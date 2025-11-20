Három emberrabló próbálta leteperni a férfit – videó

Ukrajnában továbbra is kritikus az emberhiány, így továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások. Egy friss felvételen három egyenruhás emberrabló próbál meg leteperni egy férfit sikertelenül.
A felvételeket egy nő rögzítette, akivel azonban láthatóan nem volt ideje foglalkozni az emberrablóknak. A férfi lábát a három egyenruhás többször is megpróbálta kirúgni, azonban ez nem sikerült nekik.
A leírások szerint a felvétel Csernyivci területen történt. A hírek szerint a fronton uralkodó helyzet annyira kritikus, hogy a mozgósításokat már az összes régiókra is kiterjesztették. Az elmúlt időszakban egyre több felvétel látott napvilágot arról is, ahogy a toborzók a lakosságot félemlítik meg.
Habár egy rendelet értelmében szeptembertől kötelező lett volna a testkamera használata a toborzók számára, ez láthatólag nem valósult meg. Sok esetben pedig az emberrablók megpróbálják megfélemlíteni azokat a civileket is, akik videóra veszik az erőszakos eseteket.