Az együttműködés a két ország között gazdasági szempontból már nemcsak a régi klasszikus területeken működik jól, hanem kiterjedt a teljesen modern gazdasági területekre is: a kutatás-fejlesztési, technológiai együttműködésre, az űrkutatásra vagy éppen a védelmi iparra

– sorolta.

Illetve említést tett néhány zászlóshajó-projektről is, például hogy a Continest Technologies már a siker reményével tud részt venni az izraeli hadsereg tenderein, a 4iG a védelmi és űriparban épített ki komoly bázisokat, de Izrael víziszárnyas-importjának 97 százalékát is egy magyar cég, a Palmi-Top adja.

Németország is visszaállíthatja a sorkatonaságot

Horvátország után jöhetnek a németek. Történelmi megállapodás született Berlinben: a német kormánykoalíció pártjai, a szociáldemokrata SPD és a konzervatív CDU/CSU megegyeztek a katonai szolgálat reformjáról, jöhet a sorkatonaság.

Boris Pistorius német védelmi miniszter eltökélt szándéka a sorkatonaság újbóli bevezetése
Fotó: Sebastian Willnow / dpa Picture-Alliance/AFP

A németek által kialakítandó rendszer fokozatosan visszahozhatja a sorkatonaság intézményét Németországban. A négyfokozatú modell a békeidős toborzástól egészen a háborús általános hadkötelezettségig terjed.

A reform alapját egy négyfokozatú modell képezi.

  • Az első szint szerint minden 18 éves fiatal megkeresést kap a katonai szolgálatról, és önként jelentkezhet a Bundeswehrbe.
  • A második szakaszban, ha túl kevés az önkéntes, a hadsereg célzottan toborozhat bizonyos régiókban vagy szakterületeken.
  • A harmadik fokozatban – amelyhez már a Bundestag döntése szükséges – sorsolásos behívás és kötelező alternatív szolgálat is bevezethető.
  • A negyedik, végső szint háborús helyzetre vonatkozik, amikor általános hadkötelezettség lép életbe.

Európa háborús lázban ég

Ez nem a béke felé vezető út – épp ellenkezőleg. Ez a háborúpárti politika része, amit Brüsszel évek óta tudatosan épít: a fegyverszállítások, a szankciós kényszerpálya és a békepártiakra nehezedő politikai nyomásgyakorlás olyan spirált indított el, amely mára oda vezetett, hogy az európai országok sorra vezetik be a katonai sorkötelezettséget – hangsúlyozza Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Viktor békemissziója

„Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál. Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, miután a pápa hétfőn fogadta őt vatikáni rezidenciáján.

A találkozóról készült fotón a Szentatya és Orbán Viktor közvetlen hangulatban beszélgetnek, a kép alá a kormányfő a béke melletti elkötelezettségéről írt.

Orbán Viktor és XIV. Leó pápa Forrás: Facebook
A látogatás a magyar diplomáciai erőfeszítések újabb állomása, amelynek célja, hogy Magyarország hangját a nemzetközi béketörekvések középpontjába emelje.

A Vatikán hagyományosan kiemelt szereplője a béke párbeszédének, így a találkozó üzenete különös hangsúlyt kapott az európai háborús helyzetben.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök vendége lesz november 7-én a washingtoni Fehér Házban. A találkozón energetikai, gazdasági, pénzügyi együttműködésről és a béke lehetséges kimeneteléről is tárgyalnak.

Retteg a Nyugat

A Burevesztnyik nukleáris meghajtású cirkálórakéta minden tesztet sikeresen teljesített, bizonyítva modern stratégiai képességeit – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök.  A Burevesztnyik nukleáris meghajtású cirkálórakéta tesztje után Oroszország a következő lépésben a hadsereg szolgálatába állítja a rendszert.

Vlagyimir Putyin várhatóan állami kitüntetéseket adományoz a Burevesztnyik rakéta megalkotóinak – közölte Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára a RIA Novosztyival.

Brüsszel ismét a tagországokkal fizettetné a számlát

Ukrajna kritikus pénzügyi helyzetbe került, mivel a háború folytatása drámai módon növeli a védelmi és újjáépítési kiadásokat, és súlyos terhet ró az állami költségvetésre. Ukrajna makrogazdasági stabilitásának megőrzéséhez elengedhetetlen egy új IMF-program, valamint az EU és a G7-ek által javasolt, 140 milliárd eurós jóvátételi hitel biztosítása. Ez a konstrukció kamatmentes lenne, és csak az esetleges orosz jóvátételi összegek után kellene törleszteni — ugyanakkor az továbbra is kérdés, hogy mindezt végső soron ki fizeti meg.

