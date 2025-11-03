Durva dolgok történnek az osztrák iskolákban, egyre több a panasz

Különösen a középiskolák érintettek, a viselkedészavaros gyerekek aránya egyre nő: a TALIS 2024 szerint a középiskolai tanárok 18 százaléka mondta, hogy tanulóinak több mint 30 százaléka viselkedészavaros. Az általános gimnáziumokban ez az arány hat százalék volt az osztrák jelentés szerint. Hat éve még 14, illetve három százalékról beszéltek. Az órák megzavarása is gyakoribb, mint 2018-ban: a tanárok 29 százaléka tartja ezt ma már gyakori problémának (2018-ban 22 százalék volt).

Egyre több a viselkedészavaros gyerek az iskolákban (Fotó: JEAN-FRANCOIS FORT / Hans Lucas)

Az előző, 2018-as TALIS-felméréshez képest sokkal több tanár érzi megterhelőnek a gyerekek zavaró viselkedését is (36 százalékról 50 százalékra nőtt). Azok közül a pedagógusok közül, akik legfeljebb öt éve tanítanak, szinte kétharmaduk stresszel, hogy fegyelmet tartson az osztályban. A nemzetközi jelentés szerzői ezért azt javasolják, hogy a pályakezdő tanárokat jobban támogassák az osztályfegyelem kezelésében – írja az Exxpress.

A zaklatás továbbra is nagy gond, a zéró tolerancia ellenére is

Egy másik nagy probléma a zaklatás: a tanárok 21 százaléka dolgozik olyan iskolában, ahol a megkérdezett igazgatók szerint

legalább hetente előfordul megfélemlítés vagy zaklatás a gyerekek között.

Ugyanekkora azoknak a gyerekeknek az aránya is, akiket hosszabb időn át rendszeresen online zaklattak osztálytársaik. A felmérés szerint ez gyakrabban érinti a városi iskolákat, illetve azokat, ahol sok diák nem beszél jól németül, vagy szociálisan hátrányos helyzetű családból származik.

Összességében szinte minden, a TALIS-felmérésben részt vevő osztrák tanár arról számolt be, hogy iskolájuk zéró toleranciát hirdet a zaklatással szemben. Ennek ellenére 39 százalékuk állította, hogy az ő intézményükben mégis probléma van ezzel.

A megkérdezett pedagógusok szerint ma már szinte mindenhol van olyan személy, akihez a diákok személyes gondjaikkal fordulhatnak. Több mint 90 százalék mondta, hogy a gyerekek problémáik esetén a tanárokhoz mennek segítségért.

Nemzetközi összehasonlításban nagyok a különbségek: azoknak a tanároknak az aránya, akik olyan iskolában dolgoznak, ahol az igazgató szerint rendszeres a zaklatás, majdnem nullától (például Sanghaj, Korea, Kazahsztán, Észak-Macedónia) egészen 40 százalék körüliig terjed (Málta, Finnország, Belgium, Franciaország). Az OECD-tanulmány ezt azzal magyarázza, hogy egyes országokban aktív politikák és kampányok működnek a zaklatás ellen, ami erősebb társadalmi tudatosságot teremt a témával kapcsolatban.