Háborús felkészítés az iskolákban?

A javaslatot Alexander Dobrindt belügyminiszter, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa vetette fel, aki szerint a diákoknak meg kell tanulniuk a tűzoltókészülék használatát, az újraélesztést, valamint azt, hogyan reagáljanak veszélyhelyzetben.

Alexander Dobrindt (CSU), német szövetségi belügyminiszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Soeren Stache)

Évente egyszer minden iskolában tartsanak bővített órát, ahol a diákokat felkészítik a lehetséges válsághelyzetekre

– mondta Dobrind, írta a Deutsche Welle.

A politikus szerint Németország „már nem él teljes békében”, hiszen a háború közelsége, az orosz fenyegetés és a növekvő biztonsági kockázatok miatt a lakosságnak fel kell készülnie a váratlan helyzetekre is.

A tanárok támogatják, a baloldal szerint félelemkeltés

A javaslatot a Német Tanáregyesület (DL) üdvözölte, mondván, a diákoknak joguk van nyíltan beszélni a válságokról és a háborúról. Az ifjúsági szervezetek is támogatják az elképzelést, de hangsúlyozzák: az ilyen órákat iskolapszichológusoknak és szociális munkásoknak kell kísérniük, mert nem minden diák képes feldolgozni a háborús témákat.

A politikai ellenzék viszont élesen bírálta Dobrindt ötletét. A baloldali párt (Die Linke) szerint ez „gyermekek közötti félelemkeltés”, míg a jobboldali AfD úgy látja, a kormány ezzel „megpróbálja elfogadtatni a háború elkerülhetetlenségét”.

A zöldpárti Felix Banaszak ezzel szemben védelmébe vette a tervet, mondván, a felkészültség nem egyenlő a pánikkeltéssel – bár szerinte évi egy tanóra kevés lesz a valódi eredményhez.

Háborús felkészítés Japánban és Lengyelországban

Más országokban a válságkezelési oktatás régóta a tanterv része. Japánban már az óvodában tanítják a gyerekeknek, hogyan viselkedjenek földrengés vagy vihar esetén. A Lengyelországban bevezetett program pedig még tovább megy: a 14–15 éves diákok fegyverismereti és biztonsági tréningeken is részt vesznek, ahol megtanulják, hogyan kell fegyvert szétszedni, megtölteni és biztonságosan használni – éles lövedék nélkül.

Civil védelem és háborús készültség: új irány Berlinben

A német kormány tízmilliárd eurót szán a polgári és katasztrófavédelmi rendszer megerősítésére 2029-ig.

A „polgári védelmi paktum” célja a menedékhelyek felújítása, a riasztórendszerek modernizálása és az alapvető infrastruktúra – például a vízellátás – válságállóvá tétele.

Dobrindt szerint mindenkinek érdemes tartalék élelmiszert, elemlámpát és rádiót otthon tartani: „Nem kell pánikolni, de felkészülni igen. Aki felkészült, az nem fél.”