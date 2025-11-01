Megrendezték a valaha volt legnagyobb üzleti fórumot Magyarország és Izrael között 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével. Szijjártó Péter szerint Magyarországon biztonságban van a zsidó közösség.
Az együttműködés a két ország között gazdasági szempontból már nemcsak a régi klasszikus területeken működik jól, hanem kiterjedt a teljesen modern gazdasági területekre is: a kutatás-fejlesztési, technológiai együttműködésre, az űrkutatásra vagy éppen a védelmi iparra
– sorolta.
Illetve említést tett néhány zászlóshajó-projektről is, például hogy a Continest Technologies már a siker reményével tud részt venni az izraeli hadsereg tenderein, a 4iG a védelmi és űriparban épített ki komoly bázisokat, de Izrael víziszárnyas-importjának 97 százalékát is egy magyar cég, a Palmi-Top adja.
Németország is visszaállíthatja a sorkatonaságot
Horvátország után jöhetnek a németek. Történelmi megállapodás született Berlinben: a német kormánykoalíció pártjai, a szociáldemokrata SPD és a konzervatív CDU/CSU megegyeztek a katonai szolgálat reformjáról, jöhet a sorkatonaság.
A németek által kialakítandó rendszer fokozatosan visszahozhatja a sorkatonaság intézményét Németországban. A négyfokozatú modell a békeidős toborzástól egészen a háborús általános hadkötelezettségig terjed.
A reform alapját egy négyfokozatú modell képezi.
- Az első szint szerint minden 18 éves fiatal megkeresést kap a katonai szolgálatról, és önként jelentkezhet a Bundeswehrbe.
- A második szakaszban, ha túl kevés az önkéntes, a hadsereg célzottan toborozhat bizonyos régiókban vagy szakterületeken.
- A harmadik fokozatban – amelyhez már a Bundestag döntése szükséges – sorsolásos behívás és kötelező alternatív szolgálat is bevezethető.
- A negyedik, végső szint háborús helyzetre vonatkozik, amikor általános hadkötelezettség lép életbe.
Európa háborús lázban ég
Ez nem a béke felé vezető út – épp ellenkezőleg. Ez a háborúpárti politika része, amit Brüsszel évek óta tudatosan épít: a fegyverszállítások, a szankciós kényszerpálya és a békepártiakra nehezedő politikai nyomásgyakorlás olyan spirált indított el, amely mára oda vezetett, hogy az európai országok sorra vezetik be a katonai sorkötelezettséget – hangsúlyozza Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Viktor békemissziója
„Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál. Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, miután a pápa hétfőn fogadta őt vatikáni rezidenciáján.
A találkozóról készült fotón a Szentatya és Orbán Viktor közvetlen hangulatban beszélgetnek, a kép alá a kormányfő a béke melletti elkötelezettségéről írt.
A látogatás a magyar diplomáciai erőfeszítések újabb állomása, amelynek célja, hogy Magyarország hangját a nemzetközi béketörekvések középpontjába emelje.
A Vatikán hagyományosan kiemelt szereplője a béke párbeszédének, így a találkozó üzenete különös hangsúlyt kapott az európai háborús helyzetben.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök vendége lesz november 7-én a washingtoni Fehér Házban. A találkozón energetikai, gazdasági, pénzügyi együttműködésről és a béke lehetséges kimeneteléről is tárgyalnak.
Retteg a Nyugat
A Burevesztnyik nukleáris meghajtású cirkálórakéta minden tesztet sikeresen teljesített, bizonyítva modern stratégiai képességeit – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök. A Burevesztnyik nukleáris meghajtású cirkálórakéta tesztje után Oroszország a következő lépésben a hadsereg szolgálatába állítja a rendszert.
Vlagyimir Putyin várhatóan állami kitüntetéseket adományoz a Burevesztnyik rakéta megalkotóinak – közölte Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára a RIA Novosztyival.
Brüsszel ismét a tagországokkal fizettetné a számlát
Ukrajna kritikus pénzügyi helyzetbe került, mivel a háború folytatása drámai módon növeli a védelmi és újjáépítési kiadásokat, és súlyos terhet ró az állami költségvetésre. Ukrajna makrogazdasági stabilitásának megőrzéséhez elengedhetetlen egy új IMF-program, valamint az EU és a G7-ek által javasolt, 140 milliárd eurós jóvátételi hitel biztosítása. Ez a konstrukció kamatmentes lenne, és csak az esetleges orosz jóvátételi összegek után kellene törleszteni — ugyanakkor az továbbra is kérdés, hogy mindezt végső soron ki fizeti meg.