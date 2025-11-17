Újabb lépés az ukrán háborús maffia árnyékában: így zajlik a hatalmi játszma Odesszában

A jelentések szerint Zelenszkij megfosztotta Truhanovot ukrán állampolgárságától, majd katonai adminisztrátort nevezett ki Odessza vezetésére, amit sokan a hatalom további központosításának látnak. A háború kezdete óta az elnöki jogkörök bővültek, miközben a parlament és a helyi önkormányzatok szerepe visszaszorult. Truhanov nem fogadja el a döntést, jogi úton próbál fellépni ellene, a városban pedig egyre többen aggódnak amiatt, hogy a hosszan tartó háborúval együtt a demokratikus működés is gyengül, a háborús maffia pedig erősödik – mutatott rá a New York Times cikke.
A háborús maffia nyomában: mi áll valójában az odesszai hatalomátvétel mögött?
Volodimir Zelenszkij elnök a múlt hónapban elbocsátotta Odessza régóta megosztó polgármesterét, Gennagyij Truhanovot. Bár a város sok lakója szerint Truhanov a régi, korrupt politikai világ jelképe volt – gyanús kapcsolatokról, kétes üzletekről és Kreml-barát múltjáról szóltak róla a hírek –, a menesztés körülményei még a kritikusokat is elbizonytalanították.
Az elnök ugyanis villámgyorsan járt el: megvonta a polgármester ukrán állampolgárságát, majd katonai adminisztrátort állított a város élére, egy ideiglenes polgármesterrel együtt, aki Zelenszkij pártjának tagja.
Sokan úgy érezték, hogy a döntés mögött gyenge vagy akár hamisított bizonyítékok állnak, és a lépés valójában egy politikai rivális félreállítása volt.
Nem tudok örülni ennek így
– mondta egy helyi politikus, aki korábban maga is Zelenszkij pártjának jelöltje volt.
Háborús hatalom, gyengülő fékek és ellensúlyok
A történet hátterében négy évnyi háború áll, amelynek során Zelenszkij hatalma folyamatosan bővült. A parlament szerepe visszaszorult, a független médiateret korlátozták, a korrupcióellenes intézményeket pedig egyre nagyobb nyomás érte. Több városban – sokszor érdemi indoklás nélkül – szintén katonai adminisztrátorokat neveztek ki. Szakértők szerint
Truhanov leváltása is ebbe a trendbe illeszkedik: a háborús jogköröket az ellenzéki vezetésű önkormányzatok feletti kontroll erősítésére használják, különösen a háború utáni választások közeledtével.
A Carnegie Endowment elemzői „aggasztó központosításról” beszélnek: szerintük az elnöki hivatal egyre nagyobb nyomást gyakorol a helyi vezetőkre.
Odessza új ura: katonai adminisztrátor fegyveres őrökkel
Az új odesszai katonai adminisztrátor, Szerhij Lisak, korábbi titkosszolgálati tiszt, hivatalosan a város védelmének megerősítésére kapott megbízást. Ugyanakkor munkája már a kezdetektől egyértelműen jelezte, hogy a tényleges irányítás áthelyeződött hozzá. A városháza hatalmas irodájában két fegyveres őr vigyázza a bejáratot – ez jelképes üzenet volt mindenkinek. A menesztett polgármester eközben egy közeli thai bokszklubba költözött át, amelyet még a kilencvenes években alapított.
Az egész életem küzdelem volt, és úgy tűnik, most újra bizonyítanom kell
– mondta.
Truhanov ellentmondásos múltja és a kétes bizonyítékok
Truhanov hírhedt alak Ukrajnában: a BBC korábban bűnszervezeti kapcsolatokkal hozta összefüggésbe, más ügyekben földlopással vádolták, és többször felmerült, hogy orosz állampolgársága is van.
Mindezek ellenére háromszor is megválasztották polgármesternek, még 2020-ban is legyőzött egy oroszbarát jelöltet.
Most viszont éppen az állampolgárság kérdése miatt távolították el – csakhogy a bizonyíték gyanús. Christo Grozev oknyomozó újságíró szerint az SZBU által bemutatott fénykép az orosz útlevélről „nyilvánvaló hamisítvány”: szinte nem is hasonlít Truhanovra, helyesírási hibák vannak benne, és a sorszám egy másik, orosz nő nevére kiállított dokumentummal egyezik meg. A titkosszolgálat azonban továbbra is ragaszkodik az állításához. A városban sokak számára ez volt a legmegdöbbentőbb fordulat. „Egyszerűen szürreális” – mondta egy múzeumi vezető.
Miért kell katonai vezető egy olyan városba, amely távol van a fronttól?
Odessza több száz kilométerre van a legközelebbi frontszakasztól, mégis katonai irányítás alá került. Harkov például sokkal közelebb van a harcokhoz, ott mégsem rendeltek ki adminisztrátort.
A kritikusok szerint a döntés valódi célja nem a védelem, hanem a város erőforrásainak és döntéseinek központi kézbe adása.
Volt példa arra is, hogy más városokban az adminisztrátorok a polgári ügyeket is gyakorlatilag átvették. Odessza ideiglenes polgármestere, a visszafogott stílusú Ihor Koval ígéri, hogy együttműködik az adminisztrátorral – de még kollégái is kételkednek abban, hogy valódi befolyása lesz. A történet még messze nem ért véget: Truhanov jogi úton támadja meg a döntést, miközben a város lakói mindinkább attól tartanak, hogy a háború elhúzódásával a demokratikus folyamatok maradnak a legnagyobb vesztesei.