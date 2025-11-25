Előkerült egy videó a Hamász alagútrendszeréről – videó

Az izraeli védelmi erők (IDF) egy friss videót tett közzé, amelyen egy alagútrendszer látható. A közlés szerint a Hamász ezeket az alagutakat használta központként, a rendszer pedig a Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező központjától (UNRWA) indult – írja a Fox News.
Az izraeli védelmi erők szerint a hét kilométer hosszú „gyökéralagút” nagyjából 25 méter mélyen húzódik a föld alatt, körülbelül 80 szobát tartalmaz, és parancsnoki műveletekhez, fegyvertároláshoz, valamint a Hamász ügynökeinek menedékeként szolgált. Az izraeli hadsereg azt állítja, hogy az alagút az ENSZ (UNRWA) épülete alatt indult, és civil területek alatt húzódott.
„Az izraeli védelmi erők csapatai feltárták Gáza egyik legnagyobb és legösszetettebb földalatti útvonalát, amely több mint 7 km hosszú, 25 méter mély, és nagyjából 80 búvóhellyel rendelkezik” – olvasható a hadsereg közleményében. Azt is írják, hogy itt tartották fogva Hadar Goldin hadnagyot is. Az IDF szerint az alagút felszámolása óriási csapás a Hamász számára, amely „megnyitja az utat a teljes vereséghez”.
A szakértők szerint egyébként egy ilyen alagút fenntartásához nem csak rengeteg ember, de rengeteg pénzt is kell.
Ez azonban csak egy a számtalan alagút közül, amiket együttes nevükön „gázai metró” néven szoktak csak emlegetni. Ezek a létesítmények nem csak menedékként, de parancsnokságként is funkcionáltak, valamint azt is jól mutatják, hogy milyen kiterjedt hálózatot üzemeltet a terrorszervezet. A helyszínválasztás feltehetőleg nem volt véletlen, hiszen a segélyszállítmányok útvonala menedéket nyújtott az izraeli támadások ellen.
Izrael tehát folytatja a gázai műveleteket, a Hamász alagúthálózatának megsemmisítése pedig továbbra is központi szerepet játszik a csoport katonai képességeinek felszámolására és a jövőbeni támadások megelőzésére irányuló stratégiában.