Irán kemény üzenetet küldött Amerikának

„Az amerikaiak időnként azt jelzik, hogy szeretnének együttműködni Iránnal. De az együttműködés mindaddig nem lehetséges, amíg az Egyesült Államok támogatja az elátkozott cionista rezsimet, amíg katonai támaszpontokat tart fenn, és beavatkozik a térség ügyeibe” – mondta Ali Hamenei ajatollah hétfőn az állami média jelentése szerint.

Ali Hamenei: Irán mindaddig nem tud együttműködni az Egyesült Államokkal, amíg Washington Izraelt támogatja (Fotó: ALI RAFIEI / Middle East Images)

Donald Trump amerikai elnök októberben úgy nyilatkozott, hogy Washington kész megállapodni Iránnal, ha Teherán is nyitott erre.

Mi készen állunk, amikor Önök is készen állnak, ez lesz Irán eddigi legjobb döntése, ez meg fog történni

– mondta Trump a megállapodás lehetőségéről Iránnal.

JUST IN: Iran's Khamenei:



At times, the Americans say they would like to cooperate with Iran.



Cooperation with Iran is not possible as long as the U.S. continues to support the accursed Zionist regime, maintains its military bases, and interferes in the region. pic.twitter.com/z3w2YiKVXw — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman_) November 3, 2025

Teherán és Washington több tárgyalást is tartott az iráni atomprogramról, mielőtt júniusban Irán és Izrael 12 napos háborút vívott egymással, amelybe az Egyesült Államok is bekapcsolódott, és csapásokat mért iráni atomlétesítményekre. A nyugati országok szerint félő, hogy Irán atombombát akar előállítani, Irán azonban ezt tagadja, és azt hangoztatja, hogy nukleáris fejlesztései békés célokat szolgálnak.