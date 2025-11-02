Veszélyes fordulat: Irán ragaszkodik az urándúsításhoz, a feszültség nő!

Az épületek és gyárak lerombolása nem jelent problémát számunkra; újjá fogjuk építeni őket, és nagyobb erővel, mint korábban – fogalmazott az elnök, miután meglátogatta az Iráni Atomenergia-ügynökség vezetőit.

2025. november 2-án, Maszúd Peszeskján iráni elnök az Iráni Atomenergia Szervezetnél tett látogatása során, ahol Teheránban találkozott a nukleáris ipar vezető vezetőivel (Fotó: Iranian Atomic Organization/AFP)

A kijelentésre azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Teheránt: amennyiben Irán megpróbálja újraindítani a júniusban lebombázott nukleáris létesítményeit, az Egyesült Államok „újabb, gyors és brutális támadásokkal” fog válaszolni, írja a The Times of Israel.

Irán ragaszkodik az atomprogramhoz

A nyáron végrehajtott közös amerikai–izraeli légicsapások célpontjai között voltak az iráni urándúsító üzemek, ballisztikusrakéta-kutató központok és több vezető nukleáris szakember létesítményei is. Washington és Jeruzsálem szerint ezek mind a nukleáris fegyverkezést szolgálták, bár Irán következetesen tagadja, hogy atomfegyver előállítására törekedne.

Peszeskján most ismét megerősítette:

Mindez a nép problémáinak megoldására, a betegségek elleni küzdelemre és az emberek egészségének javítására irányul. Ez a mi atomprogramunk célja.

Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi szombaton közölte: Teherán nem kíván közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal sem a nukleáris, sem a rakétaprogramjáról.

Soha nem fogjuk feladni az urándúsítás képességét. Ami háborúval nem érhető el, azt politikai úton sem lehet kikényszeríteni. Készek vagyunk tárgyalni a nemzetközi aggodalmak eloszlatásáról, de az Egyesült Államok által javasolt feltételek elfogadhatatlanok

– mondta Aragcsi.

Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi (Fotó: AFP/John MacDougall)

Az iráni elnök a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen is hasonló hangnemben szólalt fel, kijelentve, hogy „Irán soha nem hajt fejet az agresszorok előtt”, és élesen bírálta „a cionista rezsimet” a Gázában zajló háború miatt.

Júniusban Izrael és az Egyesült Államok azzal indokolta a támadást, hogy ezzel próbálják megakadályozni az Iszlám Köztársaságot abban, hogy megvalósítsa „a zsidó állam elpusztítására” irányuló célját.

