Előkerült egy videó a Hamász alagútrendszeréről – videó

Az izraeli védelmi erők (IDF) egy friss videót tett közzé, amelyen egy alagútrendszer látható. A közlés szerint a Hamász ezeket az alagutakat használta központként, a rendszer pedig a Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező központjától (UNRWA) indult – írja a Fox News.

Az IDF sikeresen számolt fel egy Hamász által használt alagutat

Fotó: SHARON ARONOWICZ / AFP

Az izraeli védelmi erők szerint a hét kilométer hosszú „gyökéralagút” nagyjából 25 méter mélyen húzódik a föld alatt, körülbelül 80 szobát tartalmaz, és parancsnoki műveletekhez, fegyvertároláshoz, valamint a Hamász ügynökeinek menedékeként szolgált. Az izraeli hadsereg azt állítja, hogy az alagút az ENSZ (UNRWA) épülete alatt indult, és civil területek alatt húzódott.

⭕️ EXPOSED: A 7+ kilometer Hamas tunnel route that held Lt. Hadar Goldin.



IDF troops uncovered one of Gaza’s largest and most complex underground routes, over 7 km long, ~25 meters deep, with ~80 hideouts, where abducted IDF officer Lt. Hadar Goldin was held.



The tunnel runs… pic.twitter.com/GTId75CvYw — Israel Defense Forces (@IDF) November 20, 2025

„Az izraeli védelmi erők csapatai feltárták Gáza egyik legnagyobb és legösszetettebb földalatti útvonalát, amely több mint 7 km hosszú, 25 méter mély, és nagyjából 80 búvóhellyel rendelkezik” – olvasható a hadsereg közleményében. Azt is írják, hogy itt tartották fogva Hadar Goldin hadnagyot is. Az IDF szerint az alagút felszámolása óriási csapás a Hamász számára, amely „megnyitja az utat a teljes vereséghez”.

A szakértők szerint egyébként egy ilyen alagút fenntartásához nem csak rengeteg ember, de rengeteg pénzt is kell.

Ez azonban csak egy a számtalan alagút közül, amiket együttes nevükön „gázai metró” néven szoktak csak emlegetni. Ezek a létesítmények nem csak menedékként, de parancsnokságként is funkcionáltak, valamint azt is jól mutatják, hogy milyen kiterjedt hálózatot üzemeltet a terrorszervezet. A helyszínválasztás feltehetőleg nem volt véletlen, hiszen a segélyszállítmányok útvonala menedéket nyújtott az izraeli támadások ellen.