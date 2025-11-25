Németország háborús üzemmódba kapcsol

A Rheinmetall globális humánerőforrás-vezetője szerint a vállalat megítélése kedvezőbbé vált az álláskeresők körében, részben azért, mert a cég Ukrajna egyik kiemelt katonai beszállítója. A vállalat 2025 első felében meghirdetett több mint 3000 németországi álláshelyére 120 000 jelentkezés érkezett. A cég világszerte 257 000 önéletrajzot kapott 2024-ben, ami jelentős növekedés a 2023-as 180 000-hez képest. Idén az első félévben 165 000 pályázat érkezett, és a vállalat arra számít, hogy ez a szám év végére meghaladja a 275 000-et.

A védelmi ipar népszerűsége Németországban nőtt, ami a Rheinmetall szerint részben az ukrajnai háború hatása magyaráz (Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab)

A cég 2025-ben mintegy 8000 állást tervez meghirdetni világszerte, ezek fele új pozíció lesz.

Mérnököket, szoftverfejlesztőket, projektmenedzsereket, valamint különböző képzett fizikai dolgozókat keresnek, például gépkezelőket, hegesztőket és repülőgép-szerelőket.

A védelmi ipar népszerűsége Németországban nőtt, amit a vállalat szerint részben az ukrajnai háború hatása magyaráz. Emellett számos nagy német iparág, különösen az autóipar, jelentős létszámleépítéseket hajtott végre, ami több munkavállalót terelt a védelmi szektor felé.

A Rheinmetall vezérigazgatója közölte, hogy a vállalat megemelte 2030-as árbevételi célját 50 milliárd euróra. A cég tavaly 9,8 milliárd eurós értékesítést ért el.

A vállalat hagyományos szárazföldi haditechnikai fókuszát kiterjesztené a lég-, haditengerészeti és űrvédelmi ipar irányába is, ami további munkaerőbővítést igényel.

Rheinmetall, whose fortunes have surged amid Europe's renewed interest in defense, aims to quintuple sales by the start of the next decade https://t.co/4NdovJ8dhA pic.twitter.com/tfVHjq8LF8 — Reuters (@Reuters) November 18, 2025

A cég célja, hogy 2027-re 40 000 főre emelje globális dolgozói létszámát, ami jóval magasabb a jelenlegi, nagyjából 30 600 főnél.

Siker esetén a Rheinmetall két és fél év alatt több munkavállalót vesz fel, mint az elmúlt tíz évben összesen.

Bár a vállalat éves jelentésében a munkaerőhiányt lehetséges kockázatként említi, a Rheinmetall képviselői szerint jelenleg nincs gond a megfelelő képzettségű munkavállalók megtalálásával.