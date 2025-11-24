Hiába Európa háborús törekvése, már közeledik a béke

Hiába dolgozik az Európai Unió vezetése a 28 pontos amerikai béketerv megakasztásán, a világpolitika mozgásba lendült. Habár az európai módosító javaslat több ponton is belenyúlna az amerikai tervbe, az már egészen biztosan látszik, hogy Vlagyimir Putyin visszatérhet a világpolitika színpadára – írja a Telegraph.

Európa javaslata több ponton is beleszólna Trump tervébe

Az európai vezetők ugyan papíron mindenben támogatják Donald Trumpot és a béketörekvéseit, azonban ez csak a felszínen van így. Brüsszel ugyanis mind az alaszkai találkozó alkalmával, mind pedig most – a 28 pontos béketerv bemutatásánál – a háttérben a saját politikai céljaiért munkálkodik. Az európai vezetők módosító javaslatai rengeteg olyan pontot tartalmaznak, amelyek kockázatosak és minimum megkérdőjelezhetők, azonban az már biztosan látszik, hogy ha tetszik ha nem, Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét helyet kaphat a világpolitika színpadán.

Az európai vezetők ugyanis beleegyeztek, hogy Oroszország visszatérhessen a G8-ba.

A genfi ​​rendkívüli csúcstalálkozót követően Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere vasárnap este kijelentette, hogy az Egyesült Államok most „néhány változtatást” hajt végre a béketervén. Hozzátette: „Szerintem ez egy nagyon-nagyon jelentőségteljes, azt mondanám, valószínűleg a legjobb találkozónk és napunk volt eddig ebben az egész folyamatban, visszatekintve arra az időre, amikor januárban először hivatalba léptünk.”

Az ellenjavaslatot az EU vezetői azután tették közzé, hogy az amerikai elnök kijelentette, Ukrajna „nulla hálát” mutatott az amerikai háború befejezésére irányuló erőfeszítésekért.

Az európai tervezet mind az ukrán hadsereg, mind pedig a területi cserék kapcsán módosító javaslatokat tartalmaz. Az európai vezetők ugyanis beleegyeztek az ukrán hadsereg létszámának a korlátozásába, amit a tervben 800 000 főben maximalizálnak, azonban Oroszország területi követeléseit nem ismerik el. Utóbbi talán a legnagyobb konfliktusforrás, hiszen a háború lezárása jelen állás szerint területi cserék nélkül nem lesz lehetséges.

Az ellenjavaslat egyébként tartalmaz még egyérdekes részletet, ez pedig a befagyasztott vagyon kérdése. Az európai vezetők ugyanis azt akarják, hogy az orosz szuverén vagyontárgyak befagyasztva maradjanak, amíg Moszkva kártérítést nem fizet a hatalmas károkért, amelyeket a teljes körű invázió óta okozott.