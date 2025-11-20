Három emberrabló próbálta leteperni a férfit – videó

Ukrajnában továbbra is kritikus az emberhiány, így továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások. Egy friss felvételen három egyenruhás emberrabló próbál meg leteperni egy férfit sikertelenül.

Az emberrablók továbbra is járják az országot

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételeket egy nő rögzítette, akivel azonban láthatóan nem volt ideje foglalkozni az emberrablóknak. A férfi lábát a három egyenruhás többször is megpróbálta kirúgni, azonban ez nem sikerült nekik.

A leírások szerint a felvétel Csernyivci területen történt. A hírek szerint a fronton uralkodó helyzet annyira kritikus, hogy a mozgósításokat már az összes régiókra is kiterjesztették. Az elmúlt időszakban egyre több felvétel látott napvilágot arról is, ahogy a toborzók a lakosságot félemlítik meg.