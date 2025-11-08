Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij totál megőrült: megint Brüsszelnél lobbizik – hihetetlen, mit akar elérni

Látta már?

Friss képeken a hajnali Árpád hídi baleset, amelyet egy versenyző audis okozott

Hamász

Sokkoló dolgot találtak Bécs belvárosában: a Hamászhoz kötődik

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az osztrák hatóságok felfedeztek egy, a Hamászhoz köthető fegyverrejtekhelyet. Egy nemzetközi nyomozás részeként Bécsben olyan raktárhelyiségre bukkantak, ahol több pisztolyt és tárat találtak – közölte csütörtökön a helyi Állambiztonsági és Hírszerzési Igazgatóság (DSN).
Link másolása
Vágólapra másolva!
HamászfegyverBécs

Hétfőn Londonban letartóztattak egy 39 éves brit férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a Hamászhoz köthetően fegyvereket csempészett Ausztriába. A német szövetségi ügyészség szerint a férfi a nyáron Berlinben szerzett be fegyvereket és lőszert, majd azokat Bécsben tárolta – írja a Junge Freiheit.

A Hamász harcosai (Forrás: Middle East Images)
A Hamász harcosai (Forrás: Middle East Images)

A hatóságok szerint a cél az volt, hogy támadásokat készítsenek elő izraeli vagy zsidó intézmények ellen Európában. A nyomozók a fegyverarzenált a „Hamász külföldi operatív struktúráinak” tulajdonítják. A pontos helyszínt nyomozati okokból nem hozták nyilvánosságra. A brit állampolgárt kiadják Németországnak, ahol Szövetségi Bíróság elé állítják.

Gerhard Karner belügyminiszter (ÖVP) kijelentette: „Ez az eset ismét bizonyítja, hogy a DSN kiváló nemzetközi együttműködéssel dolgozik, és következetesen fellép a szélsőségesség minden formája ellen. Zéró tolerancia a terroristákkal szemben.”

A bécsi izraeli nagykövetség szintén hangsúlyozta, hogy „a Hamász veszélyt jelent egész Európára”. Az FPÖ eközben bírálta a „vörös–rózsaszín befogadó kultúrát”, mondván, hogy az „végül Bécset biztonsági kockázattá tette egész Európa számára”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!