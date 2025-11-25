Németország háborús üzemmódba kapcsol

Hírlevél

A Rheinmetall, Németország legnagyobb fegyvergyártója arra számít, hogy az évtized végére az ötszörösére nő az árbevétele a tavalyi évhez képest. A vállalat szerint a gyors bővülés egyik fő oka, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt az érdeklődés az általuk meghirdetett állások iránt. Európában a védelmi ipari cégek igyekeznek gyors ütemben növelni kapacitásaikat, mivel egyre nagyobb szükség van különféle katonai eszközökre, például lőszerre, tankokra és vadászgépekre. A kereslet növekedése mögött az európai hadseregek fejlesztése és az ukrajnai háború miatt nyújtott folyamatos támogatás áll.
A Rheinmetall globális humánerőforrás-vezetője szerint a vállalat megítélése kedvezőbbé vált az álláskeresők körében, részben azért, mert a cég Ukrajna egyik kiemelt katonai beszállítója. A vállalat 2025 első felében meghirdetett több mint 3000 németországi álláshelyére 120 000 jelentkezés érkezett. A cég világszerte 257 000 önéletrajzot kapott 2024-ben, ami jelentős növekedés a 2023-as 180 000-hez képest. Idén az első félévben 165 000 pályázat érkezett, és a vállalat arra számít, hogy ez a szám év végére meghaladja a 275 000-et.

A védelmi ipar népszerűsége Németországban nőtt, ami a Rheinmetall szerint részben az ukrajnai háború hatása magyaráz (Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab)
A védelmi ipar népszerűsége Németországban nőtt, ami a Rheinmetall szerint részben az ukrajnai háború hatása magyaráz (Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab)

A cég 2025-ben mintegy 8000 állást tervez meghirdetni világszerte, ezek fele új pozíció lesz.

Mérnököket, szoftverfejlesztőket, projektmenedzsereket, valamint különböző képzett fizikai dolgozókat keresnek, például gépkezelőket, hegesztőket és repülőgép-szerelőket.

A védelmi ipar népszerűsége Németországban nőtt, amit a vállalat szerint részben az ukrajnai háború hatása magyaráz. Emellett számos nagy német iparág, különösen az autóipar, jelentős létszámleépítéseket hajtott végre, ami több munkavállalót terelt a védelmi szektor felé.

A Rheinmetall vezérigazgatója közölte, hogy a vállalat megemelte 2030-as árbevételi célját 50 milliárd euróra. A cég tavaly 9,8 milliárd eurós értékesítést ért el. 

A vállalat hagyományos szárazföldi haditechnikai fókuszát kiterjesztené a lég-, haditengerészeti és űrvédelmi ipar irányába is, ami további munkaerőbővítést igényel.

A cég célja, hogy 2027-re 40 000 főre emelje globális dolgozói létszámát, ami jóval magasabb a jelenlegi, nagyjából 30 600 főnél.

 Siker esetén a Rheinmetall két és fél év alatt több munkavállalót vesz fel, mint az elmúlt tíz évben összesen.

Bár a vállalat éves jelentésében a munkaerőhiányt lehetséges kockázatként említi, a Rheinmetall képviselői szerint jelenleg nincs gond a megfelelő képzettségű munkavállalók megtalálásával.

 

