Ukrajna

Nagy a baj! Hőerőműre csaptak le az ukránok

Kijev továbbra is a kritikus infrastruktúrákat célozza. Az éjszaka folyamán a hírek szerint az ukránok sikeresen csaptak le egy hőerőműre a megszállt Donyeck megyében.
UkrajnaOroszországháború

Ukrajna tovább folytatja a kritikus infrastruktúrák elleni támadását. A hírek szerint az ukrán hadsereg november 18-án éjszaka csapást mért egy orosz ellenőrzés alatt álló hőerőműre a megszállt Donyeck megyében – írja a Kyiv Independent

Az ukránok egy hőerőműre csaptak le az éjszaka
Az ukránok egy hőerőműre csaptak le az éjszaka 
Fotó: SOFIIA BOBOK / ANADOLU

A közösségi médiában keringő felvételek szerint a lakosok több robbanást hallottak, ami után lángok csaptak fel az erőműben. 

Az ukrán fegyveres erők egyelőre nem kommentálta a támadás tényét, ahogy az sem világos jelenleg, hogy milyen fegyvert használtak. 

Ukrajna rendszeresen mér csapásokat katonai és ipari létesítményekre Oroszországban és az orosz megszállás alatt álló területeken, elsősorban belföldön fejlesztett drónokat használva.

A támadás illeszkedik a sorba, hiszen Kijev az elmúlt időben fokozta az orosz olaj-, gáz- és energia-infrastruktúra elleni támadásokat, amelyek Moszkva bevételeinek kulcsfontosságú forrását képezik. 

 

