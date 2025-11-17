Újabb lépés az ukrán háborús maffia árnyékában: így zajlik a hatalmi játszma Odesszában

A jelentések szerint Zelenszkij megfosztotta Truhanovot ukrán állampolgárságától, majd katonai adminisztrátort nevezett ki Odessza vezetésére, amit sokan a hatalom további központosításának látnak. A háború kezdete óta az elnöki jogkörök bővültek, miközben a parlament és a helyi önkormányzatok szerepe visszaszorult. Truhanov nem fogadja el a döntést, jogi úton próbál fellépni ellene, a városban pedig egyre többen aggódnak amiatt, hogy a hosszan tartó háborúval együtt a demokratikus működés is gyengül, a háborús maffia pedig erősödik – mutatott rá a New York Times cikke.

A háborús maffia nyomában: mi áll valójában az odesszai hatalomátvétel mögött? Fotó: AFP

A háborús maffia nyomában: mi áll valójában az odesszai hatalomátvétel mögött?

Volodimir Zelenszkij elnök a múlt hónapban elbocsátotta Odessza régóta megosztó polgármesterét, Gennagyij Truhanovot. Bár a város sok lakója szerint Truhanov a régi, korrupt politikai világ jelképe volt – gyanús kapcsolatokról, kétes üzletekről és Kreml-barát múltjáról szóltak róla a hírek –, a menesztés körülményei még a kritikusokat is elbizonytalanították.

Az elnök ugyanis villámgyorsan járt el: megvonta a polgármester ukrán állampolgárságát, majd katonai adminisztrátort állított a város élére, egy ideiglenes polgármesterrel együtt, aki Zelenszkij pártjának tagja.

Sokan úgy érezték, hogy a döntés mögött gyenge vagy akár hamisított bizonyítékok állnak, és a lépés valójában egy politikai rivális félreállítása volt.

Nem tudok örülni ennek így

– mondta egy helyi politikus, aki korábban maga is Zelenszkij pártjának jelöltje volt.

Háborús hatalom, gyengülő fékek és ellensúlyok

A történet hátterében négy évnyi háború áll, amelynek során Zelenszkij hatalma folyamatosan bővült. A parlament szerepe visszaszorult, a független médiateret korlátozták, a korrupcióellenes intézményeket pedig egyre nagyobb nyomás érte. Több városban – sokszor érdemi indoklás nélkül – szintén katonai adminisztrátorokat neveztek ki. Szakértők szerint

Truhanov leváltása is ebbe a trendbe illeszkedik: a háborús jogköröket az ellenzéki vezetésű önkormányzatok feletti kontroll erősítésére használják, különösen a háború utáni választások közeledtével.

A Carnegie Endowment elemzői „aggasztó központosításról” beszélnek: szerintük az elnöki hivatal egyre nagyobb nyomást gyakorol a helyi vezetőkre.