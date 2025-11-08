Sokkoló dolgot találtak Bécs belvárosában: a Hamászhoz kötődik

Hétfőn Londonban letartóztattak egy 39 éves brit férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a Hamászhoz köthetően fegyvereket csempészett Ausztriába. A német szövetségi ügyészség szerint a férfi a nyáron Berlinben szerzett be fegyvereket és lőszert, majd azokat Bécsben tárolta – írja a Junge Freiheit.

A Hamász harcosai (Forrás: Middle East Images)

A hatóságok szerint a cél az volt, hogy támadásokat készítsenek elő izraeli vagy zsidó intézmények ellen Európában. A nyomozók a fegyverarzenált a „Hamász külföldi operatív struktúráinak” tulajdonítják. A pontos helyszínt nyomozati okokból nem hozták nyilvánosságra. A brit állampolgárt kiadják Németországnak, ahol Szövetségi Bíróság elé állítják.

Gerhard Karner belügyminiszter (ÖVP) kijelentette: „Ez az eset ismét bizonyítja, hogy a DSN kiváló nemzetközi együttműködéssel dolgozik, és következetesen fellép a szélsőségesség minden formája ellen. Zéró tolerancia a terroristákkal szemben.”

A bécsi izraeli nagykövetség szintén hangsúlyozta, hogy „a Hamász veszélyt jelent egész Európára”. Az FPÖ eközben bírálta a „vörös–rózsaszín befogadó kultúrát”, mondván, hogy az „végül Bécset biztonsági kockázattá tette egész Európa számára”.