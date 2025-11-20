Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Ukrajna

Három emberrabló próbálta leteperni a férfit – videó

Tegnap, 11:47
Olvasási idő: 3 perc
Ukrajnában továbbra is zajlik az erőszakos mozgósítás. Egy friss videóban az látható, amint három egyenruhás emberrabló próbál meg leteperni egy férfit.
Ukrajnaemberrablókényszersorozás

Ukrajnában továbbra is kritikus az emberhiány, így továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások. Egy friss felvételen három egyenruhás emberrabló próbál meg leteperni egy férfit sikertelenül. 

Az emberrablók továbbra is járják az országot
Az emberrablók továbbra is járják az országot 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételeket egy nő rögzítette, akivel azonban láthatóan nem volt ideje foglalkozni az emberrablóknak. A férfi lábát a három egyenruhás többször is megpróbálta kirúgni, azonban ez nem sikerült nekik. 

A leírások szerint a felvétel Csernyivci területen történt. A hírek szerint a fronton uralkodó helyzet annyira kritikus, hogy a mozgósításokat már az összes régiókra is kiterjesztették. Az elmúlt időszakban egyre több felvétel látott napvilágot arról is, ahogy a toborzók a lakosságot félemlítik meg. 

Habár egy rendelet értelmében szeptembertől kötelező lett volna a testkamera használata a toborzók számára, ez láthatólag nem valósult meg. Sok esetben pedig az emberrablók megpróbálják megfélemlíteni azokat a civileket is, akik videóra veszik az erőszakos eseteket.

  

 

