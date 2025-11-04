Ukrajnát integrálná, Európát a háborúba sodorná Brüsszel

Ursula von der Leyen hétfőn az X közösségi oldalon számolt be friss egyeztetéséről Volodimir Zelenszkijjel. A Bizottság elnöke szerint „Ukrajna a tél során sem marad magára”, ezért Brüsszel sürgősségi energiatámogatást biztosít a következő hónapokra. Miközben az uniós vezetés újabb segítséget ígér Kijevnek, Magyarország és Szlovákia továbbra is a békés rendezést tartja az egyetlen járható útnak a háború helyett – írja az AA török hírügynökség.

Brüsszel újabb milliárdokat ígért a háború folytatásához Fotó: AFP

A friss közlemény szerint az Európai Unió nemcsak rövid távú, hanem hosszú távon is pénzügyi támogatást akar nyújtani Ukrajnának. A Bizottság a közeljövőben elfogadja bővítési csomagját, amely felgyorsítaná Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát.

Von der Leyen világosan fogalmazott: Brüsszel szerint Ukrajna készen áll a következő lépésre.

Úgy tűnik, az Európai Unió már most készül arra, hogy geopolitikai vezető szerepbe lépjen, ha Washingtonban változik a külpolitikai irány.

Elemzők szerint Brüsszel ezzel az Egyesült Államok bizonytalan álláspontja miatt keletkezett „stratégiai űrt” próbálja betölteni, és saját kezébe venné az ukrajnai háború körüli döntéseket. A háborúba sodorná a kontinenst.

Budapest a békére törekszik, Brüsszel tovább feszíti a háborús húrt

Az uniós országok között továbbra sincs egyetértés: Magyarország és Szlovákia a béke mielőbbi helyreállítását, valamint a tárgyalásos rendezést szorgalmazza, míg Brüsszel egyre inkább a háborús hangulatot erősíti.

Elemzők szerint a háttérben nemcsak Ukrajna támogatása, hanem a Bizottság hatalmi pozíciójának megőrzése is húzódik, különösen akkor, ha Washington valóban visszafogja szerepvállalását.