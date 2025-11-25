Németország háborús üzemmódba kapcsol

A Rheinmetall globális humánerőforrás-vezetője szerint a vállalat megítélése kedvezőbbé vált az álláskeresők körében, részben azért, mert a cég Ukrajna egyik kiemelt katonai beszállítója. A vállalat 2025 első felében meghirdetett több mint 3000 németországi álláshelyére 120 000 jelentkezés érkezett. A cég világszerte 257 000 önéletrajzot kapott 2024-ben, ami jelentős növekedés a 2023-as 180 000-hez képest. Idén az első félévben 165 000 pályázat érkezett, és a vállalat arra számít, hogy ez a szám év végére meghaladja a 275 000-et.
A cég 2025-ben mintegy 8000 állást tervez meghirdetni világszerte, ezek fele új pozíció lesz.
Mérnököket, szoftverfejlesztőket, projektmenedzsereket, valamint különböző képzett fizikai dolgozókat keresnek, például gépkezelőket, hegesztőket és repülőgép-szerelőket.
A védelmi ipar népszerűsége Németországban nőtt, amit a vállalat szerint részben az ukrajnai háború hatása magyaráz. Emellett számos nagy német iparág, különösen az autóipar, jelentős létszámleépítéseket hajtott végre, ami több munkavállalót terelt a védelmi szektor felé.
A Rheinmetall vezérigazgatója közölte, hogy a vállalat megemelte 2030-as árbevételi célját 50 milliárd euróra. A cég tavaly 9,8 milliárd eurós értékesítést ért el.
A vállalat hagyományos szárazföldi haditechnikai fókuszát kiterjesztené a lég-, haditengerészeti és űrvédelmi ipar irányába is, ami további munkaerőbővítést igényel.
A cég célja, hogy 2027-re 40 000 főre emelje globális dolgozói létszámát, ami jóval magasabb a jelenlegi, nagyjából 30 600 főnél.
Siker esetén a Rheinmetall két és fél év alatt több munkavállalót vesz fel, mint az elmúlt tíz évben összesen.
Bár a vállalat éves jelentésében a munkaerőhiányt lehetséges kockázatként említi, a Rheinmetall képviselői szerint jelenleg nincs gond a megfelelő képzettségű munkavállalók megtalálásával.