Terrortámadás Bécs belvárosában – négy ember életét vesztette

Irán

Veszélyes fordulat: Irán ragaszkodik az urándúsításhoz, a feszültség nő!

Irán elnöke, Maszúd Peszeskján bejelentette, hogy Teherán újjáépíti a júniusi amerikai–izraeli légicsapások során megsemmisített nukleáris létesítményeit – méghozzá „minden eddiginél nagyobb erővel”. Az iráni állami médiának adott nyilatkozatában Peszeskján hangsúlyozta, hogy az ország atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál.
Irán

Az épületek és gyárak lerombolása nem jelent problémát számunkra; újjá fogjuk építeni őket, és nagyobb erővel, mint korábban – fogalmazott az elnök, miután meglátogatta az Iráni Atomenergia-ügynökség vezetőit.

Irán
2025. november 2-án, Maszúd Peszeskján iráni elnök az Iráni Atomenergia Szervezetnél tett látogatása során, ahol Teheránban találkozott a nukleáris ipar vezető vezetőivel (Fotó: Iranian Atomic Organization/AFP)

A kijelentésre azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Teheránt: amennyiben Irán megpróbálja újraindítani a júniusban lebombázott nukleáris létesítményeit, az Egyesült Államok „újabb, gyors és brutális támadásokkal” fog válaszolni, írja a The Times of Israel.

Irán ragaszkodik az atomprogramhoz

A nyáron végrehajtott közös amerikai–izraeli légicsapások célpontjai között voltak az iráni urándúsító üzemek, ballisztikusrakéta-kutató központok és több vezető nukleáris szakember létesítményei is. Washington és Jeruzsálem szerint ezek mind a nukleáris fegyverkezést szolgálták, bár Irán következetesen tagadja, hogy atomfegyver előállítására törekedne.

Peszeskján most ismét megerősítette:

Mindez a nép problémáinak megoldására, a betegségek elleni küzdelemre és az emberek egészségének javítására irányul. Ez a mi atomprogramunk célja.

Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi szombaton közölte: Teherán nem kíván közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal sem a nukleáris, sem a rakétaprogramjáról.

Soha nem fogjuk feladni az urándúsítás képességét. Ami háborúval nem érhető el, azt politikai úton sem lehet kikényszeríteni. Készek vagyunk tárgyalni a nemzetközi aggodalmak eloszlatásáról, de az Egyesült Államok által javasolt feltételek elfogadhatatlanok

– mondta Aragcsi.

Iran's Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi is mobbed by reporters as he proceeds to the 42nd Munich Conference on Security Policy in Munich 04 February 2006. More than 300 defence ministers and top security officials gather in the Bavarian capitalfrom 03 to 05 February to share views on Iran's nuclear programme, the war on terror and the future of NATO. AFP PHOTO JOHN MACDOUGALL (Photo by John MACDOUGALL / AFP)
Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi (Fotó: AFP/John MacDougall)

Az iráni elnök a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen is hasonló hangnemben szólalt fel, kijelentve, hogy „Irán soha nem hajt fejet az agresszorok előtt”, és élesen bírálta „a cionista rezsimet” a Gázában zajló háború miatt.

Júniusban Izrael és az Egyesült Államok azzal indokolta a támadást, hogy ezzel próbálják megakadályozni az Iszlám Köztársaságot abban, hogy megvalósítsa „a zsidó állam elpusztítására” irányuló célját. 
 

 

