Veszélyes fordulat: Irán ragaszkodik az urándúsításhoz, a feszültség nő!

Az épületek és gyárak lerombolása nem jelent problémát számunkra; újjá fogjuk építeni őket, és nagyobb erővel, mint korábban – fogalmazott az elnök, miután meglátogatta az Iráni Atomenergia-ügynökség vezetőit.
A kijelentésre azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Teheránt: amennyiben Irán megpróbálja újraindítani a júniusban lebombázott nukleáris létesítményeit, az Egyesült Államok „újabb, gyors és brutális támadásokkal” fog válaszolni, írja a The Times of Israel.
Irán ragaszkodik az atomprogramhoz
A nyáron végrehajtott közös amerikai–izraeli légicsapások célpontjai között voltak az iráni urándúsító üzemek, ballisztikusrakéta-kutató központok és több vezető nukleáris szakember létesítményei is. Washington és Jeruzsálem szerint ezek mind a nukleáris fegyverkezést szolgálták, bár Irán következetesen tagadja, hogy atomfegyver előállítására törekedne.
Peszeskján most ismét megerősítette:
Mindez a nép problémáinak megoldására, a betegségek elleni küzdelemre és az emberek egészségének javítására irányul. Ez a mi atomprogramunk célja.
Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi szombaton közölte: Teherán nem kíván közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal sem a nukleáris, sem a rakétaprogramjáról.
Soha nem fogjuk feladni az urándúsítás képességét. Ami háborúval nem érhető el, azt politikai úton sem lehet kikényszeríteni. Készek vagyunk tárgyalni a nemzetközi aggodalmak eloszlatásáról, de az Egyesült Államok által javasolt feltételek elfogadhatatlanok
– mondta Aragcsi.
Az iráni elnök a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen is hasonló hangnemben szólalt fel, kijelentve, hogy „Irán soha nem hajt fejet az agresszorok előtt”, és élesen bírálta „a cionista rezsimet” a Gázában zajló háború miatt.
Júniusban Izrael és az Egyesült Államok azzal indokolta a támadást, hogy ezzel próbálják megakadályozni az Iszlám Köztársaságot abban, hogy megvalósítsa „a zsidó állam elpusztítására” irányuló célját.