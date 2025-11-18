Nagy a baj! Hőerőműre csaptak le az ukránok

Ukrajna tovább folytatja a kritikus infrastruktúrák elleni támadását. A hírek szerint az ukrán hadsereg november 18-án éjszaka csapást mért egy orosz ellenőrzés alatt álló hőerőműre a megszállt Donyeck megyében – írja a Kyiv Independent.

Az ukránok egy hőerőműre csaptak le az éjszaka

Fotó: SOFIIA BOBOK / ANADOLU

A közösségi médiában keringő felvételek szerint a lakosok több robbanást hallottak, ami után lángok csaptak fel az erőműben.

Az ukrán fegyveres erők egyelőre nem kommentálta a támadás tényét, ahogy az sem világos jelenleg, hogy milyen fegyvert használtak.

Ukrajna rendszeresen mér csapásokat katonai és ipari létesítményekre Oroszországban és az orosz megszállás alatt álló területeken, elsősorban belföldön fejlesztett drónokat használva.